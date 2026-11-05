Vietnam y Francia amplían la cooperación en inteligencia artificial y gemelos digitales

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung recibió hoy en Hanoi a Pierre Barnabé, presidente de Operaciones Globales del grupo francés Dassault Systèmes, para abordar medidas destinadas a ampliar la cooperación bilateral en ciencia, tecnología e innovación, especialmente en inteligencia artificial (IA) y gemelos digitales.

Durante el encuentro, el subjefe de Gobierno valoró las contribuciones de Dassault Systèmes al fortalecimiento de la cooperación tecnológica entre Vietnam y Francia, en particular su colaboración con el Ministerio de Finanzas y el Centro Nacional de Innovación (NIC) para establecer en Hanoi un Centro de Excelencia (CoE) en gemelos digitales e IA.

Destacó que Vietnam considera la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores fundamentales del desarrollo nacional.

El Gobierno trabaja para perfeccionar el marco institucional, desarrollar infraestructuras y recursos humanos, así como sectores tecnológicos estratégicos. Asimismo, prioriza la captación de proyectos de alta tecnología y de investigación y desarrollo con alto valor añadido, con el fin de elevar la capacidad tecnológica nacional, subrayó.

Al valorar el éxito del Foro 3DEXPERIENCE Vietnam 2026, organizado conjuntamente por Dassault Systèmes la víspera en Hanoi, el viceprimer ministro señaló que el evento brindó a organismos, empresas y expertos la oportunidad de intercambiar experiencias, explorar posibilidades de cooperación y promover la aplicación de tecnologías para mejorar la competitividad de las empresas vietnamitas.

En respaldo a los planes de expansión de las inversiones del grupo en Vietnam, propuso que Dassault Systèmes intensifique sus vínculos con empresas, institutos de investigación y universidades nacionales.

También pidió que continúe colaborando con el NIC para aprovechar eficazmente el Centro de Excelencia en gemelos digitales e IA, vinculando la formación de recursos humanos con la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de estas tecnologías.

Asimismo, instó a promover el uso de gemelos digitales e IA en ámbitos como los vehículos aéreos no tripulados (UAV), la fabricación inteligente, el transporte y las ciudades inteligentes.

La cooperación debe orientarse a resolver necesidades concretas de las empresas y localidades, garantizando la viabilidad y eficacia de los proyectos para poder ampliar posteriormente los modelos exitosos. El Gobierno vietnamita está dispuesto a facilitar las inversiones a largo plazo de empresas extranjeras, incluidas las francesas, especialmente en los sectores de alta tecnología e innovación.

Por su parte, Pierre Barnabé afirmó que Dassault Systèmes y la comunidad empresarial francesa desean acompañar a Vietnam en la promoción de la innovación y la transformación digital, especialmente en el contexto del rápido desarrollo de la IA.Consid eró que existen numerosas oportunidades de cooperación en los sectores de energía, transporte e industria.

El representante francés también subrayó la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual y garantizar la seguridad de los datos. Indicó que Dassault Systèmes ofrece soluciones de IA generativa y desarrolla tecnologías de IA soberana para responder a las necesidades de Vietnam.

El grupo está dispuesto a compartir experiencias y tecnologías, así como a ampliar la cooperación tanto con grandes empresas como con pequeñas y medianas empresas vietnamitas, contribuyendo al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia, agregó./.