Máximo dirigente participa en Día de la Cultura de Vietnam en Vinh Long

Vinh Long, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó la importancia de preservar los valores culturales tradicionales y fortalecer los vínculos comunitarios como pilares del desarrollo del país, durante su participación en el Festival de la Gran Unidad Nacional y el Día de la Cultura de Vietnam 2026, celebrados hoy en la aldea de Da Loc, comuna de Chau Thanh, provincia de Vinh Long.



Durante el acto, el dirigente recordó que hace 80 años, en la primera Conferencia Nacional de Cultura, el Presidente Ho Chi Minh afirmó: “La cultura debe iluminar el camino de la nación”. Entre los valores culturales, la unidad constituye un valor especialmente importante que ha permitido al pueblo vietnamita superar numerosas dificultades, mientras que la cultura nutre el patriotismo, la solidaridad y el sentido de responsabilidad, fortaleciendo cada vez más la gran unidad nacional.



Señaló que la celebración conjunta del Día de la Cultura de Vietnam y el Festival de la Gran Unidad Nacional reviste un profundo significado, pues contribuye a elevar la conciencia sobre las raíces nacionales, preservar el patrimonio y fomentar los valores culturales compartidos en las familias y comunidades.



También constituye una oportunidad para que las nuevas generaciones fortalezcan su amor por la tierra natal, el orgullo nacional y el espíritu de autosuficiencia y autodeterminación, agregó.



Tras reconocer las contribuciones de los habitantes de Da Loc, los dignatarios religiosos, los monjes, las personas de prestigio y quienes trabajan en la preservación del patrimonio, instó a las organizaciones del Partido, las autoridades y el Frente de la Patria de Vietnam en Vinh Long a seguir consolidando los vínculos entre las comunidades, promover la identidad cultural de los distintos grupos étnicos y fomentar la responsabilidad compartida en la construcción de la tierra natal tras la fusión administrativa.

El secretario general y presidente To Lam entrega obsequios a personas destacadas de la comuna de Chau Thanh. (Foto: VNA)





Asimismo, pidió prestar especial atención a la conservación y transmisión del patrimonio, apoyar a los artesanos en la enseñanza de sus conocimientos y crear condiciones para que los jóvenes aprendan y practiquen las manifestaciones artísticas y los oficios tradicionales.



En cuanto a la cultura jemer, subrayó la importancia de preservar su lengua, escritura, artes escénicas, artesanía y espacios tradicionales de convivencia, despertando en las nuevas generaciones el interés y el compromiso de dar continuidad a este patrimonio.



El mandatario también hizo hincapié en la necesidad de construir una cultura sólida desde las familias y las comunidades, promoviendo la solidaridad, la honestidad, el espíritu de ayuda mutua y la responsabilidad en las relaciones sociales, incluido el comportamiento en el ciberespacio. Los cuadros y militantes del Partido deben dar ejemplo mediante una actitud de servicio a la población y una gestión responsable de los asuntos públicos.



En particular, destacó la importancia de crear condiciones para que todos los ciudadanos puedan participar en la vida cultural, contribuir a su desarrollo y disfrutar de sus beneficios, prestando especial atención a los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, las familias en situación difícil y los habitantes de zonas alejadas de los centros urbanos.



El Frente de la Patria, sus organizaciones miembros, los dignatarios religiosos y las personas de prestigio deben seguir desempeñando un papel activo en la movilización social, escuchando las aspiraciones de la población y fortaleciendo la solidaridad desde las bases, instruyó.



Expresó su deseo de que cada comunidad residencial elija iniciativas concretas para mantener vivo el espíritu de unidad durante todo el año, como ayudar a las familias necesitadas, apoyar a los niños en riesgo de abandonar los estudios, organizar actividades de transmisión cultural y preservar los espacios de convivencia comunitaria.



El mismo día, el secretario general y presidente del Estado asistió a la ceremonia de inicio de las obras de construcción de la Casa de Cultura de la aldea de Bau Son, en la comuna de Chau Thanh./.