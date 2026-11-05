Cultura-Deporte

Vietnam transforma sus recursos culturales en activos creativos

Vietnam impulsa el uso de la tecnología y la propiedad intelectual cultural para preservar y renovar su patrimonio, desarrollar nuevos productos creativos, ampliar los mercados y fortalecer la economía cultural y el poder blando del país.

"Chuyen Ha Noi – Mot ngay rat Ha Noi" (Historias de Hanoi – Un día muy al estilo de Hanoi), un programa organizado por el Teatro de Canto, Danza y Música Thang Long, es un producto cultural desarrollado para fomentar el turismo y contribuir al desarrollo de las industrias culturales de la capital. (Foto: VNA)
"Chuyen Ha Noi – Mot ngay rat Ha Noi" (Historias de Hanoi – Un día muy al estilo de Hanoi), un programa organizado por el Teatro de Canto, Danza y Música Thang Long, es un producto cultural desarrollado para fomentar el turismo y contribuir al desarrollo de las industrias culturales de la capital. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam considera la tecnología una herramienta clave para aprovechar el potencial cultural, mientras que la propiedad intelectual representa una base fundamental para impulsar el desarrollo sostenible de los valores creativos.

La Resolución N.º 80-NQ/TW, emitida el 7 de enero de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, destaca el papel de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en la generación de un nuevo impulso para el sector. Su objetivo no es solo explotar y difundir los valores tradicionales, sino también crear nuevos productos culturales.

En la práctica, tecnologías como el mapping 3D, la realidad virtual (VR) y el arte lumínico han contribuido a renovar espacios patrimoniales como el Templo de la Literatura y las Ciudadelas Imperiales de Thang Long y Hue, mediante experiencias de visita que combinan valores económicos, culturales y educativos. Asimismo, jóvenes artistas están renovando géneros musicales tradicionales como Cheo, Xam y Quan Ho para acercarlos al público contemporáneo.

La tecnología también permite incrementar el valor añadido, prolongar el ciclo de vida y ampliar el mercado de los productos culturales. Programas como "Anh trai vuot ngan cong gai" (Call me by Fire - Llámame por fuego) y “Anh trai say hi” (Hot Bros "Say Hi") siguen aprovechándose en plataformas digitales y han dado lugar a conciertos, películas de conciertos y productos comerciales.

De este modo, los valores culturales pueden convertirse en “propiedad intelectual cultural” (PI cultura), capaz de generar ingresos y contribuir al desarrollo de la economía creativa.

Según la abogada Tran Thi Tam, directora de IPCOM Vietnam, la PI cultural comprende las creaciones del ámbito cultural que se explotan en muchos sectores, como el entretenimiento, el cine, los bienes de consumo y el turismo, con el apoyo de la tecnología.

De ese modo, películas, espectáculos, composiciones musicales, festivales, destinos turísticos y productos artesanales pueden estar vinculados a derechos de autor y derechos conexos, marcas registradas, nombres comerciales e indicaciones geográficas.

El desarrollo de la PI cultural contribuye a reforzar la identidad vietnamita, proyectar la cultura del país al mundo y consolidar su poder blando. Sin embargo, los derechos de propiedad intelectual deben definirse desde las primeras etapas para garantizar la titularidad del material cultural original, proteger las nuevas creaciones y distribuir equitativamente los beneficios entre las comunidades custodias del patrimonio.

Por su parte, Nguyen Thi Hoang Lan, directora del Departamento de Información Electrónica y Transformación Digital del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, consideró que, para incorporarse a la economía creativa, un valor cultural debe integrarse en una cadena que abarque desde los titulares del patrimonio y los equipos creativos hasta las empresas, pasando por la tecnología y la comercialización.

Por ello, la propiedad intelectual no debe limitarse a proteger los derechos de autor una vez lanzado el producto, sino que debe intervenir desde el inicio en el proceso de creación y explotación del valor.

Para lograrlo, es necesario construir un ecosistema creativo integral, en el que la cultura aporte la materia prima, los equipos creativos generen nuevo valor, la tecnología amplíe el alcance de la difusión, las empresas introduzcan los productos en el mercado y el Estado desempeñe un papel promotor y coordinador de los recursos.

