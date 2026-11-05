Can Tho busca ampliar la cooperación con Alemania en economía verde y logística

Can Tho, Vietnam (VNA)- Una delegación encabezada por Helga Margarete Barth, embajadora de Alemania en Vietnam, y representantes de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) visitó hoy la ciudad de Can Tho, con el objetivo de conocer sus orientaciones de desarrollo y promover programas de cooperación futuras.



Durante el encuentro, la embajadora Barth mostró su interés por conocer los sectores prioritarios estratégicos de Can Tho para reforzar la cooperación y los vínculos bilaterales.



En el futuro, adelantó, Alemania prevé implementar diversos programas y proyectos, dando prioridad a la agricultura sostenible, la adaptación al cambio climático y la gestión de los recursos hídricos, en consonancia con las orientaciones de desarrollo de la ciudad.

Durante la sesión de trabajo entre el presidente del Comité Popular de la ciudad de Can Tho y la delegación de Alemania (Foto: VNA)

Asimismo, expresó su confianza en que las relaciones de cooperación entre ambos países, junto con el nuevo espacio de desarrollo de Can Tho tras la reorganización de sus unidades administrativas, abrirán nuevas oportunidades para impulsar los intercambios y la cooperación económica.



Al informar sobre las orientaciones de desarrollo de la ciudad, el presidente del Comité Popular de Can Tho, Truong Canh Tuyen, indicó que, de ahora y hasta 2030, con visión hacia 2045, la localidad se centrará en atraer inversiones y promover la cooperación en educación, formación, salud, logística, ciencia y tecnología y transformación digital.



Can Tho también está buscando inversores para desarrollar parques tecnológicos digitales, zonas de concentración de tecnologías de la información y parques de alta tecnología, precisó.



Con sus fortalezas en agricultura, acuicultura, industria procesadora, comercio y servicios, así como su orientación hacia convertirse en un centro logístico y desarrollar una economía verde. Además, dijo que la ciudad aspira a estrechar los vínculos con empresas, organizaciones, universidades y localidades alemanas para ampliar la cooperación en inversión, comercio, ciencia y tecnología, formación de recursos humanos y transferencia tecnológica.



Can Tho espera seguir contando con el apoyo de la Embajada, el Consulado General de Alemania y la GIZ para conectar programas de cooperación, expertos y recursos alemanes, con especial atención a la agricultura y la acuicultura sostenibles, la gestión de los recursos hídricos, la protección del medio ambiente, la adaptación al cambio climático y el desarrollo de la economía circular, expresó.



Las autoridades municipales también valoraron el apoyo brindado por la GIZ y otras organizaciones alemanas en los últimos años. Los proyectos GIC y 3RProMar, junto con diversas actividades de investigación, han contribuido a fortalecer las capacidades profesionales, promover modelos de desarrollo sostenible y movilizar recursos al servicio del desarrollo socioeconómico local.



Actualmente, Can Tho cuenta con cuatro proyectos de inversión extranjera directa (IED) de Alemania, con un capital registrado total de aproximadamente 24,18 millones de dólares.



En los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones de mercancías de la ciudad a Alemania alcanzaron los 10,27 millones de dólares, principalmente en productos pesqueros, agrícolas y agroprocesados, confitería y otros artículos. Mientras, las importaciones ascendieron a 113.500 dólares, con productos agroquímicos, medicamentos veterinarios y papel entre los principales rubros./.