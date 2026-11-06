Economía

La «magnate del petróleo» Chu Thi Thanh, condenada a 18 años de prisión

La presidenta del Grupo Thien Minh Duc, Chu Thi Thanh, fue condenada a 18 años de prisión por malversación de activos y compraventa ilegal de facturas, en un caso que también involucra a otros 22 acusados por delitos económicos y fiscales.

La acusada Chu Thi Thanh (pelo corto) en la audiencia de sentencia. (Foto. VNA)
La acusada Chu Thi Thanh (pelo corto) en la audiencia de sentencia. (Foto. VNA)

Hanoi (VNA) - La presidenta del Consejo de Administración del Grupo Thien Minh Duc, Chu Thi Thanh, ha sido condenada a 18 años de prisión: 15 años por malversación de activos y otros tres por compraventa ilegal de facturas y documentos relacionados con los pagos al presupuesto estatal.

El Tribunal Popular de Hanoi dictó sentencia el 5 de noviembre, tras cuatro días de juicio y deliberaciones, contra Chu Thi Thanh y otros 22 acusados. El caso está relacionado con delitos de malversación de activos, emisión y compraventa ilegal de facturas y documentos vinculados a los pagos al presupuesto estatal, así como evasión fiscal en el Grupo Thien Minh Duc y otras entidades relacionadas.

Cinco acusados fueron condenados por malversación de activos y compraventa ilegal de facturas y documentos relacionados con los pagos al presupuesto estatal: la jefa de contabilidad, Nguyen Thi Bich Lien (10 años y seis meses de prisión); el subdirector general, Mai Anh Tuyen (nueve años y seis meses); el subdirector general, Le Thanh An (ocho años y seis meses), y el jefe de ventas, Chu Duc Manh (siete años y tres meses).

La contable Nguyen Thi Thanh Hai fue condenada a 36 meses de prisión, con suspensión de la pena, por el delito de malversación de activos.

También recibieron penas de prisión suspendidas Le Thi Ngoc Lan (12 meses), la contable Pham Thi Quynh Trang (nueve meses) y Duong Thi Thanh Huong (ocho meses), así como tres empleados: Le Khac Duan (ocho meses), Nguyen Truong Son (10 meses) y Chu Viet Hung (10 meses).

Todos fueron condenados por su participación en la compraventa ilegal de facturas y documentos relacionados con los pagos al presupuesto estatal.

Entre los otros 11 acusados figura Cao Bao Ngoc, director de la empresa Viet Trung, quien fue condenado a 11 años de prisión por malversación de activos y evasión fiscal.

Por su parte, Ha Ngoc Vinh, empleado de la Sociedad Anónima de Petróleo y Petroquímica de Vung Ang, fue condenado a cadena perpetua por malversación de activos.

Otros nueve acusados fueron juzgados por evasión fiscal y recibieron penas de entre seis y 30 meses de prisión, además de multas de entre 7.600 y 57.600 dólares.

El tribunal subrayó que el fondo de estabilización de precios es un instrumento financiero de ámbito nacional, constituido con las aportaciones de los consumidores y destinado a contribuir a la regulación macroeconómica y a garantizar la seguridad energética, por lo que debe gestionarse en beneficio del interés colectivo. Asimismo, señaló que los acusados abusaron de las facultades de sus cargos para desviar fondos, perjudicando la credibilidad de empresas estratégicas que cuentan con la confianza del Estado y debilitando la transparencia y la eficacia de las políticas públicas.

Aprovechando su posición al frente de una importante empresa comercializadora de productos petrolíferos, Chu Thi Thanh ordenó a sus subordinados vender mercancías sin emitir las correspondientes facturas. Posteriormente, organizó la venta de facturas falsas y presentó declaraciones fraudulentas ante los organismos estatales, con lo que obtuvo ilegalmente unos tres millones de dólares . Además, consiguió beneficios superiores a los 760.000 dólares mediante la comercialización de dichas facturas falsas./.

VNA
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