Viceprimer ministro vietnamita pide priorizar el desarrollo del talento

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Le Tien Chau, presidió hoy una reunión sobre los proyectos de desarrollo de recursos humanos y talentos, y la Estrategia de desarrollo de recursos humanos para el período 2026-2030, con visión hacia 2050.



En su intervención, el viceprimer ministro pidió integrar las tareas de contenido similar, especialmente las relacionadas con el desarrollo de instituciones de educación superior, centros de investigación de excelencia, formación de recursos humanos y atracción y aprovechamiento del talento, a fin de evitar la duplicación de objetivos, resultados y presupuestos, y concentrar los recursos en su ejecución.



Encargó al Ministerio de Educación y Formación para revisar y evaluar detenidamente el alcance, los destinatarios, los recursos y las condiciones de implementación de las tareas, y proponer soluciones concretas.

En la reunión (Foto: VNA)





En cuanto a la Estrategia de Desarrollo de Recursos Humanos, el viceprimer ministro coincidió en la necesidad de elaborar este documento para establecer una orientación integral para el desarrollo de los recursos humanos del país, en respuesta a las exigencias de la renovación del modelo de desarrollo nacional.



La estrategia servirá de base para que los ministerios, organismos y administraciones locales implementen de manera coordinada programas y proyectos adecuados, dijo, y pidió al Ministerio de Educación y Formación incorporar las opiniones expresadas durante la reunión y perfeccionar el borrador de la Estrategia.



Subrayó que la Estrategia debe contribuir directamente a la renovación del modelo de desarrollo nacional, de conformidad con la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, la Resolución No. 19-NQ/TW y las demás resoluciones estratégicas promulgadas.



Indicó que el documento debe responder a tres cuestiones fundamentales: ¿Qué tipo de recursos humanos necesita el país para implementar el nuevo modelo de desarrollo? ¿Qué carencias existen actualmente? ¿Qué medidas deben adoptarse y en qué plazos para satisfacer esas necesidades?



Además, debe determinar claramente las necesidades de recursos humanos en los sectores y ámbitos estratégicos capaces de generar nuevos motores de crecimiento, así como perfeccionar el sistema de objetivos, indicadores y tareas, las necesidades presupuestarias, la estructura de las fuentes de financiación y la hoja de ruta para su asignación en cada etapa, continuó.



Tien Chau pidió revisar los anexos del borrador para garantizar que cada tarea cuente con un plazo de ejecución, un organismo responsable, las entidades coordinadoras y resultados concretos.



Los ministerios y organismos pertinentes deben coordinarse en la gestión y conexión de datos, así como en la construcción y puesta en funcionamiento de un sistema de previsión de las necesidades de recursos humanos.



En relación con el borrador del Programa nacional de talento en ciencias básicas, el viceprimer ministro instó a ampliar su contenido para incluir la detección, formación, capacitación y orientación de grupos de talentos en los ámbitos de la tecnología, la ingeniería y otros sectores estratégicos.



En particular, respecto a la detección y formación de talentos, el viceprimer ministro exigió renovar el sistema de escuelas y centros especializados para niños superdotados, para convertirlas en centros de identificación, cultivo y desarrollo del talento, en lugar de centrarse únicamente en las olimpiadas académicas, como ocurre actualmente.



La detección de talentos debe ampliarse a los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y la innovación, dijo, y destacó la necesidad de reforzar los vínculos con universidades, institutos de investigación, laboratorios y empresas./.