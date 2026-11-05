Política

Parlamento vietnamita amplía agenda de su segundo período de sesiones

Con los 444 votos a favor de los 444 diputados participantes, la Asamblea Nacional de Vietnam, de la XVI Legislatura, aprobó hoy la incorporación de contenidos adicionales al programa de su segundo período de sesiones.

En el evento. (Fuente: VNA)
En el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Con los 444 votos a favor de los 444 diputados participantes, la Asamblea Nacional de Vietnam, de la XVI Legislatura, aprobó hoy la incorporación de contenidos adicionales al programa de su segundo período de sesiones.

En consecuencia, se incorporan seis contenidos al programa del período de sesiones, entre ellos la revisión y la aprobación, mediante un procedimiento abreviado, de una resolución de la Asamblea Nacional sobre mecanismos y políticas especiales para el desarrollo del turismo y considerar la decisión sobre la política de inversión de tres proyectos de construcción de autopistas Bao Ha-Lai Chau, Quảng Ngãi-Kon Tum y Moc Chau-Son La-Dien Bien (dentro del territorio de la provincia de Son La).

Asimismo, se refieren a la revisión, el debate y la inclusión en la resolución del segundo período de sesiones de dos asuntos: primero, el informe del Gobierno sobre los problemas surgidos durante la reorganización del aparato administrativo, el impulso a la descentralización y la delegación del poder, así como la eliminación de obstáculos derivados de las disposiciones legales; y segundo, la asignación al Comité Permanente de la Asamblea Nacional de la competencia para establecer disposiciones específicas sobre los regímenes, las políticas y las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de los diputados de los consejos populares de todos los niveles.

Además, se ajustarán la denominación, el alcance y la modalidad de adopción de decisiones relativas al contenido sobre la revisión y la aprobación de una resolución de la Asamblea Nacional para modificar y complementar varios artículos de la Resolución N.º 107/2023/QH15 sobre la aplicación del impuesto complementario sobre la renta de las empresas conforme a las normas mundiales contra la erosión de la base imponible. Este contenido pasará a formularse como la consideración y la decisión sobre las medidas tributarias aplicables a las empresas de proyectos BOT del sector eléctrico que cuentan con garantías y compromisos fiscales del Gobierno, cuya decisión se incluirá en la resolución de este período de sesiones.

El Gobierno propuso agregar cinco asuntos adicionales a la resolución del período de sesiones, entre ellos: el ajuste de los límites administrativos entre la ciudad de Hanoi y la provincia de Phu Tho; los mecanismos y políticas para desarrollar el Centro Nacional de Refinación, Petroquímica y Energía en la Zona Económica de Dung Quat, provincia de Quang Ngai; la aplicación de medidas tributarias a los combustibles, incluidos la gasolina, el petróleo y el combustible de aviación, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 de la Resolución N.º 19 de la Asamblea Nacional; la gestión de la entrada y salida del país de ciudadanos vietnamitas que también poseen otra nacionalidad, y el uso del presupuesto central para sufragar los gastos de los proyectos ejecutados por el Cuerpo de Ejército 15.

Según el programa del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, el órgano legislativo concluirá la primera fase el 13 de noviembre de 2026, mientras que se mantiene la fecha de clausura de la segunda fase para el 21 del presente mes./.

VNA
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