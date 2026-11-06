VIFTA amplía oportunidades para productos vietnamitas en Israel

Hanoi (VNA) - Israel ofrece un amplio potencial para las exportaciones vietnamitas de productos agrícolas y acuícolas, alimentos, confecciones textiles, calzado y bienes de consumo, destacó Nguyen Minh Phuong, representante del Departamento de Desarrollo de Mercado Exterior y Comercio Multilateral del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam.



Durante un seminario sobre las oportunidades y los desafíos para las empresas vietnamitas en el mercado israelí en el nuevo contexto, celebrado la víspera en Hanoi, la funcionaria señaló que Israel ocupa una posición estratégica en Oriente Medio, cuenta con una economía desarrollada y un elevado ingreso per cápita, y busca diversificar sus fuentes de importación.



En los últimos años, el intercambio comercial entre Vietnam e Israel ha evolucionado favorablemente, en buena medida gracias al Tratado de Libre Comercio bilateral (VIFTA), que ofrece un nuevo marco para ampliar los vínculos económicos.



Israel es actualmente el tercer socio comercial de Vietnam en Oriente Medio. En 2025, el comercio bilateral alcanzó unos 3,6 mil millones de dólares, mientras que en los primeros ocho meses de 2026 sumó 2,72 mil millones, un 9,3% más que en el mismo período del año anterior.



En vigor desde el 17 de noviembre de 2024, el VIFTA es un acuerdo de nueva generación que facilita el intercambio de mercancías y amplía las condiciones para la cooperación económica. La reducción o eliminación de los aranceles aplicados por Israel a numerosos productos importados abre oportunidades para las empresas vietnamitas de los sectores agrícola, pesquero, de alimentos procesados, confecciones textiles, calzado y dispositivos electrónicos.



El acuerdo también contempla facilidades en los procedimientos aduaneros y condiciones más favorables en materia de normas técnicas y certificación de origen, factores que pueden elevar la competitividad de los productos vietnamitas. A ello se suman las perspectivas de colaboración en inversiones, transferencia tecnológica e integración de las cadenas de suministro de ambos países.



Según Le Thai Hoa, consejero comercial de Vietnam en Israel, se prevé que el comercio bilateral alcance los 4,4 mil millones de dólares en 2026, un aumento del 21%. Las exportaciones vietnamitas podrían ascender a 1,3 mil millones de dólares, lo que representaría un crecimiento del 50,3%. Entre los principales productos enviados a ese mercado figuran los teléfonos móviles, productos acuícolas, calzado, anacardos, confecciones textiles, café, alimentos procesados y equipos electrónicos.



Más allá del intercambio de mercancías, Israel cuenta con ventajas en tecnologías de la información, inteligencia artificial, semiconductores, salud, agricultura de alta tecnología y nuevas energías. Estos ámbitos ofrecen posibilidades de colaboración con Vietnam, sobre todo en agricultura tecnificada, gestión de recursos hídricos, transformación digital, innovación y formación de personal especializado.



Thai Hoa consideró fundamental la coordinación entre los organismos estatales, la Oficina Comercial de Vietnam en Israel y las empresas para aumentar las exportaciones y ampliar los vínculos económicos. Entre las tareas prioritarias mencionó la aplicación efectiva del VIFTA, la divulgación de sus compromisos, el suministro de información y orientación sobre el mercado, así como el fortalecimiento de la promoción comercial y los contactos empresariales.



Por su parte, las organizaciones y empresas deben diversificar sus mercados y sacar mayor partido de las ventajas del acuerdo, priorizando los productos procesados de alto valor añadido y cumpliendo rigurosamente las normas y los requisitos de importación de Israel. Además de respetar las reglas de origen y las exigentes exigencias de certificación alimentaria, deben seguir de cerca la evolución de la situación política y de seguridad en ese país para adoptar medidas de respuesta oportunas./.

VNA