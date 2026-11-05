Da Nang y Vietjet firman acuerdo de cooperación integral para 2026–2030

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la ciudad de Da Nang y la compañía aérea Vietjet firmaron un acuerdo de colaboración integral para el periodo 2026-2030, con el objetivo de fortalecer la cooperación, aprovechar sus respectivas fortalezas y recursos, y ejecutar programas y actividades en áreas de interés mutuo, todo ello en consonancia con la orientación de desarrollo de la ciudad y la estrategia operativa de la aerolínea.

Durante su intervención, Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, destacó el papel de la conectividad aérea en el fomento del turismo, el comercio, la atracción de inversiones y la integración internacional.

En esta nueva etapa de desarrollo, caracterizada por un mayor alcance y un potencial ampliado, dijo, Da Nang sigue fortaleciendo sus vínculos con centros económicos y turísticos, tanto a nivel nacional como internacional, aprovechando así sus ventajas competitivas y expandiendo su presencia en el mercado.

Señaló que el acuerdo sienta las bases para que ambas partes refuercen su coordinación y pongan en marcha iniciativas de cooperación práctica en diversos sectores: desde el desarrollo de la conectividad aérea y la promoción de mercados, hasta la creación de redes empresariales, la comunicación, la promoción del destino y la organización de eventos.

Por su parte, el vicedirector general de Vietjet Do Xuan Quang destacó el papel importante de Da Nang en la red de vuelos de Vietjet, actuando como una puerta de enlace clave que conecta el centro de Vietnam con importantes centros económicos y turísticos, tanto a nivel nacional como internacional.

Gracias a nuestra amplia red, Vietjet ha contribuido a atraer a millones de visitantes a Da Nang, impulsando el comercio y el turismo, al tiempo que promueve la imagen de la ciudad ante el público internacional, enfatizó.

Vietjet se compromete a seguir ampliando la conectividad aérea y trabajar junto a la ciudad para fomentar el turismo, el comercio y la inversión, ayudando así a liberar el potencial de Da Nang, impulsar el desarrollo sostenible y profundizar su integración y conectividad a nivel internacional, dijo.

Durante los últimos tiempos, Vietjet ha apoyado activamente a Da Nang en la expansión de su red de vuelos, el fortalecimiento de las conexiones con mercados clave y la implementación de iniciativas de comunicación, promoción de destinos y desarrollo turístico, con el fin de atraer inversiones tanto nacionales como internacionales. La aerolínea ha sido pionera en establecer vuelos directos a la India y ha colaborado en la organización de vuelos chárter desde Rusia y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

A partir del 20 de diciembre de 2026, Vietjet tiene previsto inaugurar nuevas rutas que conectarán Da Nang con Osaka (Japón) y Yakarta (Indonesia), ampliando aún más la conectividad de la ciudad con los mercados internacionales.

En el próximo tiempo, Vietjet y Da Nang reforzarán su alianza integral durante el periodo 2026-2030, centrándose en la expansión de la conectividad aérea, el desarrollo de mercados, la promoción turística, la captación de inversiones y el fomento del crecimiento económico.

Además de continuar desarrollando su red de vuelos, ambas partes colaborarán en la promoción de la imagen de Da Nang, sus destinos y su oferta turística a través de las plataformas mediáticas y el ecosistema de servicios de Vietjet.

La cooperación también abarcará la investigación de mercados, la adopción de tecnología, la transformación digital, la organización de eventos culturales, turísticos y comerciales, el fomento de redes empresariales, el turismo sostenible y diversas iniciativas de responsabilidad social corporativa./.