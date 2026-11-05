Política

Vietnam e Indonesia amplían el intercambio académico y la formación de cuadros

Vietnam e Indonesia acuerdan impulsar el intercambio académico, la formación de cuadros y la investigación estratégica entre sus instituciones políticas.

El profesor asociado y doctor Doan Minh Huan recibe a la delegación indonesia (Foto: VNA)
El profesor asociado y doctor Doan Minh Huan recibe a la delegación indonesia (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El profesor asociado y doctor Doan Minh Huan, miembro del Buró Político y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, recibió hoy en Hanoi a una delegación de alto nivel del Instituto de Resiliencia Nacional de Indonesia (LEMHANNAS), encabezada por su presidente, el doctor Ace Hasan Syadzily.

Al dar la bienvenida a la delegación indonesia, Doan Minh Huan destacó el valioso legado ideológico del Presidente Ho Chi Minh y del presidente Sukarno, así como las similitudes entre ambos países en cuanto a los ideales de independencia, autodeterminación y gran unidad nacional desde 1945.

Durante el encuentro, el director de la Academia propuso cuatro ámbitos prioritarios para elevar la cooperación bilateral. Estos incluyen la organización alterna de seminarios y foros internacionales sobre cuestiones estratégicas de interés común; la creación de una red de expertos y el intercambio de docentes y alumnos en programas de formación de cuadros directivos y gestores; el establecimiento de mecanismos anuales de intercambio teórico y diálogo estratégico entre ambas instituciones y los dos países, a través de los canales de relaciones entre partidos y diplomacia estatal; y la investigación, preservación y promoción de los valores históricos y el legado ideológico de Ho Chi Minh y Sukarno en la nueva era de desarrollo.

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El profesor asociado y doctor Doan Minh Huan recibe a la delegación indonesia (Foto: VNA)

Al informar sobre la situación de Vietnam, Doan Minh Huan señaló que el país ha entrado en una nueva etapa de desarrollo tras 40 años de Doi Moi (Renovación), está transformando su modelo de crecimiento, basado en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, con el objetivo de mantener un crecimiento económico de dos dígitos y convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.

Asimismo, destacó la profunda reforma administrativa en curso, que contempla la reducción de cuatro a tres niveles de administración, de 22 a 17 ministerios y organismos ministeriales, la reorganización de las 63 provincias y ciudades en 34 unidades administrativas y la supresión del nivel distrital. Estos cambios reflejan el paso de un enfoque de gestión administrativa a otro orientado a crear condiciones para el desarrollo.

En materia de formación, la Academia está renovando sus programas para desarrollar capacidades prácticas y pensamiento adaptable, incorporar plataformas digitales e inteligencia artificial (IA) a la evaluación y ampliar el aprendizaje sobre el terreno y en laboratorios.

Doan Minh Huan manifestó su disposición a encabezar una delegación de la Academia en una visita a Yakarta para firmar un nuevo memorando de entendimiento (MOU) y participar en un seminario conjunto.

Por su parte, Ace Hasan Syadzily expresó su satisfacción por el sólido desarrollo de la asociación estratégica integral entre ambos países desde su elevación durante la visita a Indonesia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en marzo de 2025, y con motivo del 70.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.

Tras valorar los resultados del crecimiento económico de Vietnam, la reforma administrativa y la captación de inversiones, consideró que estas experiencias constituyen referencias prácticas de gran valor para los gestores y responsables de la formulación de políticas de Indonesia.

Al recordar la cooperación entre ambas academias, iniciada en 2013, el presidente de LEMHANNAS subrayó la necesidad de renovarla y elevarla mediante la firma de un nuevo MOU, la ampliación del intercambio académico, la formación de cuadros y el intercambio de investigaciones estratégicas, incluida la filosofía indonesia de resiliencia nacional.

Ace Hasan Syadzily coincidió con las propuestas de su homólogo vietnamita y afirmó que LEMHANNAS está dispuesta a recibir a la delegación de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh en Yakarta para completar la firma del nuevo acuerdo.

El embajador de Indonesia en Vietnam, Adam Mulawarman Tugio, aseguró que la Embajada coordinará estrechamente con ambas instituciones para impulsar programas concretos y profundizar la Asociación Estratégica Integral entre los dos países.

Al término de la reunión, ambas partes acordaron encargar a sus organismos especializados la revisión y finalización del marco de cooperación, con vistas a firmar próximamente el nuevo MOU en Yakarta y poner en marcha seminarios temáticos y programas de intercambio de cuadros./.

VNA
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