Vietnam y Omán impulsan la apertura de representaciones diplomáticas

Hanoi (VNA) – Vietnam y Omán acordaron acelerar la apertura de representaciones diplomáticas en sus respectivas capitales y ampliar la cooperación en los ámbitos de energía, logística, inversión, comercio e industria halal.

Así lo destacaron durante el encuentro celebrado hoy en Hanoi entre el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Omán encargado de Asuntos Políticos, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy.

En la reunión, el canciller vietnamita dio la bienvenida al visitante y agradeció la buena voluntad de los dirigentes omaníes para promover la cooperación con Vietnam. Asimismo, transmitió los saludos y la invitación a visitar Vietnam del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, al sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said.

Al valorar los resultados de la quinta ronda de consultas políticas entre ambos ministerios de Relaciones Exteriores, celebrada la víspera, el canciller vietnamita propuso que las dos partes sigan desempeñando eficazmente su función de coordinación y trabajen estrechamente con los organismos pertinentes para consolidar la confianza política y promover los intercambios de delegaciones de alto nivel y de otros niveles.

Tras destacar las necesidades y fortalezas complementarias de ambos países en la nueva etapa de desarrollo, Le Hoai Trung hizo hincapié en la importancia de acelerar la apertura de representaciones diplomáticas en las respectivas capitales y aplicar eficazmente los acuerdos firmados, incluida la creación de condiciones favorables para las operaciones del Fondo de Inversión Conjunto Vietnam-Omán.

También planteó la necesidad de formular programas y proyectos concretos de cooperación en energía, logística, inversión, exportación de productos agrícolas y acuáticos, bienes de consumo e industria halal.

Por su parte, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy afirmó que Omán coordinará estrechamente con Vietnam para promover los contactos diplomáticos de alto nivel, mantener y mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes y estrechar los vínculos económicos, comerciales y de inversión.

En cuanto a las cuestiones regionales e internacionales de interés común, Le Hoai Trung valoró la posición estratégica de Omán y sus esfuerzos de mediación en los conflictos de Oriente Medio.

Ambas partes coincidieron en la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, así como en la responsabilidad de la comunidad internacional de crear condiciones favorables para alcanzar cuanto antes soluciones pacíficas, poner fin a las hostilidades, garantizar la seguridad energética y mantener la fluidez de las rutas marítimas internacionales./.