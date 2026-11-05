Vietnam se encuentra ante oportunidad de atraer inversiones europeas de mayor calidad

Hanoi (VNA) - Vietnam tiene oportunidades para atraer más inversiones europeas de alto valor, especialmente en los sectores de las energías renovables y la alta tecnología, siempre que siga mejorando el entorno empresarial, formando recursos humanos cualificados y facilitando a las empresas el acceso a fuentes de energía verde.

Así lo señalaron representantes del Consejo Empresarial UE-ASEAN (EU-ABC) y la Cámara de Comercio Europea en Vietnam (EuroCham) durante el Foro de Cooperación Económica y Comercial Vietnam-UE, celebrado la víspera en Hanoi, y en declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

Noel Clehane, vicepresidente de EU-ABC, destacó que la sólida base manufacturera y exportadora de Vietnam constituye una ventaja para atraer a grandes empresas europeas. Sin embargo, en un contexto de reestructuración de las cadenas de suministro globales, el objetivo no debe limitarse a captar más capital, sino también a elevar su calidad y valor añadido.

Las inversiones europeas pueden aportar no solo financiación, sino también tecnologías avanzadas, experiencia de gestión, formación de recursos humanos y mayores vínculos con las empresas nacionales, lo que permitiría a Vietnam integrarse más profundamente en las cadenas de valor regionales y mundiales.

Clehane identificó las energías renovables como el ámbito de cooperación más prometedor, gracias a las fortalezas europeas en tecnologías eólicas y solares, baterías de almacenamiento y redes eléctricas. También mencionó oportunidades en manufactura de alta tecnología, industria aeronáutica, biotecnología, equipos médicos y productos farmacéuticos.

Sobre la elevación de las relaciones entre Vietnam y la UE al nivel de asociación estratégica integral, señaló que este paso no cambiará sustancialmente las operaciones cotidianas de las empresas, dado que Vietnam ya es un socio y destino de inversión importante.

No obstante, refleja la voluntad política de ambas partes de impulsar el comercio y la inversión. El diálogo entre responsables políticos, la cooperación regulatoria y la armonización de estándares pueden facilitar las actividades empresariales.

Asimismo, la iniciativa Global Gateway de la UE podría apoyar proyectos de infraestructura, como carreteras, puentes y aeropuertos.

Por su parte, Torben Minko, vicepresidente de EuroCham, afirmó que la confianza de los inversores europeos en las perspectivas de Vietnam, tanto a corto como a largo plazo, sigue siendo elevada.

Según la última encuesta del Índice de Confianza Empresarial (BCI) de EuroCham, el 90% de las empresas consultadas recomendaría Vietnam como destino de negocios o inversión, mientras que el 23% contempla inversiones a más de 20 años.

Sin embargo, cada empresa afronta en promedio ocho obstáculos en sus operaciones, y algunas pueden encontrar hasta 27 barreras administrativas, especialmente ante cambios regulatorios.

Minko señaló tres prioridades para mejorar la capacidad de atraer capital europeo: simplificar y digitalizar los procedimientos administrativos, formar trabajadores cualificados para los sectores de alta tecnología y energías renovables, y facilitar el acceso a la electricidad verde.

Aunque el 52% de las empresas encuestadas considera que los recursos humanos son una ventaja competitiva de Vietnam, la escasez de talento sigue siendo motivo de preocupación.

En cuanto a la energía, los mecanismos de compraventa de electricidad renovable avanzan lentamente, lo que dificulta especialmente el acceso de las pequeñas y medianas empresas a fuentes limpias.

El vicepresidente de EuroCham también destacó que los consumidores europeos prestan cada vez más atención a productos de calidad, respetuosos con el medio ambiente y conformes con los criterios de sostenibilidad. Por ello, las empresas vietnamitas deben cumplir los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como las regulaciones pertinentes de la UE.

La cooperación directa con empresas europeas puede contribuir a mejorar las capacidades de los proveedores vietnamitas mediante evaluaciones de los procesos productivos, asesoramiento técnico, transferencia de tecnología e investigación y desarrollo.

Minko subrayó, además, la necesidad de ofrecer apoyo técnico y financiero a las pequeñas empresas para mejorar la trazabilidad, los procesos de producción y la eficiencia energética./.