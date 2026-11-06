Economía

Hanoi amplía sus vínculos con el Reino Unido en turismo, educación e industrias culturales

Hanoi busca nuevas oportunidades de cooperación con el Reino Unido en turismo, educación, industrias culturales, innovación y atracción de inversiones.

Nguyen Van Phong, subsecretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, (izquierda) entrega regalos a líderes del Centro Cultural y Artístico Somerset House y la innovadora iniciativa GreenSpace. (Foto: VNA)
Nguyen Van Phong, subsecretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Hanoi, (izquierda) entrega regalos a líderes del Centro Cultural y Artístico Somerset House y la innovadora iniciativa GreenSpace. (Foto: VNA)

Londres (VNA) - Una delegación de Hanoi, encabezada por Nguyen Van Phong, subsecretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en la capital, realizó una visita de trabajo al Reino Unido para explorar nuevas oportunidades de colaboración en turismo, educación, industrias culturales y movilización de la comunidad de intelectuales vietnamitas en este país.

La visita, del 30 de octubre al 4 de noviembre, se produjo poco más de un año después de que Vietnam y el Reino Unido elevaran sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, en octubre de 2025. Hanoi busca aprovechar este nuevo marco para convertir los compromisos bilaterales en iniciativas concretas que contribuyan al desarrollo de la capital.

La agenda abarcó sectores prioritarios para la ciudad y se apoyó en las bases de cooperación existentes, entre ellas el Tratado de Libre Comercio Vietnam-Reino Unido (UKVFTA), la adhesión británica al Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) y los 607 proyectos de inversión británicos en Vietnam, cuyo capital acumulado ascendía a unos 4,66 mil millones de dólares hasta septiembre de 2025. Actualmente, más de 12.000 estudiantes vietnamitas cursan estudios en el Reino Unido.

En el marco de la Feria Mundial de Turismo WTM London 2026, Hanoi inauguró un espacio de promoción en el pabellón de Vietnam para presentar su patrimonio histórico y cultural, su gastronomía, sus pueblos artesanales y su oferta creativa contemporánea.

La capital aspira a desarrollar un turismo profesional, de calidad y sostenible. En los primeros diez meses de 2026 recibió 30,36 millones de visitantes, de ellos 7,57 millones extranjeros. En 2025, el número de turistas británicos que visitaron la ciudad aumentó un 23,5%. Hanoi espera trabajar con empresas de ambos países para diseñar productos turísticos que respondan a las preferencias del mercado.

En el ámbito educativo, la delegación se reunió con el British Council para ampliar la colaboración en formación docente, enseñanza del inglés, transformación digital e inteligencia artificial. Actualmente, 24 centros educativos de Hanoi aplican programas integrados con materiales británicos. Ambas partes acordaron estrechar la coordinación y estudiar iniciativas concretas para el período 2027-2030.

Otro encuentro tuvo lugar con la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en el Reino Unido e Irlanda (VIS), con vistas a aprovechar la experiencia de más de 200 científicos y especialistas vietnamitas residentes en el país europeo. Hanoi propuso que estos profesionales participen en sus programas de desarrollo y contribuyan a resolver 30 grandes desafíos de la capital.

Durante una reunión con el University College London (UCL), la delegación también planteó establecer cursos de formación para funcionarios y docentes, además de programas de becas e intercambio de expertos.

En cuanto a las industrias culturales, sus integrantes visitaron Somerset House, un edificio patrimonial de Londres reconvertido en centro creativo, y mantuvieron conversaciones con la empresa de diseño GreenSpace. El modelo de gestión autónoma de este espacio fue considerado una experiencia de referencia para estudiar la creación de un centro creativo similar en Hanoi.

En el encuentro con la Embajada de Vietnam en el Reino Unido, la delegación manifestó la aspiración de convertir Hanoi en una ciudad global y atraer inversiones británicas e irlandesas en sectores prioritarios, entre ellos el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac y las finanzas verdes. También señaló el potencial de Londres como socio para intercambiar experiencias y facilitar la conexión con fuentes de capital.

Nguyen Van Phong afirmó que, con el respaldo de la Embajada vietnamita, el British Council, la VIS y otros socios internacionales, Hanoi continuará profundizando sus vínculos con el Reino Unido mediante iniciativas eficaces y sostenibles, en beneficio del desarrollo de la capital y del fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países./.

Nguyen Van Phong afirmó que, con el apoyo de la Embajada vietnamita, el British Council, la VIS y otros socios internacionales, Hanoi continuará profundizando una cooperación eficaz y sostenible con el Reino Unido, en contribución al desarrollo de la capital y al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral bilateral./.

VNA
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