Parlamento revisa reformas a las leyes relativas al impuesto sobre la renta y el uso de terrenos no agrícolas

Hanoi (VNA) - El proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de las leyes del Impuesto sobre la Renta de las Empresas, del Impuesto sobre el Uso de Terrenos no Agrícolas y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas figura entre los asuntos examinados hoy durante el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional.



La iniciativa busca concretar e incorporar al ordenamiento jurídico las directrices del Partido relativas a los incentivos fiscales para las instituciones educativas nacionales, tanto en materia del impuesto sobre la renta de las empresas como del impuesto sobre el uso de terrenos no agrícolas.



Su propósito es promover un cambio sustancial en la educación y la formación, en consonancia con la Resolución N.º 71-NQ/TW del Buró Político; mejorar los servicios educativos y sanitarios, de acuerdo con la Resolución N.º 72-NQ/TW; y aplicar las orientaciones sobre políticas financieras e impuestos sobre la tierra establecidas en la Resolución N.º 21-NQ/TW, relativa a las directrices para reformar la Ley de Tierras y sus disposiciones complementarias, aprobada en el tercer pleno del XIV Comité Central del Partido.



En concreto, el proyecto propone modificar y complementar el apartado 5 del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas. Según esta disposición, las organizaciones públicas de ciencia y tecnología, así como las instituciones educativas públicas y privadas sin ánimo de lucro, podrán beneficiarse de exenciones fiscales conforme a la normativa del Gobierno.



La propuesta también contempla exenciones del impuesto sobre la renta de las empresas y del impuesto sobre la renta de las personas físicas para los ingresos procedentes de los servicios de restauración en centros educativos y establecimientos sanitarios. Asimismo, prevé eximir del impuesto sobre el uso de terrenos no agrícolas a las instituciones educativas y establecer este mismo beneficio para las minorías étnicas.



Además, se propone aplicar un tipo impositivo del 0,2%, sin límite, a los terrenos que permanezcan sin utilizar, estén abandonados o cuya explotación se haya retrasado.



Por otra parte, los diputados debatirán el proyecto de reforma de la Ley de Licitaciones, integrado por ocho capítulos y 59 artículos.



La iniciativa introduce modificaciones y complementos destinados a garantizar la viabilidad y coherencia del marco jurídico en materia de licitaciones, elevar la calidad y eficiencia de estos procesos y simplificar los procedimientos para acortar los plazos de ejecución de los proyectos. También busca impulsar la descentralización y ampliar la delegación de competencias en la selección de contratistas e inversores.



Asimismo, durante la jornada se debatirán el proyecto de ley que modifica la Ley de Recursos y Medio Ambiente Marinos e Insulares y el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Protección del Medio Ambiente./.

VNA