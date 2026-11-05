Vietnam y Singapur acuerdan profundizar la cooperación en defensa

Singapur (VNA) – Vietnam y Singapur acordaron ampliar la cooperación militar y de defensa, especialmente en ciberseguridad, formación, seguridad marítima y tecnologías emergentes, durante la visita oficial a Singapur del general Nguyen Tan Cuong, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, del 4 al 5 de noviembre.



En el encuentro con el ministro de Defensa, Chan Chun Sing, el general vietnamita expresó su satisfacción por el desarrollo de las relaciones entre ambos países y sus fuerzas armadas, y destacó la necesidad de fortalecer una cooperación más sustancial y eficaz, acorde con su condición de uno de los pilares de los vínculos bilaterales.



Nguyen Tan Cuong afirmó que Vietnam apoya a Singapur en el desempeño de la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2027 y expresó su interés en reforzar la coordinación para mantener la unidad y el papel central de la agrupación.



También valoró la iniciativa singapurense sobre seguridad de las infraestructuras críticas submarinas y solicitó el respaldo de Singapur a la candidatura de Vietnam y la India para copresidir el Grupo de Expertos de la Reunión ampliada de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM+) sobre ciberseguridad durante el período 2027-2030.



Asimismo, agradeció al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas de Singapur el envío de una delegación de alto nivel a la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para finales de 2026 en Hanoi, y dio la bienvenida a la participación de empresas singapurenses.



Durante las conversaciones con el vicealmirante Aaron Beng, jefe de las Fuerzas de Defensa de Singapur, ambas partes valoraron el buen desarrollo de las relaciones y los resultados de cooperación en intercambios de delegaciones, diálogos, visitas de buques, formación de recursos humanos, búsqueda y rescate y ciberseguridad. Entre los avances recientes figuran un ejercicio conjunto de asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre en 2025 y un memorando de entendimiento sobre ciberseguridad firmado en septiembre de 2026.



De cara al futuro, Nguyen Tan Cuong propuso ampliar los intercambios entre las distintas ramas militares, reforzar la cooperación en búsqueda y rescate, formación y ciberseguridad, e intensificar las consultas sobre cuestiones estratégicas. También planteó establecer vínculos entre los organismos de formación militar de ambos países, compartir experiencias en transformación digital y recibir profesores singapurenses de inglés en los centros de formación militar vietnamitas.



En el ámbito de la ciberseguridad, pidió concretar el memorando de entendimiento mediante actividades prácticas y reiteró el deseo de que Singapur apoye la candidatura de Vietnam y la India para copresidir el grupo de expertos de la ADMM+ sobre esta materia. Otras áreas propuestas fueron la prevención de amenazas químicas, biológicas y radiológicas, la seguridad marítima, la aplicación de inteligencia artificial en defensa, la lucha contra enfermedades tropicales e infecciosas y la industria de defensa.



Aaron Beng coincidió con las propuestas y expresó la disposición de Singapur a estudiar nuevas formas de cooperación, de acuerdo con los intereses de ambas partes. También manifestó su deseo de que Vietnam siga apoyando y coordinándose con Singapur en los foros multilaterales, especialmente en la ASEAN.



Al abordar la situación regional e internacional, ambas partes subrayaron la importancia de fortalecer la unidad ante los desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales. Nguyen Tan Cuong reafirmó que Vietnam defiende la solución pacífica de las diferencias, sobre la base del derecho internacional y, en particular, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, así como la garantía de la seguridad y libertad de navegación marítima y aérea.



Ambas partes expresaron su confianza en el desarrollo sustancial de los vínculos en defensa. En esta ocasión, Nguyen Tan Cuong invitó a Aaron Beng y a su esposa a visitar oficialmente Vietnam, invitación que el vicealmirante aceptó.



Durante la visita, la delegación vietnamita recorrió las instalaciones del grupo ST Engineering y el Complejo de Tiro Polivalente (MMRC) de las Fuerzas Armadas de Singapur.



Con anterioridad, el teniente general Vu Huu Hanh, comandante del Mando 86, se reunió con representantes del Mando de Ciberespacio de Singapur y del Centro de Información y Ciberseguridad de la ADMM. Por su parte, el contralmirante Le Ba Quan, subjefe de la Armada vietnamita, participó en un desayuno de trabajo con el jefe del Estado Mayor de la Armada de Singapur./.

VNA