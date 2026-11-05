Vietnam amplía el ecosistema de pagos transfronterizos

Hanoi (VNA) - Los pagos transfronterizos mediante códigos QR ofrecen nuevas oportunidades para conectar el turismo, el comercio minorista y los servicios de Vietnam con los mercados internacionales, sin embargo, es necesario ampliar la red de aceptación, integrar los pagos en la gestión comercial y garantizar la seguridad de las operaciones.



Reducir costos y ampliar oportunidades



Ngo Xuan Bach, presidente del Consejo de Administración de City House Vietnam, señaló que los turistas internacionales utilizan principalmente tarjetas y efectivo, aunque ambos métodos presentan inconvenientes para muchos establecimientos de alojamiento. El efectivo requiere personal para cobrar, cambiar divisas y realizar conciliaciones, mientras que los pagos con tarjeta generan comisiones y no siempre son aceptados.



En cambio, los códigos QR permiten cobrar a distancia, reducir las operaciones manuales y ampliar las fuentes de ingresos. En su empresa, el 100% de los turistas nacionales ya utiliza este método. Por ello, los pagos QR transfronterizos no representan solo una nueva opción, sino también una oportunidad para transformar la gestión y la atención a los visitantes extranjeros. Para aprovecharla, las empresas deben adaptar sus procesos, incorporar interfaces de programación de aplicaciones (API) que automaticen las conciliaciones y capacitar al personal.



Según Pham Anh Tuan, director del Departamento de Pagos del Banco Estatal de Vietnam, VietQRGlobal es una marca de identificación que permite a los turistas extranjeros reconocer los establecimientos que aceptan pagos transfronterizos. Sin embargo, mientras Vietnam cuenta con más de 2,5 millones de establecimientos que aceptan pagos nacionales, solo unos 154.000 utilizan VietQRGlobal. Esta diferencia exige intensificar la información y orientación a los comerciantes.



Nguyen Dang Hung, subdirector general de la empresa de Pagos Nacionales de Vietnam (NAPAS), informó que la entidad desarrolla, junto con bancos, intermediarios de pago y socios internacionales, los ecosistemas VietQRPay y VietQRGlobal. VietQRPay cuenta con 45 bancos y organizaciones intermediarias, mientras que VietQRGlobal ya está conectado con Tailandia, Laos, Camboya, China, Singapur y Corea del Sur, y continuará ampliándose a otros mercados.



Por su parte, Ngo Trung Dung, subdirector comercial de KiotViet, destacó que el pago es el último paso para completar una compra. Por ello, los códigos QR deben integrarse con los sistemas de gestión de ventas, vincular cada importe con su pedido y actualizar automáticamente el estado de las transacciones, facilitando la conciliación diaria.



Ampliar la red y garantizar la seguridad



Bui Nguyen Anh Tuan, subdirector del Departamento de Gestión y Desarrollo del Mercado Interno del Ministerio de Industria y Comercio, consideró que los pagos transfronterizos constituyen una infraestructura blanda esencial para el comercio. Para que las operaciones sean fluidas, deben conectarse los sistemas de mercancías, información, logística y pagos. Además, las transacciones deben vincularse con facturas, inventarios, promociones, programas de fidelización y datos de gestión.



Varios bancos están ampliando sus redes de aceptación. BIDV prioriza la conexión con mercados emisores de turistas y los establecimientos situados a lo largo de sus itinerarios, desde aeropuertos hasta hoteles y comercios, en destinos como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang, Khanh Hoa y Phu Quoc. VietinBank desarrolla servicios mediante cadenas minoristas, centros turísticos y socios comerciales, mientras que Agribank prevé implementar VietQRGlobal para facilitar el acceso de clientes rurales, pequeños comerciantes, pueblos artesanales y destinos turísticos locales a los visitantes internacionales.



No obstante, la expansión también exige garantizar la interoperabilidad, el cumplimiento normativo y la protección de datos. Las operaciones entre distintos países involucran a numerosos bancos, intermediarios y sistemas de pago, con estándares y riesgos de seguridad diferentes.



Ngo Tuan Anh, subjefe de la División de Seguridad y Protección de Datos Personales de la Asociación Nacional de Ciberseguridad de Vietnam, advirtió sobre el riesgo de que los códigos QR en los establecimientos sean sustituidos para desviar dinero, así como de posibles vulnerabilidades en los dispositivos y sistemas de la cadena de pagos.



Recomendó a los usuarios comprobar la identidad del beneficiario y evitar instalar aplicaciones de origen desconocido. Asimismo, las organizaciones que procesan datos deben controlar las transferencias de información personal al extranjero y cumplir los procedimientos y medidas de protección correspondientes./.

VNA