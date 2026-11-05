Integran energía, inteligencia artificial e infraestructura para responder al crecimiento industrial

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam necesita desarrollar de forma coordinada el suministro de energía verde, la infraestructura digital y las tecnologías de inteligencia artificial (IA) para aprovechar el crecimiento de la demanda industrial y convertir su potencial en nuevas oportunidades económicas.



Esta fue una de las principales conclusiones de una serie de seminarios sobre energía, IA e infraestructura sostenible, celebrados la víspera en Ciudad Ho Chi Minh por Informa Markets Vietnam, en colaboración con varias asociaciones y organizaciones especializadas.

Los expertos señalaron que Vietnam está emergiendo como un mercado destacado para el desarrollo de infraestructura de datos en la región, impulsado por la demanda de IA, computación en la nube, comercialización de la tecnología 5G y transformación digital. No obstante, para aprovechar esta oportunidad, el país debe garantizar el suministro de electricidad verde, ampliar las conexiones internacionales por cable submarino y elevar la capacidad operativa conforme a los estándares mundiales.

Tran Huu Dung, director de la Compañía de Desarrollo del Parque de Software Quang Trung (QTSC) y representante de la Asociación de Internet de Vietnam (VIA) en el sur, afirmó que el auge de la IA está transformando la infraestructura digital mundial. Cada aplicación avanzada requiere una gran capacidad de procesamiento y almacenamiento, conectividad, suministro eléctrico y sistemas de refrigeración.

Tran Huu Dung, director de la Compañía de Desarrollo del Parque de Software Quang Trung (QTSC) y representante de la Asociación de Internet de Vietnam (VIA) en el sur, pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Según estudios internacionales, hasta 2030 necesitarán inversiones globales de 6,7 billones de dólares en infraestructura de computación, de los cuales 5,2 billones se destinarán a instalaciones para IA. La Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que el consumo eléctrico de los centros de datos casi se duplicará para ese año, hasta unos 950.000 millones de kWh, mientras que el de los centros especializados en IA se triplicará.



En materia normativa, la Ley de Telecomunicaciones permite a los inversores extranjeros poseer hasta el 100% del capital en empresas de servicios de centros de datos y computación en la nube. Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales, vigente desde el 1 de enero de 2026, establece requisitos estrictos sobre seguridad, protección de datos y responsabilidades de las organizaciones que los procesan.



En el ámbito energético, Nguyen Thi Phuong Yen, subdirectora del Centro de Información Energética y Desarrollo del Mercado Eléctrico, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que la transición energética, las nuevas tecnologías y la transformación digital están modificando la producción, distribución y consumo de energía.



Ante el aumento de la demanda, Vietnam no solo debe garantizar un suministro suficiente, seguro y estable, sino también construir un sistema moderno y eficiente, capaz de adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos y del mercado. Para ello, resulta fundamental combinar políticas adecuadas, infraestructura, innovación, inversión y asociación público-privada.



Por su parte, el profesor y doctor Nguyen Van Phuoc, presidente de la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que la conexión entre las redes industriales permitirá a las empresas elegir tecnologías compatibles, teniendo en cuenta su eficiencia, costos operativos y mantenimiento. También subrayó la importancia de vincular el conocimiento científico con las necesidades prácticas y desarrollar recursos humanos cualificados.



La creciente interdependencia entre energía, industria, refrigeración, gestión de recursos hídricos, infraestructura digital y centros de datos refleja una tendencia hacia un desarrollo integrado. En este contexto, la eficiencia energética y la sostenibilidad se han convertido no solo en objetivos del sector energético, sino también en factores determinantes de la competitividad de toda la economía./.