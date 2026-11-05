Ciudad Ho Chi Minh impulsa el inglés como segunda lengua en centros educativos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh comenzó a implementar el proyecto destinado a convertir el inglés en la segunda lengua en los centros educativos durante el período 2026-2035, con visión hacia 2045.

El proyecto tiene como objetivos ampliar su uso en la enseñanza, las actividades educativas, la comunicación, la gestión y las actividades profesionales, y desarrollar gradualmente un ecosistema de uso del inglés en las escuelas conforme a la hoja de ruta nacional.

También busca mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje del inglés, ampliar la impartición de asignaturas en este idioma, contribuir a la formación de recursos humanos altamente cualificados y desarrollar una generación de ciudadanos con capacidad de integración internacional, en respuesta a las exigencias del desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh como uno de los principales centros económicos, culturales, educativos y científico-tecnológicos del país.

Según el plan anunciado la víspera por el Comité Popular municipal, las principales medidas incluyen elevar la conciencia sobre el papel del inglés, perfeccionar los mecanismos y políticas, desarrollar las competencias del personal docente y directivo, y elaborar programas de enseñanza en inglés y programas educativos integrados desde el nivel preescolar.

La ciudad también impulsará la renovación de los métodos de enseñanza y evaluación, la aplicación de tecnologías avanzadas y de la inteligencia artificial (IA), el fortalecimiento de las instalaciones educativas, la cooperación internacional y la participación social en la educación.

Durante la primera etapa, de 2026 a 2030, la ciudad se centrará en establecer las bases y preparar las condiciones necesarias. En el curso escolar 2026-2027, evaluará el nivel de inglés del 100% del personal directivo, docente y administrativo, además de revisar los programas de enseñanza en inglés y los programas educativos integrados existentes.

Para el curso 2027-2028, la ciudad aspira a que entre el 20% y el 30% del personal directivo, docente y administrativo participe en programas de formación en inglés; que el 30% de los centros educativos reciba capacitación en métodos para impartir asignaturas en inglés y en STEM/STEAM; que al menos el 30% establezca un entorno completo de uso del inglés y que el 15% imparta asignaturas en este idioma. En el curso 2029-2030, estos indicadores aumentarán otros 10 puntos porcentuales.

Para 2035, Ciudad Ho Chi Minh se propone que el 100% del personal directivo y docente alcance el nivel de competencia en inglés establecido en el plan; que todos los centros educativos completen la formación en métodos de enseñanza de asignaturas en inglés, diseñen programas docentes en este idioma y establezcan un entorno escolar de uso del inglés.

En la etapa 2036-2045, la ciudad se centrará en perfeccionar las condiciones y los recursos, mantener y elevar las competencias del personal y actualizar periódicamente los métodos de enseñanza. Asimismo, aspira a elevar al 60-70% la proporción de centros de educación general que apliquen programas educativos integrados y modernizar y ampliar el carácter bilingüe de los entornos de aprendizaje.

Según el Comité Popular municipal, el proyecto cuenta con condiciones favorables gracias a la sólida base de enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros.

La urbe ha encabezado durante ocho años consecutivos el país en la puntuación media de inglés del examen nacional de graduación de educación secundaria. Más del 90% de los centros de educación general ya aplica programas intensivos de inglés y programas bilingües desde hace más de dos décadas.

Actualmente, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con 69 escuelas que aplican modelos internacionales, 64 instituciones de educación superior, 154 centros de formación profesional y 1.915 centros de idiomas extranjeros, que constituyen una base para ampliar el uso y la comunicación en inglés./.