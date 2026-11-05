Economía

Valor del comercio a través de los pasos fronterizos de Mong Cai aumenta un 19%

El intercambio comercial alcanzó casi 5.700 millones de dólares, mientras avanzan los proyectos de pasos fronterizos inteligentes y cooperación económica con China.

Camiones pasan por la aduana en el puente Bac Luan II, en el puesto fronterizo internacional de Mong Cai. (Foto: VNA)
Camiones pasan por la aduana en el puente Bac Luan II, en el puesto fronterizo internacional de Mong Cai. (Foto: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El valor del comercio a través de los pasos fronterizos de Mong Cai, en la provincia norvietnamita de Quang Ninh, alcanzó casi 5,7 mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, un aumento interanual del 19%, mientras que el comercio transfronterizo, el desarrollo de los pasos fronterizos inteligentes y la atracción de inversiones registraron avances positivos.

Chau Thanh Hung, subjefe de la Autoridad de la Zona Económica de Quang Ninh, informó que el volumen de mercancías movilizadas a través de los pasos fronterizos de Mong Cai totalizó 2,3 millones de toneladas durante el período.

Cabe destacar que los ingresos presupuestarios estatales procedentes de las actividades de importación y exportación alcanzaron 160 millones de dólares, un incremento interanual del 85%. Asimismo, los pasos fronterizos registraron cerca de 6,8 millones de entradas y salidas de personas, un aumento del 14%.

Paralelamente a estos resultados comerciales, se han logrado avances en el desarrollo de infraestructuras clave para el comercio fronterizo. En el puente Bac Luan II, Quang Ninh realizó con éxito una prueba piloto del despacho aduanero durante los fines de semana y puso en funcionamiento una unidad centralizada de recepción y tramitación de procedimientos administrativos.

En cuanto al proyecto de paso fronterizo inteligente, se ha completado la inversión en ocho carriles de control automatizado en el puente Bac Luan I. Se prevé que estos entren en funcionamiento en diciembre de 2026, en coordinación con la parte china.

Mientras tanto, ambas partes han concluido dos rondas de negociaciones a nivel gubernamental entre el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y el Ministerio de Comercio de China sobre el establecimiento de una zona de cooperación económica transfronteriza, y han alcanzado un consenso básico sobre su ubicación, alcance y sectores prioritarios propuestos.

También se han intensificado los esfuerzos para atraer inversiones y resolver las dificultades de las empresas. En los últimos diez meses, las autoridades han abordado 26 proyectos retrasados y continúan impulsando la solución de los casos pendientes.

Hasta la fecha, las zonas situadas fuera de los parques industriales han atraído 115 proyectos, incluidos 12 de inversión extranjera directa (IED), con un capital registrado total de casi 211 millones de dólares, y 103 proyectos nacionales financiados por fuentes ajenas al presupuesto estatal, por un valor superior a 32 billones de dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs).

Según las estadísticas, el parque industrial Texhong Hai Ha ha atraído 37 proyectos de IED, con una inversión total superior a 2,2 mil millones de dólares. Por su parte, el parque industrial Hai Yen ha captado ocho proyectos, incluidos cinco de IED, por un valor superior a 380 millones de dólares, y tres proyectos nacionales financiados por fuentes ajenas al presupuesto estatal, con un capital registrado total de más de 1,4 billones de dongs.

Al abordar las dificultades y los obstáculos que afectan al funcionamiento de la Zona Económica de los Pasos Fronterizos de Mong Cai, Dinh Huu Thanh, subsecretario permanente del Comité del Partido de Quang Ninh, instó a las autoridades y organismos locales a revisar exhaustivamente los objetivos fijados para el cuarto trimestre, acelerar el desembolso de la inversión pública y adoptar medidas decididas para incrementar los ingresos presupuestarios, contribuyendo así al cumplimiento de las metas de desarrollo socioeconómico del año.

Respecto a las cuestiones que entran dentro de las competencias de la ciudad, subrayó la necesidad de reforzar el sentido de responsabilidad y resolver de manera proactiva los problemas pendientes, especialmente los relacionados con los ajustes de la planificación, la ampliación y modernización de las zonas fronterizas y el desarrollo de infraestructuras integradas, a fin de garantizar las condiciones necesarias para la puesta en funcionamiento del paso fronterizo inteligente y de la Zona de Cooperación Económica Transfronteriza Mong Cai-Dongxing.

Asimismo, pidió intensificar las inspecciones y la supervisión para resolver las dificultades que afectan a los proyectos clave, en particular el puerto general de Van Ninh, los proyectos de almacenes e instalaciones logísticas en la zona Km3+4 y el desarrollo de infraestructuras del parque industrial Texhong Hai Ha.

Se instó a los inversores a movilizar recursos y acelerar la ejecución de los proyectos, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las disposiciones legales y la eficiencia de las inversiones.

En el próximo período, la ciudad continuará proponiendo a los ministerios y organismos centrales que eliminen los obstáculos institucionales y normativos para facilitar el desarrollo de la Zona de Cooperación Económica Transfronteriza Mong Cai-Dongxing, mejorar las infraestructuras de conexión, ampliar los horarios de despacho aduanero y extender la lista de mercancías autorizadas para la importación y exportación./.

VNA
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