Líder vietnamita llama a mantener legado constitucional para construir un país próspero, civilizado y feliz

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, subrayó hoy la necesidad de preservar y promover los valores fundamentales de la Constitución de 1946, garantizar el derecho del pueblo a ejercer su soberanía, seguir perfeccionando el marco institucional y mejorar la eficacia y eficiencia del funcionamiento del aparato estatal, con el objetivo de construir un país próspero, civilizado y feliz.



Durante su intervención en el acto conmemorativo del 80.º aniversario de la aprobación de la primera Constitución de Vietnam por la Asamblea Nacional, el máximo dirigente recordó que el 9 de noviembre de 1946, en el segundo período de sesiones de la primera legislatura, el Parlamento aprobó la primera Constitución del país.



Dijo que este documento consagró el principio de que el poder del Estado pertenece al pueblo, destacó el espíritu de unidad nacional, garantizó los derechos de libertad y democracia y sentó las bases de un Gobierno del pueblo.



A lo largo de las distintas etapas de la Revolución vietnamita, los valores fundamentales de la Constitución de 1946 han sido preservados y desarrollados en las sucesivas cartas magnas, especialmente en la Constitución de 2013 y en las modificaciones y adiciones introducidas en 2025, precisó.



El líder reiteró que la conmemoración del 80.º aniversario de la primera Constitución supone una oportunidad para reafirmar los principios esenciales del constitucionalismo vietnamita: la independencia nacional vinculada al ejercicio de la soberanía popular, así como el principio de que el poder del Estado pertenece al pueblo y debe organizarse y ejercerse de conformidad con la Constitución y las leyes.



Ante los objetivos de desarrollo nacional para 2030, con una visión hacia 2045, y en un contexto marcado por los cambios en la situación internacional y el impacto de la ciencia y la tecnología, el máximo dirigente vietnamita instó a continuar perfeccionando el marco institucional, fortalecer la capacidad de gobernanza y mejorar el funcionamiento del aparato estatal.



En este sentido, señaló que es necesario garantizar el respeto y la aplicación rigurosa de la Constitución. Todas las actividades legislativas, la organización del aparato estatal y el ejercicio del poder público deben ajustarse a sus disposiciones.



La Asamblea Nacional y los organismos competentes deben asumir una mayor responsabilidad en la garantía de la constitucionalidad y legalidad del sistema jurídico, reforzar las labores de inspección y supervisión y sancionar estrictamente las infracciones, ratificó.



Asimismo, pidió organizar adecuadamente la evaluación de la aplicación de la Constitución de 2013, incluidas las modificaciones y adiciones de 2025, con el fin de establecer una base teórica y práctica para estudiar y proponer una reforma integral de la Carta Magna, de acuerdo con las orientaciones del Buró Político.



También hizo hincapié en la necesidad de seguir promoviendo el derecho del pueblo a ejercer su soberanía, así como de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos.



La Asamblea Nacional debe representar verdaderamente la voluntad, las aspiraciones y los intereses del pueblo. Cada diputado debe mantener un estrecho vínculo con sus electores, reflejar fielmente sus inquietudes y legítimas aspiraciones y situar los intereses generales del país por encima de cualquier otra consideración.



El Frente de la Patria de Vietnam y las organizaciones sociopolíticas deben mejorar la calidad de sus labores de supervisión y evaluación crítica de las políticas públicas.



Por su parte, los organismos estatales deben escuchar y responder de manera responsable a las opiniones de la ciudadanía, así como corregir oportunamente las deficiencias y las infracciones. Los órganos judiciales deben cumplir eficazmente su misión de proteger la justicia, los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos.



Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)



Además, el máximo dirigente destacó la importancia de elevar la calidad de la elaboración de leyes y de las decisiones estratégicas nacionales, garantizando un sistema jurídico coherente y unificado que evite disposiciones contradictorias o superpuestas que obstaculicen el desarrollo. La legislación debe fomentar la innovación y la creatividad responsables, al tiempo que controla los riesgos y protege los intereses generales.



La Asamblea Nacional debe mejorar la calidad de sus decisiones sobre los asuntos de especial importancia para el país e intensificar la supervisión de la aplicación de las políticas, el uso de los recursos y el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los organismos competentes.



En materia de relaciones exteriores, debe garantizar los intereses nacionales, fortalecer la autonomía estratégica y cumplir rigurosamente los compromisos internacionales.



Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido y gracias a la fuerza de la gran unidad nacional, la Asamblea Nacional y los organismos estatales cumplirán satisfactoriamente sus importantes responsabilidades y trasladarán el espíritu de la Constitución de 1946 a la práctica de la gestión pública y el servicio a la ciudadanía, contribuyendo así a construir un país próspero, civilizado y feliz.



Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, afirmó que el órgano legislativo asumirá plenamente y con seriedad las directrices del secretario general y presidente To Lam y continuará impulsando una profunda renovación de sus actividades constitucionales y legislativas.



Señaló que, durante más de ocho décadas, la Asamblea Nacional ha promulgado cinco constituciones y cerca de 700 leyes, contribuyendo a institucionalizar las directrices del Partido, reflejar la voluntad y las aspiraciones del pueblo y responder a las exigencias del desarrollo nacional.



Indicó que en consonancia con las orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido sobre el estudio de una reforma integral de la Constitución de 2013 y la consideración de la elaboración y aplicación de las leyes como un ámbito prioritario de transformación, la Asamblea Nacional continuará renovando su enfoque, elevando la calidad de la actividad legislativa y perfeccionando proactivamente el marco institucional. El objetivo es crear un entorno jurídico favorable para la innovación y el desarrollo sostenible.



El dirigente parlamentario manifestó su confianza en que, con el liderazgo del Partido, el respaldo del pueblo y la coordinación de los organismos que integran el sistema político, la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional cumplirá satisfactoriamente sus funciones y estará a la altura de la confianza depositada en ella por el Partido, el Estado y la ciudadanía, contribuyendo a hacer realidad la aspiración de construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático, rico, fuerte, próspero, civilizado y feliz./.