Vietnam transforma sus recursos culturales en activos creativos

Hanoi (VNA)- Vietnam considera la tecnología una herramienta clave para aprovechar el potencial cultural, mientras que la propiedad intelectual representa una base fundamental para impulsar el desarrollo sostenible de los valores creativos.



La Resolución N.º 80-NQ/TW, emitida el 7 de enero de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, destaca el papel de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en la generación de un nuevo impulso para el sector. Su objetivo no es solo explotar y difundir los valores tradicionales, sino también crear nuevos productos culturales.



En la práctica, tecnologías como el mapping 3D, la realidad virtual (VR) y el arte lumínico han contribuido a renovar espacios patrimoniales como el Templo de la Literatura y las Ciudadelas Imperiales de Thang Long y Hue, mediante experiencias de visita que combinan valores económicos, culturales y educativos. Asimismo, jóvenes artistas están renovando géneros musicales tradicionales como Cheo, Xam y Quan Ho para acercarlos al público contemporáneo.



La tecnología también permite incrementar el valor añadido, prolongar el ciclo de vida y ampliar el mercado de los productos culturales. Programas como "Anh trai vuot ngan cong gai" (Call me by Fire - Llámame por fuego) y “Anh trai say hi” (Hot Bros "Say Hi") siguen aprovechándose en plataformas digitales y han dado lugar a conciertos, películas de conciertos y productos comerciales.



De este modo, los valores culturales pueden convertirse en “propiedad intelectual cultural” (PI cultura), capaz de generar ingresos y contribuir al desarrollo de la economía creativa.



Según la abogada Tran Thi Tam, directora de IPCOM Vietnam, la PI cultural comprende las creaciones del ámbito cultural que se explotan en muchos sectores, como el entretenimiento, el cine, los bienes de consumo y el turismo, con el apoyo de la tecnología.



De ese modo, películas, espectáculos, composiciones musicales, festivales, destinos turísticos y productos artesanales pueden estar vinculados a derechos de autor y derechos conexos, marcas registradas, nombres comerciales e indicaciones geográficas.



El desarrollo de la PI cultural contribuye a reforzar la identidad vietnamita, proyectar la cultura del país al mundo y consolidar su poder blando. Sin embargo, los derechos de propiedad intelectual deben definirse desde las primeras etapas para garantizar la titularidad del material cultural original, proteger las nuevas creaciones y distribuir equitativamente los beneficios entre las comunidades custodias del patrimonio.



Por su parte, Nguyen Thi Hoang Lan, directora del Departamento de Información Electrónica y Transformación Digital del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, consideró que, para incorporarse a la economía creativa, un valor cultural debe integrarse en una cadena que abarque desde los titulares del patrimonio y los equipos creativos hasta las empresas, pasando por la tecnología y la comercialización.



Por ello, la propiedad intelectual no debe limitarse a proteger los derechos de autor una vez lanzado el producto, sino que debe intervenir desde el inicio en el proceso de creación y explotación del valor.



Para lograrlo, es necesario construir un ecosistema creativo integral, en el que la cultura aporte la materia prima, los equipos creativos generen nuevo valor, la tecnología amplíe el alcance de la difusión, las empresas introduzcan los productos en el mercado y el Estado desempeñe un papel promotor y coordinador de los recursos.



En esta línea, se pusieron en marcha a escala nacional los Premios Dragón Azul de Vietnam 2026, centrado en cuatro pilares: creación, tecnología, experiencia e impacto. El galardón busca identificar y reconocer iniciativas, productos y activos de propiedad intelectual cultural que renueven el patrimonio mediante enfoques contemporáneos y el uso de la tecnología. La ceremonia de entrega está prevista para enero de 2027./.

VNA