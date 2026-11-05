Valores perdurables de la Constitución de 1946 en la construcción del sistema jurídico de Vietnam

Hanoi (VNA) - Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam afirmaron que los valores fundamentales y el espíritu de servicio al pueblo consagrados en la Constitución de 1946 siguen erigiéndose en una base para el proceso de elaboración y perfeccionamiento del sistema jurídico vietnamita.



Al margen del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, en declaraciones a la prensa, el diputado Trinh Ngoc Phuong, de la provincia de Tay Ninh, consideró que la Constitución de 1946 supone un hilo conductor que conecta las distintas etapas de desarrollo del país.



Aunque las constituciones posteriores fueron modificadas para adaptarse a las circunstancias de cada período, sus valores fundamentales se han mantenido y transmitido, especialmente el espíritu de servicio al pueblo, subrayó.



Según el diputado, la visión de construcción, la creatividad y el enfoque centrado en el pueblo de la Constitución de 1946 no solo tuvieron relevancia en el contexto de su promulgación, sino que también contribuyeron a dar forma a las constituciones y al sistema jurídico de las etapas posteriores.



Aunque el país continúe renovando su marco constitucional en el futuro, los valores esenciales de esta primera Constitución seguirán manteniendo su vigencia, aseveró.



Al compartir la idea, el diputado Nguyen Hai Dung, de la provincia de Ninh Binh, recordó las enormes dificultades que atravesaba el país tras conquistar la independencia, en un contexto de escasez de recursos materiales y después de años de guerra.



Bajo el liderazgo del Presidente Ho Chi Minh y de los dirigentes precursores, el Partido y el Estado concentraron sus esfuerzos y conocimientos en la elaboración de la primera Constitución de la República Democrática de Vietnam, que marcó un hito especial en la historia constitucional y legislativa del país.



Desde la perspectiva de la ciencia jurídica, Hai Dung señaló que la Constitución de 1946 se caracteriza por una redacción concisa y sucinta, pero capaz de abarcar las principales relaciones sociales. Este texto siempre ha sido objeto de especial reconocimiento por parte de los investigadores en teoría jurídica.



El diputado subrayó que heredar el espíritu y el estilo de elaboración constitucional de 1946, especialmente su lenguaje breve, claro y fácil de comprender, contribuirá a mejorar la calidad de la labor legislativa e impulsar el objetivo de construir un Estado de derecho socialista en Vietnam.



En particular, señaló, las disposiciones relativas a los derechos de libertad y democracia reflejan claramente el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh: “¿Qué es la democracia? La democracia consiste en hacer que el pueblo pueda expresar libremente su voz”.



Sobre la base de estos valores históricos, los diputados expresaron su expectativa de que el sistema jurídico vietnamita continúe heredando el espíritu constitucional de 1946 y avance hacia disposiciones breves, concisas y fáciles de entender, centradas en principios generales de carácter estable y duradero, que respondan a las exigencias del desarrollo nacional en la nueva etapa./.

VNA