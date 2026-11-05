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Vietnam impulsa la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación

Vietnam reúne a más de 300 representantes internacionales en Hanoi para impulsar la cooperación en investigación científica, innovación y transferencia de tecnologías estratégicas.

Hoàng Phương Chi
En el foro (Fuente: VNA)
En el foro (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Foro Internacional de Organismos Financiadores de la Investigación y la Innovación (IRIFF 2026) se celebra los días 5 y 6 de noviembre en Hanoi, con la participación de más de 300 delegados nacionales e internacionales, entre ellos representantes de organismos públicos, organizaciones científicas, universidades, institutos de investigación, entidades financiadoras y empresas.

El evento, organizado por el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (NAFOSTED), tiene como objetivo impulsar la cooperación internacional en un contexto en el que Vietnam intensifica sus esfuerzos para desarrollar la ciencia, la tecnología y la innovación, en consonancia con la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam.

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El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, interviene en el evento. (Fuente: VNA)

En su intervención, el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, destacó que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital desempeñan un papel central en el nuevo modelo de crecimiento de Vietnam. Ante desafíos globales como el cambio climático, la seguridad energética y las epidemias, la cooperación internacional resulta esencial para que los países puedan buscar soluciones conjuntas.

Vietnam aspira no solo a acceder a conocimientos y tecnologías, sino también a trabajar con sus socios para generar nuevos conocimientos, desarrollar tecnologías y compartir los beneficios. El ministro propuso centrar los esfuerzos en tres prioridades: garantizar una financiación estable para la investigación científica, especialmente la investigación básica y el desarrollo de jóvenes científicos; reforzar los vínculos entre la investigación y las empresas, y convertir los acuerdos internacionales en programas concretos de cooperación.

En este sentido, es necesario establecer mecanismos de financiación transparentes y equitativos, adaptados a cada modalidad de investigación, así como fomentar las nuevas ideas. El Estado debe facilitar las condiciones institucionales y los recursos, los científicos aportar conocimientos y soluciones, y las empresas participar en la identificación de necesidades, la inversión y la aplicación de los resultados de investigación.

El éxito de esta cooperación debe reflejarse en mejores productos, empresas más competitivas y una mayor calidad de vida para la población.

Por su parte, el profesor asociado y doctor Dao Ngoc Chien, director de la Agencia Ejecutiva de NAFOSTED, señaló que la cooperación científica internacional no debe limitarse al intercambio académico, sino que debe orientarse a desarrollar conjuntamente programas de investigación, compartir recursos, infraestructuras, costes y experiencias.

Las entidades financiadoras desempeñan un papel clave en este proceso, al conectar socios, coordinar programas de financiación y garantizar procedimientos de evaluación transparentes basados en la calidad científica. NAFOSTED aspira a impulsar el modelo de cooperación entre el Estado, los científicos y las empresas, así como facilitar la participación de los equipos de investigación vietnamitas en redes internacionales.

El embajador de Suiza en Vietnam, Thomas Gass, valoró positivamente las orientaciones del país indochino en materia de desarrollo científico y tecnológico e integración internacional, reflejadas en las resoluciones No. 57-NQ/TW y No. 59-NQ/TW.

Según el diplomático, desde el establecimiento del marco de cooperación bilateral en 2020, Vietnam y Suiza han organizado dos convocatorias conjuntas de propuestas de investigación, que han permitido financiar más de 20 proyectos, con una inversión total de alrededor de ocho millones de dólares. Ambos países también cooperan en investigaciones en el delta del río Mekong, la aplicación de inteligencia artificial al análisis de radiografías de tórax y la biomedicina, junto con la Universidad de Ginebra.

Actualmente, el Fondo Nacional Suizo para la Ciencia y NAFOSTED estudian la posibilidad de lanzar una nueva convocatoria conjunta de investigación en 2027.

El IRIFF fue impulsado por NAFOSTED como un espacio de diálogo y cooperación efectiva entre organismos financiadores, responsables políticos, instituciones de investigación, universidades y empresas.

La edición de 2026 aborda cuatro temas principales: el desarrollo de la investigación científica de excelencia, el fortalecimiento de la cooperación entre el Estado, los científicos y las empresas; la transferencia de tecnologías estratégicas, y la promoción de la integridad en la investigación científica./.

Hoàng Phương Chi
VNA
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