En esta línea, se pusieron en marcha a escala nacional los Premios Dragón Azul de Vietnam 2026, centrado en cuatro pilares: creación, tecnología, experiencia e impacto. El galardón busca identificar y reconocer iniciativas, productos y activos de propiedad intelectual cultural que renueven el patrimonio mediante enfoques contemporáneos y el uso de la tecnología. La ceremonia de entrega está prevista para enero de 2027./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #cultura vietnamita #propiedad intelectual cultural #economía creativa #transformación digital #Resolución 80-NQ/TW
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

El programa artístico «Historias de Hanoi: Un día muy hanoyense», presentado por el Teatro de Canto, Danza y Música Thang Long. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa economía creativa mediante la tecnología y la cultura

Para convertirse en un recurso de la economía creativa, los activos culturales deben transformarse en productos que tengan "vida" en el mercado. En este proceso, la tecnología actúa como una herramienta clave para liberar el potencial cultural, mientras que la propiedad intelectual constituye una base fundamental en aras de promover el desarrollo sostenible del valor creativo.

Ver más

Una actuación artística en la rueda de prensa. (Fuente: VNA)

Hanoi conmemora los 950 años del Templo de la Literatura

Una serie de actividades conmemorativas del 950.º aniversario de la fundación del Templo de la Literatura, la primera universidad de Vietnam, se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre, informó hoy el Comité Popular de Hanoi durante una rueda de prensa.

Pueblo artesanal de Phu Vinh: Descubrir la tierra del ratán de Hanoi

Pueblo artesanal de Phu Vinh: Descubrir la tierra del ratán de Hanoi

A poco más de 30 kilómetros al suroeste del centro de Hanoi, el pueblo de Phu Vinh es famoso por su tradición artesanal de tejido de ratán y bambú. Con estas fibras naturales, los hábiles artesanos elaboran productos de gran delicadeza y calidad, muy apreciados tanto en Vietnam como en el extranjero.

Belleza de ceremonia de bendición del canal de agua de la etnia M’Nong

Belleza de ceremonia de bendición del canal de agua de la etnia M’Nong

La ceremonia de bendición del canal de agua es uno de los rituales más singulares de la comunidad étnica M’Nong en la comuna de Tra Leng, ciudad de Da Nang. A través de esta celebración, sus habitantes expresan su agradecimiento a la naturaleza y las divinidades por haberles concedido el agua, fuente de vida para la comunidad.

Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura

Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura

El sitio histórico nacional especial del Templo de la Literatura impulsa la digitalización de objetos, obras arquitectónicas y valores culturales intangibles, así como el uso de datos digitales en la gestión, conservación y promoción del patrimonio. Iniciativas como libros en formatos 2D y 3D, videos sobre personajes históricos, exposiciones interactivas y visitas nocturnas con experiencias tecnológicas ofrecen al público nuevas formas de acercarse a la historia, de manera más visual, dinámica y en varios idiomas.

El comité organizador entrega los premios a los autores y unidades ganadores en la ceremonia de clausura de DANAFF. (Foto ilustrativa: VNA)

Cine vietnamita busca conquistar el mercado internacional

Vietnam impulsa la proyección internacional de su industria cinematográfica mediante la cooperación con Japón, la promoción de películas nacionales, la preservación del patrimonio audiovisual y la creación de condiciones favorables para atraer producciones y coproducciones internacionales.

En un festival cultural de las minorías étnicas en la provincia de Gia Lai. (Foto: VNA)

Gia Lai atrae a visitantes con ritmo de gongs y flores

Gia Lai celebra el Festival de los Gongs y la Semana de las Flores de Girasol Mexicano del volcán Chu Dang Ya 2026, con actividades culturales, deportivas y turísticas que promueven el patrimonio del pueblo Jrai y el desarrollo del turismo comunitario.

Nghe An vincula tejido tradicional con el turismo comunitario

Nghe An vincula tejido tradicional con el turismo comunitario

El reconocimiento del tejido de brocado de la etnia Thai en la provincia vietnamita de Nghe An como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional abre nuevas oportunidades para preservar y promover los valores culturales tradicionales, vinculándolos al desarrollo del turismo comunitario.

Artesano vietnamita mantiene viva la tradición alfarera

Artesano vietnamita mantiene viva la tradición alfarera

Para el artesano, preservar la alfarería significa mucho más que elaborar productos tradicionales: implica recuperar las técnicas, formas y esmaltes ancestrales. Durante más de 35 años, ha investigado y rescatado varios estilos antiguos de cerámica de Kim Lan en riesgo de desaparecer, además de desarrollar productos que combinan tradición y modernidad.