Agencia Vietnamita de Noticias y AFP refuerzan su cooperación

Hanoi (VNA) – La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y la Agencia France-Presse (AFP) acordaron ampliar la cooperación en el intercambio de información, la aplicación de inteligencia artificial (IA), la verificación de noticias y la producción de contenidos multimedia, durante un encuentro celebrado hoy en Hanoi entre representantes de ambas entidades.



La subdirectora general de la VNA, Doan Thi Tuyet Nhung, recibió a una delegación de AFP encabezada por su presidente y director general, Fabrice Fries.



Durante la reunión, Doan Thi Tuyet Nhung destacó que el encuentro ofrecía una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre la cooperación bilateral, compartir las prioridades de desarrollo e identificar nuevas áreas de colaboración.



Al presentar las actividades de la VNA, señaló que la agencia se desarrolla como un medio de comunicación de referencia, multimedia y multilingüe, con una red de 34 oficinas corresponsales en las provincias y ciudades del país y otras 30 en el extranjero. Sus productos abarcan noticias, fotografías, vídeos, infografías y contenidos digitales en vietnamita y varios idiomas extranjeros, incluido el francés. Le Courrier du Vietnam es actualmente el único periódico en francés de Vietnam.



La dirigente valoró el papel de AFP como una importante fuente internacional de información para la cobertura de la VNA sobre los acontecimientos regionales y mundiales, y destacó la larga relación de cooperación entre ambas agencias, así como la eficaz coordinación con sus colegas de la oficina de AFP en Hanoi.



Sobre esta base, propuso ampliar el aprovechamiento conjunto de análisis en profundidad y materiales de contexto que permitan esclarecer los antecedentes y las tendencias de los asuntos internacionales, especialmente en economía, comercio, ciencia, tecnología, innovación y actualidad asiática.



También planteó intensificar el intercambio de experiencias en gestión de datos y aplicación de la IA a la producción, edición y distribución de información, además de cooperar en la verificación de noticias en el entorno digital, la protección de los derechos de autor y la garantía de la fiabilidad informativa.



La VNA espera que AFP facilite a sus corresponsales en Francia los contactos y las entrevistas con dirigentes, expertos y académicos franceses sobre las relaciones bilaterales y otros asuntos de interés para Vietnam. Asimismo, manifestó su interés en reforzar la coordinación para difundir información positiva sobre el país entre el público internacional.



Doan Thi Tuyet Nhung propuso además revisar y actualizar los acuerdos de cooperación existentes para adaptarlos a los actuales métodos de producción, distribución y aprovechamiento de la información, especialmente en fotografía, vídeo y contenidos multimedia, así como intensificar el intercambio de información a partir de las fortalezas de cada agencia.



Por su parte, Fabrice Fries agradeció la acogida y consideró que el encuentro ayudaría a ambas partes a comprender mejor sus necesidades y orientaciones de desarrollo, al tiempo que abriría nuevas oportunidades de colaboración.



Al presentar las actividades de AFP, señaló que la agencia cuenta con una larga trayectoria y una amplia red de operaciones en todo el mundo. Actualmente, está renovando sus métodos de producción y distribución informativa, con especial atención a los vídeos, las transmisiones en directo y los contenidos digitales, para responder a las necesidades cada vez más diversas de sus clientes.



Fries destacó también la importancia que AFP concede a la verificación de información, para lo cual dispone de una red mundial de periodistas especializados. La agencia coopera además con plataformas de redes sociales en esta labor y ofrece programas de formación sobre verificación informativa a medios de comunicación.



Expresó su deseo de intensificar el intercambio de experiencias y conocimientos especializados, así como estudiar nuevas formas de cooperación con la VNA en este ámbito.



Ambas partes manifestaron su confianza en que, gracias a sus respectivas experiencias, fortalezas y redes de operación, las dos agencias podrán complementar sus capacidades y desarrollar programas concretos que generen beneficios prácticos.



Con motivo de la visita, la delegación de AFP recorrió el modelo de edición de información internacional de la Redacción de Noticias Mundiales de la VNA./.

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