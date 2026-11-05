Vietnam y Japón apuntan a una nueva etapa de cooperación estratégica

Tokio (VNA) – La visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, y su esposa, del 8 al 11 de noviembre, dará un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, ampliará la cooperación en sectores estratégicos y generará beneficios concretos para sus pueblos y empresas.

Así lo afirmó el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu, en una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tokio, en la que destacó que la visita se desarrolla en un contexto en el que ambos países buscan nuevos motores de crecimiento.

Según el diplomático, Vietnam está acelerando la industrialización y modernización con miras a alcanzar sus dos objetivos estratégicos para 2030 y 2045, mientras que Japón promueve un nuevo modelo de crecimiento basado en la ciencia y la tecnología, con el propósito de reforzar sus capacidades nacionales y recuperar su liderazgo en sectores económicos y tecnológicos clave.

Quang Hieu señaló que ambos países cuentan con fortalezas complementarias: Japón dispone de tecnología, capital, una sólida base industrial y experiencia en gestión, mientras que Vietnam posee abundantes recursos humanos, un mercado dinámico y una firme aspiración de desarrollo. Estas condiciones ofrecen una oportunidad favorable para convertir sus potencialidades en capacidades de desarrollo conjunto. Las relaciones bilaterales se sustentan en la confianza política, la cooperación empresarial y los estrechos vínculos entre ambos pueblos.

El embajador indicó que la visita se centrará en cinco grandes orientaciones. La primera consiste en reafirmar que Japón es uno de los socios estratégicos integrales más importantes y de largo plazo de Vietnam, así como consolidar la confianza política y el entendimiento entre los dirigentes de alto nivel de ambos países.

Otra orientación será promover la cooperación para reforzar la autonomía estratégica y la capacidad de resiliencia de cada país mediante la conectividad económica, la ciencia y la tecnología, la innovación y la formación de recursos humanos altamente cualificados.

Entre los sectores con mayores perspectivas figuran los semiconductores, la inteligencia artificial, la transformación digital, la energía y la transición verde.

Vietnam desea ampliar la investigación conjunta, la transferencia y el dominio de tecnologías, la formación de especialistas e ingenieros y los vínculos entre empresas, universidades e institutos de investigación, con miras a participar conjuntamente en las cadenas de valor.

Además, ambos países ampliarán la cooperación entre localidades y en los ámbitos del turismo, la cultura, la educación y los intercambios juveniles. Entre las actividades destacadas de la visita figuran las de diplomacia cultural, incluida la primera Exposición de Escultura Artística Vietnam-Japón, bajo el tema “Diálogo”.

También reforzarán la coordinación en los foros multilaterales, promoviendo el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de controversias y las contribuciones a la paz y la estabilidad regionales y mundiales.

En cuanto a la comunidad vietnamita en Japón, Pham Quang Hieu informó que actualmente está integrada por unas 700.000 personas, lo que la convierte en la segunda mayor comunidad extranjera en ese país. Se trata de un importante recurso y un puente entre los pueblos de ambas naciones.

El embajador expresó su esperanza de que la visita dé un nuevo impulso a la cooperación en educación, formación, trabajo, ciencia y tecnología y desarrollo de recursos humanos, y amplíe las oportunidades de estudio y empleo para los vietnamitas en Japón. Los intelectuales, expertos, ingenieros, investigadores, empresarios y estudiantes vietnamitas podrán contribuir directamente a la cooperación bilateral en innovación.

La Embajada continuará protegiendo los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y apoyando la integración de la comunidad. Asimismo, promoverá la unidad de las asociaciones y redes de vietnamitas, la preservación del idioma y la cultura nacionales y los vínculos con la patria, contribuyendo así al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Japón, concluyó./.