Argelia ocupa un lugar especial en el corazón del pueblo vietnamita

Argel (VNA) - Argelia siempre ha ocupado y seguirá ocupando un lugar especial en el corazón del pueblo vietnamita, afirmó el embajador de Vietnam en este país norafricano, Vu Duy Long, en una entrevista publicada por el diario argelino La Patrie News.



Al repasar más de ocho décadas de desarrollo de Vietnam, el diplomático atribuyó los logros del país a la voluntad de independencia y autodeterminación, la unidad nacional y el afán de superación de su pueblo. De una nación devastada por la guerra, Vietnam ha logrado convertirse en una economía dinámica, mantener la estabilidad política y social y profundizar su integración regional e internacional.



Según el embajador, el éxito del país no se mide únicamente por los indicadores de crecimiento económico, sino también por su capacidad para traducir los avances del desarrollo en mejoras concretas de la calidad de vida. Vietnam considera al ser humano como centro, sujeto y objetivo último de su proceso de desarrollo.



En cuanto a las relaciones bilaterales, Vu Duy Long destacó que la elevación de los vínculos entre Vietnam y Argelia al nivel de asociación estratégica, en noviembre de 2025, constituye un hito importante que refleja la confianza política y la voluntad de abrir una nueva etapa de cooperación.



La prioridad ahora es materializar este marco mediante programas y proyectos concretos, especialmente en los ámbitos de defensa, seguridad, economía, comercio, inversión, energía, agricultura, ciencia y tecnología. Ambas partes deben alcanzar próximamente un acuerdo sobre el Programa de Acción para implementar la Asociación Estratégica Vietnam-Argelia hasta 2030 y aprovechar mejor las complementariedades de sus economías, facilitando el acceso de las empresas a sus respectivos mercados y la búsqueda de socios.



El embajador subrayó que esta asociación sólo tendrá pleno sentido cuando sus resultados se traduzcan en beneficios tangibles para la población y las comunidades empresariales de ambos países.



En el ámbito económico y comercial, señaló que los intercambios bilaterales mantienen una evolución positiva. El comercio entre ambos países alcanzó unos 550 millones de dólares en 2025, un aumento del 170% respecto al año anterior, mientras que en los primeros ocho meses de 2026 se situó en unos 390 millones de dólares.



A su juicio, existe un amplio margen para ampliar la cooperación, particularmente en energía, petróleo y gas, agricultura, procesamiento de alimentos, industria, ciencia y tecnología, así como en productos y servicios que respondan a las demandas de ambos mercados.



Además de ampliar el intercambio comercial, Vietnam aspira a fortalecer las inversiones y la cooperación directa entre empresas. La Embajada vietnamita en Argelia está dispuesta a actuar como puente para facilitar la búsqueda de socios y oportunidades de negocio.



En cuanto a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, el diplomático consideró que ambos países cuentan con un importante potencial de cooperación. Entre las prioridades mencionó el intercambio de experiencias, la formación de recursos humanos y la conexión entre institutos de investigación, universidades y empresas tecnológicas, así como el estudio de proyectos para aplicar tecnologías digitales a la gestión y la producción.



Estas áreas, agregó, pueden generar efectos positivos en otros sectores, como la defensa, la seguridad, la energía, la agricultura y la industria. Lo esencial es pasar del intercambio de experiencias a la ejecución de iniciativas concretas que beneficien a ambas partes.



Al referirse a los lazos históricos, Vu Duy Long afirmó que la amistad entre Vietnam y Argelia se forjó durante las prolongadas y difíciles luchas de ambos pueblos por la independencia y la libertad. Con motivo del 72 aniversario del estallido de la Revolución argelina (1 de noviembre de 1954), expresó sus felicitaciones al pueblo argelino y su profundo respeto por los sacrificios realizados en la lucha por la independencia.



Asimismo, recordó que el 28 de octubre pasado ambos países conmemoraron el 64 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1962-2026). Tras más de seis décadas, la amistad bilateral ha sido preservada y fortalecida por sucesivas generaciones de dirigentes y ciudadanos. La responsabilidad actual, afirmó, consiste en convertir este valioso legado en un motor de cooperación sustantiva para el desarrollo y la prosperidad de ambas naciones.



El embajador destacó que el Vietnam actual es un país pacífico, estable, dinámico y abierto, que inicia una nueva etapa de desarrollo con grandes aspiraciones. El pueblo vietnamita sigue valorando profundamente a los amigos que lo acompañaron en los momentos más difíciles de su historia.



Al citar un proverbio árabe que reza “En la adversidad se conoce a los verdaderos amigos”, reiteró que “Argelia siempre ha ocupado y seguirá ocupando un lugar especial en el corazón del pueblo vietnamita”./.

VNA