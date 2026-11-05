Economía

Foro de Logística de Vietnam 2026 propone soluciones para llevar productos de tierras altas a mercados globales

Vietnam celebrará el Foro de Logística 2026 en Gia Lai para impulsar la conectividad regional, reducir costos de transporte y fortalecer las exportaciones.

Buque atracado en el puerto de Quy Nhon para realizar operaciones de carga y descarga de mercancías de exportación e importación. Foto: VNA
Buque atracado en el puerto de Quy Nhon para realizar operaciones de carga y descarga de mercancías de exportación e importación. Foto: VNA

Gia Lai, Vietnam (VNA) - El Foro de Logística de Vietnam 2026, bajo el lema “Conectar la logística de las tierras altas con las cadenas de valor globales”, se celebrará los días 6 y 7 de noviembre en la provincia altiplana de Gia Lai, con el fin de encontrar soluciones para superar los obstáculos en materia de infraestructura y costos de transporte, como contribución al fin de mejorar la competitividad de los productos de las regiones del Centro y la Altiplanicie Occidental.

Esta será la 14.ª edición del foro, que se celebra anualmente bajo la coordinación del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, la provincia de Gia Lai y otros organismos pertinentes.

Se prevé que el evento reúna a unos 600 delegados, entre ellos representantes de ministerios, organismos públicos y autoridades locales, organizaciones internacionales, expertos y empresas de los sectores productivo y de comercio exterior.

El foro contará con la participación y dirección del viceprimer ministro permanente del Gobierno, Pham Gia Tuc, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam. Asimismo, el profesor Thomas Sim, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA) para el período 2025-2027, presentará una ponencia.

Las regiones del Centro y la Altiplanicie Occidental cuentan con importantes ventajas gracias a su sistema portuario y a los corredores económicos Este-Oeste, que conectan las zonas de producción de materias primas, los parques industriales y los pasos fronterizos con los mercados.

Sin embargo, las exportaciones de la región siguen dependiendo principalmente del transporte por carretera. Además, las conexiones viales, los centros de consolidación de carga, los almacenes frigoríficos y los servicios de transporte multimodal aún presentan deficiencias, lo que eleva los tiempos y costos logísticos.

En este contexto, el foro ofrecerá una plataforma para intercambiar propuestas y buscar soluciones que impulsen el sector logístico, refuercen la conectividad regional y mejoren los enlaces entre las zonas de producción, los pasos fronterizos y los puertos marítimos. Estas iniciativas contribuirán a elevar la competitividad económica y promover el desarrollo de la región.

Durante dos jornadas, los participantes abordarán cuestiones clave como la optimización de los corredores de transporte desde las zonas de producción de materias primas hasta los puertos marítimos del centro del país, el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento y cadenas de frío conforme a los estándares internacionales, así como la reducción de los costos logísticos.

Además de la sesión plenaria, prevista para la mañana del 7 de noviembre, el foro organizará dos sesiones temáticas centradas en el perfeccionamiento de las políticas y el marco jurídico para el desarrollo de los servicios logísticos en el nuevo contexto, así como en la identificación de oportunidades para impulsar la logística en el centro de Vietnam.

Expertos, asociaciones y empresas también debatirán sobre las tendencias de la logística verde y la digitalización de las cadenas de suministro globales, con miras a mejorar la competitividad de los productos vietnamitas.

Los preparativos del foro se encuentran en su fase final. La información detallada sobre el programa y el procedimiento de inscripción está disponible en el portal oficial: https://vlf.logistics.gov.vn/./.

VNA
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