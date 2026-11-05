Policía de Ciudad Ho Chi Minh procesa a usuario de Facebook por difundir información falsa

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Policía de Ciudad Ho Chi Minh inició un proceso penal y ordenó la detención provisional de Tran Minh Thanh, propietario de la cuenta de Facebook “Thanh That Tha”, por abusar de las libertades democráticas para atentar contra los intereses del Estado y los derechos e intereses legítimos de organizaciones e individuos”, en virtud del artículo 331 del Código Penal.



El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por la empresa GSM Green and Smart Mobility JSC, la cual solicitó a la policía que verificara y tomara medidas respecto a una cuenta de Facebook que difundía afirmaciones no verificadas, distorsionadas y falsas sobre sus operaciones, perjudicando su reputación, así como sus derechos e intereses legítimos.



Tras las investigaciones, la Oficina de Policía Criminal de Ciudad Ho Chi Minh determinó que la cuenta “Thanh That Tha” fue creada y utilizada por Tran Minh Thanh, nacido en 1990 y residente en el barrio de Tan Son Nhi.



El 24 de octubre de 2026, este publicó un vídeo de casi 10 minutos en el que comparaba y evaluaba distintas aplicaciones de transporte mediante plataformas digitales. El contenido incluía numerosas informaciones falsas y distorsionadas que afectaban a la reputación de GSM.



Thanh declaró que había publicado el vídeo con el propósito de atraer visitas y captar la atención de los usuarios para obtener ingresos a través de Facebook. Sin embargo, todavía no había recibido remuneración de la plataforma por no cumplir los requisitos establecidos.



La policía advirtió que las publicaciones y contenidos compartidos en línea deben ajustarse a la legalidad. La difusión de información fabricada o falsa que dañe la reputación, los derechos o los intereses legítimos de organizaciones o personas puede conllevar sanciones administrativas o incluso un proceso penal, dependiendo de la gravedad de los hechos./.

VNA