Vietnam impulsa economía creativa mediante la tecnología y la cultura

Hanoi (VNA) - Para convertirse en un recurso de la economía creativa, los activos culturales deben transformarse en productos que tengan "vida" en el mercado. En este proceso, la tecnología actúa como una herramienta clave para liberar el potencial cultural, mientras que la propiedad intelectual constituye una base fundamental en aras de promover el desarrollo sostenible del valor creativo.



La Resolución N.º 80-NQ/TW, emitida el 7 de enero de 2026 por el Buró Político del Partido sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, destaca entre sus orientaciones fundamentales que el avance de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital permitirá crear nuevos espacios e impulsos para el desarrollo cultural.



Esta orientación no solo reafirma el importante papel de la tecnología en la explotación y difusión de los valores culturales, sino que también plantea mayores exigencias en la aplicación de los logros tecnológicos para crear nuevos valores y productos culturales.



La experiencia de los últimos años demuestra que la combinación de tecnología y creatividad ha permitido acercar numerosos elementos culturales tradicionales a un público más amplio.



En especial, la aplicación de tecnologías como la proyección de imágenes en 3D mapping, la realidad virtual (VR) y el arte lumínico ha revitalizado espacios patrimoniales como el Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam), la Ciudadela Imperial de Thang Long y la Ciudadela Imperial de Hue.



Estas innovaciones han permitido crear recorridos turísticos atractivos que, además de generar valor económico, enriquecen la experiencia cultural y educativa de los visitantes.



La tecnología también está contribuyendo a incrementar el valor añadido, prolongar el ciclo de vida y ampliar los mercados de los productos culturales vietnamitas.



Asimismo, está abriendo nuevas vías para que los valores culturales trasciendan los productos individuales y sigan desarrollándose a través de múltiples plataformas.



Cuando reciben una inversión creativa y explotan adecuadamente, esos valores pueden convertirse en "propiedad intelectual cultural" con un gran atractivo en el mercado, capaz de generar ingresos y contribuir de manera tangible al desarrollo de la economía creativa.



Según la abogada Tran Thi Tam, directora de la empresa IPCOM Vietnam, la propiedad intelectual cultural puede entenderse como activos creativos dentro del ámbito cultural que se aprovechan de manera reiterada en diversos sectores —desde el entretenimiento, el cine y los bienes de consumo hasta el turismo—, a menudo con el apoyo de la tecnología, con el fin de generar ingresos y mejorar la competitividad.



El desarrollo de la propiedad intelectual cultural es una forma de amplificar la identidad vietnamita, llevar la cultura de Vietnam al mundo y construir, de manera gradual, el poder blando de la nación.



Sin embargo, para que los recursos culturales puedan aprovecharse y transformarse en productos creativos, es necesario tener en cuenta la protección de los derechos de propiedad intelectual desde las etapas iniciales.



Nguyen Thi Hoang Lan, jefa del Departamento de Información Electrónica y Transformación Digital del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, evaluó que para incorporarse realmente a la economía creativa, un valor cultural debe desarrollarse a través de una cadena de valor integral y continua, que abarque desde los titulares del patrimonio y el trabajo de los equipos creativos hasta el apoyo de la tecnología, la capacidad de gestión empresarial y, finalmente, su comercialización en el mercado.



También hizo hincapié en la importancia de que la propiedad intelectual cultural debe abordarse desde una perspectiva integral de la cadena de valor, que abarque desde la identificación del origen y los titulares de los derechos hasta la creación, la explotación comercial y la distribución de los beneficios entre las partes interesadas.



De este modo, además de proteger los resultados de la creación, el desarrollo de la propiedad intelectual cultural también busca establecer mecanismos que permitan aprovechar los valores culturales de manera eficaz y sostenible.



Según Nguyen Thi Hoang Lan, esto exige construir un ecosistema creativo integral y sincronizado, en el que la cultura aporte los materiales de base, los equipos creativos generen nuevos valores, la tecnología amplíe su difusión, las empresas lleven los productos al mercado y el Estado desempeñe un papel creativo y de articulación de los recursos.



En este sentido, los organismos de gestión necesitan pasar de un enfoque centrado exclusivamente en la administración a otro que impulse los vínculos entre los actores culturales, las comunidades creativas y las empresas tecnológicas. Asimismo, deben ampliar las oportunidades para conectar las ideas innovadoras con fuentes de financiación y los mercados de consumo.



Estas medidas constituyen una condición importante para transformar los recursos culturales en productos competitivos y hacer de la cultura un nuevo motor de crecimiento que contribuya de manera tangible al desarrollo económico del país./.

VNA