Vietnam lanza el Grupo de Diputadas de la Asamblea Nacional

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió en la tarde del 5 de noviembre a la ceremonia de lanzamiento del Grupo de Diputadas de la XVI Legislatura del Parlamento, correspondiente al período 2026-2031.

Según la Resolución No. 273/NQ-UBTVQH16, emitida el 26 de mayo de 2026 por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional, el Grupo cuenta con 150 miembros. Su Comité Permanente está integrado por una presidenta, siete vicepresidentas y una integrante que también desempeña la función de secretaria.

La creación de este organismo tiene como objetivo ofrecer un espacio de conexión, intercambio de experiencias y apoyo mutuo para que las diputadas cumplan eficazmente sus funciones y potencien su papel y sus capacidades en las actividades parlamentarias.

Al entregar la resolución y flores de felicitación al Grupo, Tran Thanh Man señaló que la proporción de mujeres entre los diputados de las legislaturas XIV, XV y XVI superó el 30%, cifra valorada positivamente por organizaciones internacionales dedicadas a la igualdad de género.

Las contribuciones de las diputadas han desempeñado un papel importante en los resultados del Parlamento, especialmente en las labores legislativas, de supervisión y de toma de decisiones sobre asuntos trascendentales del país.

El titular del Legislativo subrayó la necesidad de seguir renovando el pensamiento en materia legislativa y aplicar eficazmente la Conclusión 17-KL/TW del Buró Político sobre las orientaciones legislativas para la XVI Legislatura.

Asimismo, destacó la importancia de contribuir al perfeccionamiento del sistema jurídico, resolver dificultades y movilizar recursos para el desarrollo nacional. El Grupo debe reforzar la unidad, compartir información y experiencias, así como estudiar y proponer políticas sobre las mujeres, los niños, la igualdad de género y el trabajo relativo al personal femenino.

En cuanto a la diplomacia parlamentaria y popular, abogó por que el Grupo desempeñe un papel más activo, intensifique los intercambios y aproveche las experiencias de otros parlamentos y organizaciones internacionales, especialmente en el marco de la Unión Interparlamentaria (UIP).

También es necesario promover la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en las actividades parlamentarias, considerando la tecnología una herramienta de apoyo, mientras que el factor humano sigue siendo decisivo.

Al subrayar la necesidad de mantener un estrecho contacto con los electores y la población, escuchar sus inquietudes y aspiraciones y transmitirlas oportunamente al Parlamento, Tran Thanh Man expresó su confianza en que el Grupo seguirá renovando sus actividades y elevando su calidad para responder a las exigencias de la nueva etapa.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y presidenta del Grupo, Nguyen Thi Thanh, afirmó que, a partir de 2027, el organismo renovará sus contenidos y métodos de trabajo para hacerlos más prácticos y eficaces.

También reforzará la conexión, el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo para mejorar las capacidades y habilidades de sus integrantes, especialmente de las diputadas que se incorporan por primera vez al Parlamento.

El Grupo prestará además atención al estudio y la propuesta de iniciativas sobre las mujeres, los niños, la familia y la igualdad de género. Asimismo, promoverá la participación de las diputadas en las labores legislativas, de supervisión, diplomacia parlamentaria y actividades sociales y humanitarias, en particular el apadrinamiento de niños huérfanos y menores en circunstancias difíciles.

La dirigente manifestó su deseo de que cada integrante siga demostrando capacidad, inteligencia, unidad, iniciativa y creatividad, y contribuya con propuestas concretas a construir un Grupo cada vez más cohesionado y eficaz./.