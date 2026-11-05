Conclusión 106-KL/TW sobre la situación del desarrollo socioeconómico en 2026

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Nha Xa, el pueblo vietnamita que conserva sus antiguas casas y su legado histórico
Las antiguas viviendas de Nha Xa, en la provincia de Ninh Binh, conservan elementos arquitectónicos y valores culturales ligados al desarrollo histórico de la industria textil local. Su preservación requiere la colaboración de los habitantes y las autoridades de todos los niveles.
Vietnam y Laos refuerzan la cohesión estratégica
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presidió la ceremonia de bienvenida oficial a su homólogo laosiano, Sonexay Siphandone, quien realiza su primera visita oficial a Vietnam en su nuevo cargo, y mantuvo conversaciones con él en Hanoi.
Pesca con redes de arrastre, tradición centenaria de los pueblos costeros en Nghe An
En las localidades costeras de An Chau, Hai Chau, Quynh Phu y Quynh Anh, en la provincia centrovietnamita de Nghe An, la pesca con redes de arrastre ha sido durante generaciones una actividad tradicional que forma parte de la vida cotidiana de los pescadores.
Vietnam recurre a experiencia global para impulsar economía circular
Desde el reciclaje textil hasta la financiación innovadora, los modelos internacionales ofrecen a Vietnam lecciones sobre cómo transformar los residuos en recursos valiosos. Una mayor cooperación entre los formuladores de políticas, empresas, instituciones financieras y proveedores de tecnología será clave para ampliar las iniciativas de economía circular.
Economía privada: De motor importante a fuerza impulsora del crecimiento
Con una contribución superior al 51% del Producto Interno Bruto (PIB) y la generación del 82% del empleo, el sector privado vietnamita se enfrenta al desafío de transformarse: pasar de ser un motor importante a convertirse en una fuerza impulsora del crecimiento, contribuyendo a alcanzar tasas de expansión de dos dígitos y sentar las bases para el desarrollo del país de cara a 2045. Ante la progresiva reducción del margen de crecimiento basado en la inversión de capital y la mano de obra barata, resulta decisivo liberar recursos, fortalecer las capacidades tecnológicas y mejorar la gestión empresarial.
Vietnam amplía aeropuerto de Phu Quoc de cara al APEC 2027
Una vez que el Aeropuerto Internacional de Phu Quoc ampliado entre en funcionamiento de manera sincronizado, su capacidad aumentará desde su nivel actual hasta alcanzar entre 20 y 24 millones de pasajeros al año antes de la celebración de la Cumbre del APEC 2027.
Vietnam y Singapur impulsan conexión de identidades digitales en la ASEAN
Vietnam está acelerando los preparativos para conectar su aplicación nacional de identificación digital con los sistemas similares de Singapur y Laos, con el objetivo de completar las pruebas de conectividad antes del 15 de noviembre. La iniciativa busca simplificar los procedimientos migratorios y ampliar la cooperación digital en la ASEAN.
Pueblo artesanal de Phu Vinh: Descubrir la tierra del ratán de Hanoi
A poco más de 30 kilómetros al suroeste del centro de Hanoi, el pueblo de Phu Vinh es famoso por su tradición artesanal de tejido de ratán y bambú. Con estas fibras naturales, los hábiles artesanos elaboran productos de gran delicadeza y calidad, muy apreciados tanto en Vietnam como en el extranjero.
Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 3)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).
Belleza de ceremonia de bendición del canal de agua de la etnia M’Nong
La ceremonia de bendición del canal de agua es uno de los rituales más singulares de la comunidad étnica M’Nong en la comuna de Tra Leng, ciudad de Da Nang. A través de esta celebración, sus habitantes expresan su agradecimiento a la naturaleza y las divinidades por haberles concedido el agua, fuente de vida para la comunidad.
Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 2)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).
Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura
El sitio histórico nacional especial del Templo de la Literatura impulsa la digitalización de objetos, obras arquitectónicas y valores culturales intangibles, así como el uso de datos digitales en la gestión, conservación y promoción del patrimonio. Iniciativas como libros en formatos 2D y 3D, videos sobre personajes históricos, exposiciones interactivas y visitas nocturnas con experiencias tecnológicas ofrecen al público nuevas formas de acercarse a la historia, de manera más visual, dinámica y en varios idiomas.
Resolución No. 31-NQ/TW: Fortalecimiento del Partido y del sistema político (Parte 1)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político para que sean íntegros, sólidos en todos los aspectos y capaces de responder a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era (Resolución No. 31-NQ/TW).
Seguridad refuerza atractivo de Vietnam como destino turístico internacional
En medio de la incertidumbre mundial, la seguridad cobra cada vez mayor importancia para los viajeros y Vietnam ocupó el noveno puesto en el indicador de Seguridad y Protección del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial en 2026, una mejora de 18 posiciones respecto a 2024.
Desarrollo portuario: palanca para impulsar las finanzas marítimas de Vietnam
Gracias a su ubicación estratégica, Vietnam se está consolidando como un eslabón importante de la economía del transporte marítimo y de las cadenas logísticas mundiales. Sin embargo, el país todavía no aprovecha plenamente el mayor valor añadido de este sector, especialmente en el ámbito de las finanzas marítimas.
Nghe An vincula tejido tradicional con el turismo comunitario
El reconocimiento del tejido de brocado de la etnia Thai en la provincia vietnamita de Nghe An como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional abre nuevas oportunidades para preservar y promover los valores culturales tradicionales, vinculándolos al desarrollo del turismo comunitario.
Artesano vietnamita mantiene viva la tradición alfarera
Para el artesano, preservar la alfarería significa mucho más que elaborar productos tradicionales: implica recuperar las técnicas, formas y esmaltes ancestrales. Durante más de 35 años, ha investigado y rescatado varios estilos antiguos de cerámica de Kim Lan en riesgo de desaparecer, además de desarrollar productos que combinan tradición y modernidad.
Actualidad: Vietnam y Polonia establecen asociación estratégica
Vietnam y Polonia acordaron elevar sus nexos a nivel de asociación estratégica, en el marco de la visita oficial del primer ministro polaco, Donald Tursk, a Vietnam.
Quoc Hoc Hue, joya de la arquitectura indochina en la antigua capital imperial de Vietnam
Con 130 años de historia, el instituto Quoc Hoc Hue, en la antigua ciudad imperial de Hue, es tanto un símbolo de la tradición educativa de Vietnam como una destacada obra arquitectónica de gran valor histórico y cultural.
Vietnam amplía cooperación internacional en IA y tecnologías estratégicas
La Semana Digital Internacionalde Vietnam 2026, que se celebra en Quang Ninh, reúne a 500 delegados nacionales e internacionales para debatir sobre la gobernanza de la IA, el desarrollo de tecnologías digitales estratégicas y la ampliación de la cooperación.