Vietnam, puerta de entrada estratégica para impulsar crecimiento de calidad en Sudeste Asiático

Hanoi (VNA) - Vietnam consolida su papel como centro estratégico de producción industrial y comercio en el Sudeste Asiático, así como socio clave para impulsar el crecimiento de calidad regional, valoraron los expertos.



Según los especialistas, la conexión entre empresas con inversión extranjera directa (IED) y compañías nacionales ofrece oportunidades para fortalecer la capacidad industrial, desarrollar cadenas de suministro y elevar la competitividad.



Ante las fluctuaciones de las cadenas de suministro globales y la creciente competencia, los inversores están pasando de un modelo basado en el volumen de producción a otro centrado en el valor, con énfasis en la automatización, la innovación y los productos de alto valor añadido (HVA). Esta tendencia impulsa a los países de la región a transformar los flujos de IED en capacidades industriales, avances tecnológicos y mayor valor económico.



Thammasak Sethaudom, presidente y director ejecutivo del grupo tailandés SCG, señaló que el crecimiento industrial del Sudeste Asiático dependerá de la capacidad para conectar mercados, aprovechar las fortalezas de cada país y generar mayor valor mediante la innovación.



En esta línea, dijo, SCG impulsa la integración de su red regional de producción, la aplicación de nuevas tecnologías y la diversificación de productos de alto valor añadido.



Precisó que la estrategia se basa en la optimización de recursos regionales y el concepto de “Sinergia de la ASEAN”, mediante la conexión de mercados, el intercambio tecnológico y la cooperación en las cadenas de suministro.



Tras más de tres décadas de presencia en Vietnam, SCG continúa ampliando su producción sostenible. En mayo de 2026, anunció una inversión de 23,23 millones de dólares para ampliar la capacidad de fabricación de envases de alta calidad en Ciudad Ho Chi Minh.



Por su parte, To Nguyen Bich Ngoc, responsable de Operaciones de la cadena de restaurantes y cafeterías RuNam, perteneciente a NISO, destacó que la expansión empresarial en Camboya exige comprender las diferencias culturales y los hábitos de consumo.



Aunque ambos países son vecinos, los consumidores camboyanos buscan sabores vietnamitas auténticos en espacios elegantes y con servicios de calidad. Por ello, RuNam adapta su oferta al mercado local sin descuidar la calidad de los platos y la atención al cliente.



Desde la perspectiva industrial, Terauchi Mikito, director ejecutivo de OJI Holdings Corporation (Japón), especializada en papel, envases y gestión forestal, consideró que Vietnam se ha convertido en un centro estratégico de producción en el Sudeste Asiático.



La inversión local permite atender mejor a los clientes y ampliar las operaciones en Asia-Pacífico, dijo, y destacó la creciente participación de las empresas vietnamitas en las cadenas regionales de suministro.



Ferdinand L. Bondoy, presidente regional y director general de COMCO Southeast Asia y cofundador de SEA CAN Alliance, subrayó que la expansión regional requiere mantener una identidad de marca coherente y adaptar las estrategias a las preferencias de cada mercado.



En este contexto, Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el objetivo de Vietnam no debe limitarse a atraer inversiones y ampliar el comercio, sino también fortalecer las capacidades tecnológicas, la calidad de los recursos humanos y la posición empresarial en las cadenas globales de valor.



Dijo que la ciudad aspira a promover la cooperación bilateral, atraer inversiones extranjeras en investigación y desarrollo y facilitar la participación de las empresas nacionales en proyectos conjuntos, convirtiendo los recursos internacionales en capacidades propias y competitividad sostenible./.

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