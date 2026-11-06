Vietnam y Laos refuerzan la cooperación teórica entre sus partidos

Vientiane (VNA) - El presidente del Consejo Teórico Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Xuan Thang, se reunió con Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos.



El encuentro se llevó a cabo la víspera en el marco de su visita a este país y participación en el 13.º Seminario Teórico entre el Partido Comunista de Vietnam y el Partido Popular Revolucionario de Laos.



En sus palabras, el visitante reiteró que Vietnam siempre concede gran importancia, respalda firmemente y valora los esfuerzos del Partido y el Estado de Laos por mantener la estabilidad política, impulsar el desarrollo socioeconómico, mejorar las condiciones de vida de la población y avanzar gradualmente en la materialización de los objetivos de desarrollo nacional.



Vietnam siempre considera los éxitos de Laos como motivo de alegría y fuente de estímulo para sí mismo, y desea que ambos países sigan acompañándose y apoyándose mutuamente en su proceso de desarrollo, enfatizó.



Nguyen Xuan Thang destacó los fundamentos especiales de los nexos entre las dos naciones, las cuales se han convertido en un modelo de relación ejemplar, leal, pura y poco común en las relaciones internacionales.



El funcionario expresó su confianza en que ambas partes sigan implementando eficazmente los acuerdos de alto nivel; intensifiquen los intercambios de delegaciones y los contactos entre los dirigentes de los Partidos y Estados; mantengan regularmente los mecanismos de cooperación, compartan conocimientos teóricos y experiencias prácticas y fortalezcan la coordinación entre los órganos asesores y de asistencia de los Partido, Ministerios, ramas y localidades, contribuyendo a profundizar aún más

los vínculos de cooperación.



En cuanto al mencionado Seminario Teórico, subrayó que se trata del primer encuentro de este tipo en el nuevo mandato de ambas organizaciones políticas y de una importante actividad de cooperación que contribuye a concretar el entendimiento común alcanzado por sus máximos dirigentes sobre el fortalecimiento de los intercambios teóricos y el intercambio de experiencias prácticas en el proceso de liderazgo y dirección del desarrollo nacional.



Bajo el lema "Avanzar en el desarrollo e impulsar la integración y la conectividad estratégica en los ámbitos económico y social en el nuevo contexto: Experiencias de Vietnam y Laos", el seminario constituye una oportunidad para que intercambien opiniones y profundicen en cuestiones teóricas y prácticas surgidas en el proceso de desarrollo, así como compartan experiencias sobre la renovación del pensamiento, el perfeccionamiento institucional, la eliminación de obstáculos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, el mejoramiento de la calidad de los recursos humanos y el impulso de la integración internacional, comentó.



A su vez, Vilay Lakhamphong subrayó la importancia de la investigación teórica, la síntesis de las experiencias prácticas y su aplicación adecuada a las condiciones específicas de cada país.



El compañero expresó su deseo de que ambas partes sigan intensificando el intercambio de información y experiencias e impulsando la investigación teórica y la sistematización de las experiencias prácticas, especialmente en relación con los nuevos desafíos que plantea el proceso de desarrollo.



Afirmó que dará instrucciones a los organismos competentes de Laos para que estén dispuestos a coordinarse estrechamente con la parte vietnamita en aras de elevar la eficiencia de la cooperación en las tareas de formación de cuadros, entre otros, como aportes a apoyar a Laos en la implementación exitosa de su proceso de renovación.



El Seminario Teórico se celebra en un momento en que ambos Partidos están desplegando activamente las resoluciones de sus respectivos congresos nacionales. Vilay Lakhamphong expresó su confianza en que los resultados alcanzados en el evento contribuirán a consolidar las bases ideológicas y fortalecer los vínculos entre ambos Partidos, impulsando así las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Laos y Vietnam.



El mismo día, Nguyen Xuan Thang sostuvo un encuentro de trabajo con Lachiemphone, el secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de la provincia de Oudomxay./.

VNA