Vietnam y Dinamarca amplían cooperación en medicina de alta tecnología

Copenhague (VNA) - Bajo el tema “Hospitales inteligentes, salud digital e innovación biomédica”, la Conferencia de Cooperación Sanitaria Vietnam-Dinamarca 2026 se efectuó con la participación de más de 50 representantes vietnamitas y numerosos expertos e instituciones internacionales.



El evento fue organizado por la Embajada de Vietnam en Copenhague en coordinación con el Hospital Universitario de Aalborg y la Asociación de Expertos e Intelectuales Vietnamitas en Dinamarca.



Celebrado inmediatamente después de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al país nórdico, la conferencia constituyó una de las primeras actividades destinadas a concretar los acuerdos de alto nivel alcanzados tras la elevación de las relaciones bilaterales a una asociación estratégica integral.

Los delegados de Vietnam y Dinamarca de la conferencia (Foto: VNA)





En su discurso inaugural, el embajador de Vietnam en Dinamarca, Nguyen Le Thanh, destacó que el establecimiento de la asociación estratégica integral proporciona un nuevo marco y un impulso para ampliar la cooperación bilateral en sectores de alto contenido científico y tecnológico, entre ellos la salud y las ciencias de la vida.



El diplomático instó a los socios a identificar ámbitos prioritarios y promover la investigación, la formación, la transferencia de conocimientos y la aplicación práctica de tecnologías, en consonancia con el espíritu de la Resolución No. 57-NQ/TW.



Por su parte, el director ejecutivo del Hospital Universitario de Aalborg, Lars Dahl Pedersen, valoró la iniciativa de la Embajada de Vietnam y afirmó que el centro está dispuesto a impulsar una cooperación a largo plazo con sus socios vietnamitas en gestión hospitalaria inteligente, transformación digital, inteligencia artificial (IA), investigación clínica, medicina de precisión y formación de personal sanitario.



Durante los dos días de trabajo, los participantes intercambiaron experiencias sobre gestión de hospitales inteligentes y atención centrada en el paciente, así como sobre la aplicación de la IA, la robótica, los macrodatos y la telemedicina.



También abordaron la medicina de precisión, el diagnóstico molecular, el tratamiento del cáncer y la innovación en la formación médica.



Más allá de constituir un foro de intercambio profesional, la conferencia ofreció oportunidades de contacto directo entre hospitales, universidades, centros de investigación y empresas de ambos países.



Las partes debatieron los ámbitos prioritarios, los mecanismos de conexión y las orientaciones de cooperación en investigación, formación de recursos humanos, intercambio de expertos y aplicación de tecnologías médicas avanzadas.



En el marco del evento, la delegación vietnamita visitó las nuevas instalaciones del Hospital Universitario de Aalborg para conocer su modelo de gestión, los sistemas de investigación y simulación médica, así como la integración de las actividades asistenciales con la investigación, la formación y la innovación.



Anteriormente, el 20 de octubre, en el marco de la visita de Estado del secretario general y presidente To Lam, el Hospital 19-8 de Vietnam y el Hospital Universitario de Aalborg firmaron un memorando de entendimiento de cooperación. /.