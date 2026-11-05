Vietnam condena enérgicamente ciberataques en Europa

Hanoi (VNA) - Vietnam condena enérgicamente los ciberataques y cualquier acto que amenace la ciberseguridad, bajo cualquier forma, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, durante una rueda de prensa ordinaria.



En respuesta a una pregunta de la prensa sobre las recientes informaciones de medios internacionales acerca de un ciberataque contra los sistemas de refrigeración de supermercados en toda Europa, así como sobre las recomendaciones de algunos países a sus ciudadanos para que preparen suministros básicos ante posibles situaciones de emergencia, como tensiones, desastres naturales o amenazas a la ciberseguridad, Thu Hang declaró que Vietnam presta atención y sigue de cerca los acontecimientos relacionados.



Los ciberataques contra los sistemas de refrigeración de los supermercados en Europa ponen de manifiesto que los riesgos para la ciberseguridad se están extendiendo cada vez más y que sus efectos no se limitan a los datos y los sistemas de información, sino que también pueden afectar directamente a las actividades de producción y negocios, las cadenas de suministro y la vida cotidiana de la población, enfatizó.



“Consideramos que garantizar la seguridad de los sistemas esenciales, como los de energía, telecomunicaciones, finanzas, salud, transporte y suministro de bienes, constituye una exigencia de especial importancia y requiere adoptar medidas preventivas de manera anticipada y proactiva”, subrayó.



En cuanto a las recomendaciones para que la población prepare suministros básicos ante posibles situaciones de emergencia, las autoridades competentes de Vietnam coordinarán sus esfuerzos para evaluar los riesgos y estudiar medidas adecuadas a las condiciones reales, incluida la sensibilización y la orientación a la ciudadanía para que adopte medidas preventivas y sepa cómo actuar ante posibles incidentes, evitando al mismo tiempo que se genere alarma social, dijo.



En materia de cooperación internacional, agregó, Vietnam continuará promoviendo el intercambio de información y las alertas tempranas, la coordinación en la investigación y el tratamiento de los delitos cibernéticos transfronterizos, así como el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante incidentes.



Como país anfitrión de la ceremonia de apertura a la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi), Vietnam reafirma su compromiso activo y responsable con la cooperación de la comunidad internacional en la prevención y lucha contra los delitos cibernéticos.



Reiteró la postura de Vietnam: pasar decididamente de una respuesta pasiva a una prevención y previsión proactivas, así como estar preparados para responder a las amenazas, garantizando la ciberseguridad en estrecha vinculación con la protección de las actividades esenciales de la economía y la vida de la población./.

VNA