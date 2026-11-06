Visita del líder vietnamita a Japón: un nuevo impulso para comunidad connacional en el país

Tokio (VNA) - Con motivo de la visita a Japón del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, el doctor Nguyen Hong Son, presidente de la Asociación de Vietnamitas en el país nipón, expresó su esperanza de que esta visita abra nuevas oportunidades de cooperación y genere un impulso para que la comunidad vietnamita avance en su integración, desarrollo y papel como puente de amistad entre ambos países.



En una entrevista concedida a un periodista de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Nguyen Hong Son señaló que las visitas de los máximos dirigentes vietnamitas no solo tienen importancia diplomática, sino que también reflejan el interés y el vínculo del Partido y el Estado con los compatriotas residentes en el extranjero. Estas visitas constituyen, además, una fuente de aliento para quienes viven, estudian y trabajan en Japón.



El doctor expresó su confianza en que la visita contribuya a ampliar la cooperación bilateral en ámbitos como la economía, la inversión, la educación, la ciencia y la tecnología, así como los intercambios entre ambos pueblos. Estos avances podrían traducirse en mejores oportunidades laborales y educativas, una mayor protección de los derechos de los trabajadores y un apoyo más eficaz a las familias vietnamitas que desean establecerse de forma estable en Japón.



Al referirse a la comunidad vietnamita, Nguyen Hong Son destacó que sus integrantes son cada vez más maduros, seguros de sí mismos y comprometidos con la sociedad de acogida. Ingenieros, expertos y científicos vietnamitas trabajan en empresas y universidades; los trabajadores contribuyen a distintos sectores económicos, mientras que un número creciente de empresarios emprende negocios y genera empleo en Japón.



Además de sus aportes económicos, la comunidad participa activamente en actividades culturales y sociales, presta ayuda a personas en dificultades y promueve los vínculos empresariales entre ambos países. Según el doctor, estas contribuciones y las acciones responsables de cada ciudadano vietnamita en su vida cotidiana ayudan a fortalecer la amistad entre Vietnam y Japón.



De cara al futuro, manifestó su deseo de que ambos países amplíen la cooperación en la formación de recursos humanos altamente cualificados, la transferencia de tecnología, el emprendimiento y la conexión entre empresas.



Asimismo, consideró necesario prestar mayor atención a las condiciones laborales, la protección de los derechos de los trabajadores, la educación de los hijos de las familias vietnamitas y el apoyo a quienes residen en Japón a largo plazo.



Para responder a las nuevas exigencias de la integración, Nguyen Hong Son subrayó que cada vietnamita debe esforzarse por aprender el idioma japonés, comprender y respetar la cultura y las leyes del país de acogida, sin dejar de preservar la lengua y la identidad cultural vietnamitas.



También instó a las asociaciones vietnamitas a renovar sus actividades, ampliar los programas de apoyo a la comunidad, conectar a profesionales y empresarios y crear más oportunidades para las nuevas generaciones.



Finalmente, expresó su deseo de que los vietnamitas en Japón sean reconocidos no solo por su número y laboriosidad, sino también por sus conocimientos, responsabilidad y fiabilidad. De este modo, podrán contribuir aún más a proyectar una imagen positiva de Vietnam y consolidar su papel como puente de amistad y cooperación entre ambos países./.

VNA