Vietnam lidera crecimiento digital del Sudeste Asiático

Hanoi (VNA) - La economía digital de Vietnam crecerá un 20% interanual hasta alcanzar un valor bruto de mercancías (GMV) estimado en 49 mil millones de dólares en 2026, situándose entre las de mayor expansión del Sudeste Asiático junto con Malasia y liderando la región en el crecimiento del comercio electrónico y el turismo en línea.



Según el informe anual e-Conomy SEA 2026, elaborado por Google, Temasek y Bain & Company, la mayoría de los sectores digitales del país mantienen crecimientos de dos dígitos, impulsados por la expansión de las plataformas y la creciente integración de la inteligencia artificial (IA).



El comercio electrónico continúa como principal motor, con dos tercios del tamaño de la economía digital. El sector crecerá un 22%, hasta 32 mil millones de dólares en 2026, y podría alcanzar los 61 mil millones en 2030. La incorporación de la IA a las plataformas permite ampliar el acceso, mejorar la conversión y automatizar operaciones de los vendedores.



El turismo en línea también crece un 15%, hasta cinco mil millones de dólares, al mismo nivel que Malasia. En el conjunto regional, las plataformas de IA generativa (GenAI) ya superan a las redes sociales como segunda opción utilizada por los consumidores al comenzar a planificar sus viajes.



Otros segmentos mantienen igualmente un fuerte crecimiento: los medios en línea aumentan un 17%, hasta 7 mil millones de dólares, mientras que los servicios digitales de transporte y entrega de alimentos avanzan otro 17%, hasta 6 mil millones.



Vietnam destaca especialmente por su elevada interacción con la IA. El país cuenta con 45 millones de usuarios de GenAI, equivalentes al 65% de la fuerza laboral, y registra 31 mil millones de consultas anuales. Dos de cada cinco usuarios emplean estas herramientas a diario y cada persona utiliza, en promedio, al menos cinco aplicaciones de IA.



La tecnología también está transformando los hábitos de consumo: el 44% de los recorridos de compra comienza con IA y cuatro de cada cinco usuarios están dispuestos a delegar sus compras a agentes de IA. El vietnamita representa el 80% de las conversaciones con IA en el país, la mayor proporción de uso de la lengua materna entre las seis principales economías del Sudeste Asiático.



El director general de Google Vietnam, Marc Woo, destacó el fuerte crecimiento de la economía digital, respaldado por la adopción tecnológica y las políticas nacionales sobre IA. Según el ejecutivo, el uso cotidiano de esta tecnología podría convertirse en un nuevo motor económico.



Andrea Campagnoli, socio ejecutivo de Bain & Company Vietnam, señaló que el desafío pasa ahora de la adopción tecnológica a la capacidad de las empresas para reorganizar sus procesos en torno a la IA y generar resultados empresariales concretos.



Los servicios financieros digitales también registran una fuerte expansión. El crédito digital crece un 34%, hasta 14 mil millones de dólares de saldo pendiente, mientras que los pagos digitales aumentan un 21%, hasta 197 mil millones de dólares en valor bruto de transacciones (GTV) y podrían alcanzar los 302 mil millones en 2030.



El informe señala además un cambio en los flujos de capital privado hacia Vietnam. Aunque el valor de las operaciones se ha moderado por la cautela de los inversores internacionales, el capital se orienta cada vez más hacia modelos de negocio rentables e infraestructuras estratégicas, como centros de datos, semiconductores y otros sectores emergentes./.

VNA