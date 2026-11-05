Provincia de Thai Nguyen promueve la cultura del té a través del intercambio internacional

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) - La velada artística “Noche de degustación del té”, bajo el lema “Encuentro de aromas del té”, se celebró el 4 de noviembre en la calle peatonal del centro de la provincia vietnamita de Thai Nguyen, en el marco del Festival Internacional del Té de Thai Nguyen 2026.



Cuidadosamente escenificado, el espectáculo combinó música, danza, representaciones tradicionales y tecnologías escénicas modernas, lo que permitió al público descubrir la cultura vietnamita del té y las tradiciones de degustación de varios países de Asia Oriental.



Uno de los momentos más destacados de la velada fue una demostración de preparación del té en la que participaron 30 maestras del té de la cooperativa Huong Van Tra y del Centro Cultural de la provincia de Thai Nguyen. Acompañadas de música tradicional, presentaron las técnicas de preparación y servicio del té, poniendo de relieve el refinamiento de este arte y la hospitalidad vietnamita.



El programa artístico constó de dos partes: “Herencia de la tierra del té: una identidad consolidada” y “Encuentro de saberes: apertura al mundo”. La primera rindió homenaje a diversas manifestaciones del arte tradicional vietnamita, entre ellas el canto Then, la danza Tac Xinh, el canto Xoan, los cantos populares Quan Ho y Vi Giam y los gongs de la región de la Altiplanicie Occidental. Estas actuaciones, acompañadas de proyecciones audiovisuales y tecnología de mapping 3D, crearon un espectáculo lleno de colorido.



La segunda parte abrió el escenario al intercambio cultural internacional mediante la presentación de distintas tradiciones relacionadas con el té de Japón, China y Corea del Sur. Las actuaciones de tambores japoneses, las demostraciones de recolección y servicio del té Longjing chino, así como las presentaciones artísticas surcoreanas, pusieron de manifiesto la diversidad de las culturas del té y el intercambio entre las tradiciones de los distintos países.



Más allá de su dimensión artística, la velada contribuyó a poner en valor un patrimonio cultural transmitido de generación en generación. Este comprende los conocimientos y técnicas relacionados con el cultivo y el procesamiento del té, los métodos de preparación y degustación, así como las tradiciones vietnamitas de hospitalidad. Cada taza de té es el resultado de las condiciones naturales, el trabajo y la experiencia de los productores, y refleja los estrechos vínculos entre el ser humano, la naturaleza y la vida cultural.



La presentación de la cultura vietnamita del té junto con la de países que cuentan con una larga tradición en este ámbito contribuye a fortalecer los intercambios culturales y dar a conocer internacionalmente las particularidades del té de Thai Nguyen. El programa también pone de relieve la importancia de preservar y promover este patrimonio, al tiempo que se aprovecha su potencial para impulsar el turismo y la economía local.



A través del Festival Internacional del Té de Thai Nguyen 2026, la provincia aspira a consolidar su posición entre las principales regiones productoras de té del país y promover su producto local, estrechamente vinculado con la cultura y la identidad de la región.



El festival constituye asimismo una ocasión para rendir homenaje a los productores de té, los artesanos y los actores de la cadena de valor, así como para contribuir a incrementar el valor de los productos, ampliar la cooperación y fortalecer la presencia del té de Thai Nguyen en los mercados nacional e internacional./.

VNA