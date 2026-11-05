Foro Internacional Franconomics vincula innovación tecnológica con desarrollo humano e igualdad social

Hanoi (VNA) - El Foro Internacional Franconomics 2026 se inauguró hoy en Hanoi bajo el lema “Capital humano, igualdad y transformación social en la era de las nuevas tecnologías”, con la participación de delegados, expertos e investigadores de 40 universidades e institutos de investigación de más de 10 países y territorios.



El evento está organizado por la Escuela Internacional de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), el Instituto Internacional de la Francofonía (2IF) de la Universidad Jean Moulin Lyon 3 (Francia) y la Universidad VinUni, con el acompañamiento de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) y otros socios internacionales.

Los delegados participantes del foro (Foto: VNA)





En su discurso inaugural, el rector de la Escuela Internacional, Nguyen Anh Tuan, señaló que Franconomics se puso en marcha en 2019 con el objetivo de crear un espacio de diálogo interdisciplinario que conectara a la comunidad científica, los responsables de la formulación de políticas, las empresas y las organizaciones internacionales para intercambiar opiniones sobre cuestiones socioeconómicas de interés para Vietnam y la Comunidad Francófona.



La organización del foro también contribuye a impulsar la internacionalización y fortalecer la conexión entre la educación superior vietnamita y las organizaciones, universidades y empresas en el mundo, señaló.



Dijo que la Escuela Internacional presta especial atención al impulso del modelo de cooperación entre los tres actores: Estado, universidades y empresas, con el propósito de vincular las políticas de desarrollo con la investigación científica, la formación de recursos humanos, la innovación y las necesidades prácticas.



Por su parte, Rigobert Pinga Pinga, representante interino de la OIF para Asia-Pacífico, señaló que el mundo afronta numerosas transformaciones políticas, económicas y medioambientales, mientras que la tecnología avanza a un ritmo acelerado, especialmente en ámbitos como la IA, la robótica, la biotecnología y la ciberseguridad.



Consideró necesario situar al ser humano en el centro del progreso tecnológico, invertir de manera sostenible en el desarrollo de los recursos humanos, garantizar la igualdad de oportunidades e impulsar una transformación social que beneficie a toda la población.



El profesor Manuel Jobert, vicerrector de la Universidad Jean Moulin Lyon 3 y director del Instituto 2IF, destacó que la relación entre el ser humano y la tecnología constituye una cuestión fundamental del proceso de desarrollo.



Ante el rápido avance de la IA y las preocupaciones sobre el futuro de la humanidad, afirmó que las personas deben seguir ocupando una posición central y tener siempre la máxima prioridad.



El representante de la Universidad Jean Moulin Lyon 3 afirmó que Franconomics constituye una muestra de la cooperación entre Francia y Vietnam en materia de educación superior y contribuye a promover los valores de la Francofonía en los ámbitos de la ciencia, la educación y la cultura. La próxima edición del foro está prevista para 2027 en la ciudad francesa de Lyon.



En el marco del evento, los participantes se centran en debatir tres grandes ejes temáticos: la igualdad de género en los sectores tecnológicos; el desarrollo de los recursos humanos, la transformación de las competencias y el mercado laboral; y la innovación social, la gobernanza y el desarrollo sostenible en la era de la IA.



El 6 de noviembre, los delegados realizarán visitas de campo a empresas de la provincia de Bac Ninh para conocer las aplicaciones tecnológicas en la producción, la transformación digital y el desarrollo de los recursos humanos. Asimismo, intercambiarán propuestas para fortalecer la cooperación entre universidades y empresas en materia de formación, investigación y transferencia tecnológica./.