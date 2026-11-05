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IA impulsa transformación de la educación universitaria

La conferencia GMC 2026 en Hanoi aborda el uso responsable de la IA, la renovación de la enseñanza y la cooperación internacional en educación digital.

El comité organizador entrega los premios GMA a los cursos con integración de IA más destacados en la Conferencia Global sobre Cursos Masivos Abiertos en Línea y Educación en Línea 2026 (GMC 2026). (Foto: VNA)
El comité organizador entrega los premios GMA a los cursos con integración de IA más destacados en la Conferencia Global sobre Cursos Masivos Abiertos en Línea y Educación en Línea 2026 (GMC 2026). (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El uso responsable de la inteligencia artificial (IA), la reforma de los métodos de enseñanza y evaluación, y el fortalecimiento de la cooperación internacional centraron la Conferencia Global sobre Cursos Masivos Abiertos en Línea y Educación en Línea 2026 (GMC 2026), celebrada los días 3 y 4 de noviembre en la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (VNU-Hanoi).

El evento reunió a dirigentes universitarios y expertos de la UNESCO, universidades de Canadá, Sudáfrica, Tailandia, Reino Unido, China y Estados Unidos, quienes debatieron sobre la renovación del modelo universitario en la era de la IA, la gobernanza educativa, el desarrollo de las capacidades de los estudiantes y la mejora de la calidad de la enseñanza.

El profesor Li Luming, rector de la Universidad Tsinghua de China y presidente del Consejo de la Alianza Global de Cursos Masivos Abiertos en Línea y Educación en Línea (GMA), destacó el concepto de “redistribución de la inteligencia” ante la creciente división del trabajo cognitivo entre los seres humanos y las máquinas.

Señaló que, mientras la IA puede explicar conocimientos, resolver problemas complejos y apoyar la investigación, el valor humano reside cada vez más en la capacidad de formular preguntas, pensar críticamente, verificar información y emitir juicios responsables. Por ello, las universidades deben pasar de la transmisión de conocimientos al fomento del pensamiento independiente, la resolución de problemas y la creatividad.

Los participantes en una mesa redonda coincidieron en que la IA puede apoyar la transmisión de conocimientos, el procesamiento de información y el aprendizaje personalizado, pero no sustituir a los docentes en el desarrollo del pensamiento crítico, la inteligencia emocional y los valores humanísticos. En consecuencia, las instituciones educativas deben renovar sus métodos de enseñanza y evaluación, así como redefinir el papel del profesorado.

El profesor asociado y doctor Tran Thanh Nam, rector de la Universidad de Educación de la VNU-Hanoi, subrayó que la educación debe preservar valores fundamentales como el esfuerzo intelectual, las relaciones sociales y la autonomía de los estudiantes. La tecnología debe favorecer la exploración activa y el desarrollo cognitivo, mientras que la educación digital debe evaluarse por los avances reales del alumnado.

Uno de los aspectos destacados fue una exposición sobre educación inteligente, que presentó 39 modelos, productos e iniciativas de instituciones nacionales e internacionales, agrupados en cinco áreas: desarrollo de capacidades de IA, colaboración entre humanos y máquinas, transformación de los entornos de aprendizaje, integración e innovación, y conexión educativa mundial.

La muestra contó con universidades de China, Singapur, Tailandia, Australia y Sudáfrica, además de unidades de la VNU-Hanoi. Entre las iniciativas destacó el curso “Inglés B1 en el sistema LMS”, de la Universidad de Lenguas y Estudios Internacionales de la VNU-Hanoi, reconocido en los Premios GMA 2026.

Esta edición recibió 47 candidaturas de 30 instituciones educativas de 22 países, evaluadas por 30 expertos de 17 países. El reconocimiento al curso vietnamita destacó sus aportes al desarrollo de materiales digitales, la aplicación tecnológica y la innovación en la formación en línea.

Thanh Nam afirmó que la VNU-Hanoi continuará cooperando con socios internacionales para desarrollar cursos en vietnamita e inglés, poner a prueba aulas híbridas transfronterizas e impulsar la investigación sobre la IA aplicada a la enseñanza, la evaluación y el desarrollo del personal docente./.

VNA
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