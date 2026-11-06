Cultura-Deporte

Vietnam impulsa transformación digital en la conservación y educación del patrimonio cultural

Vietnam impulsa el uso de las nuevas tecnologías en la conservación y educación patrimonial para preservar los valores culturales, acercar el patrimonio a las nuevas generaciones y desarrollar un ecosistema digital de aprendizaje interactivo y sostenible.

Presentación de un programa de educación y comunicación sobre el patrimonio cultural con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947 - 2026). (Foto: VNA)
Presentación de un programa de educación y comunicación sobre el patrimonio cultural con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947 - 2026). (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - En los últimos años, las nuevas tecnologías han contribuido a preservar manifestaciones culturales amenazadas, reconstruir espacios transformados y conectar fuentes documentales dispersas, acercando el patrimonio al público y poniendo de relieve el valor humanístico de la transformación digital a través de la educación patrimonial.

La educación patrimonial no se limita a transmitir conocimientos. Su objetivo más profundo es ayudar a los estudiantes a comprender el origen de los valores culturales, desarrollar el pensamiento crítico y fomentar el sentido de responsabilidad hacia la comunidad.

En la actualidad, numerosos museos y conjuntos monumentales ofrecen programas de visitas y aprendizaje patrimonial diseñados íntegramente a través de aplicaciones tecnológicas. Los participantes pueden acceder a mapas digitales, expedientes y documentos sobre el patrimonio, así como a fotografías, vídeos y espacios virtuales donde plantear preguntas.

Durante las visitas, mediante dispositivos móviles, los estudiantes pueden explorar los lugares, comparar los vestigios conservados con modelos de reconstrucción, escuchar o visualizar testimonios de artesanos y maestros tradicionales y, posteriormente, elaborar mapas narrativos o producir vídeos para presentar sus experiencias y conocimientos.

De este modo, los espacios patrimoniales se convierten en entornos de aprendizaje dinámicos y atractivos, capaces de conectar distintas disciplinas académicas. Esta experiencia permite comprender que el patrimonio no es un conjunto estático de vestigios del pasado, sino un sistema vivo de conocimientos que evoluciona constantemente en interacción con la sociedad y las personas.

vnanet-ki.jpg
Un programa de educación y comunicación sobre el patrimonio cultural con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947 - 2026). (Foto: VNA)


La integración de la tecnología en la conservación y la educación patrimonial es una línea de actuación que ya se desarrolla en numerosos países. La UNESCO ha impulsado el modelo “Culture and Digital Technologies” (Cultura y tecnologías digitales), que recurre a datos digitalizados, tecnologías de modelado tridimensional (3D) y plataformas en línea para proteger, divulgar y transmitir el patrimonio cultural.

En este contexto, la plataforma “Dive into Heritage” (Sumérgete en el patrimonio) permite a los visitantes explorar los sitios declarados Patrimonio Mundial y las manifestaciones culturales inmateriales vinculadas a ellos, mediante la combinación de expedientes científicos, imágenes espaciales, contenidos explicativos y experiencias interactivas.

En Vietnam, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo también está avanzando en la digitalización de expedientes científicos y la creación de bases de datos, con el objetivo de desarrollar un ecosistema inteligente y sostenible para la educación patrimonial.

En numerosos sitios históricos de Hanoi, como el Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam), la Ciudadela Imperial de Thang Long y la antigua prisión de Hoa Lo, se están incorporando tecnologías de última generación para presentar el patrimonio y reforzar la educación en valores tradicionales entre las generaciones jóvenes. Paralelamente, comienza a tomar forma un ecosistema de colaboración que conecta centros educativos, museos, monumentos y comunidades locales.

Sin embargo, los expertos advierten de que la educación patrimonial apoyada en la tecnología todavía afronta importantes obstáculos. Entre ellos destacan la deficiente calidad e interoperabilidad de los datos, la insuficiencia de las inversiones en tecnología y recursos humanos, la falta de adecuación de algunas soluciones tecnológicas, así como los desafíos relacionados con la autenticidad, los derechos culturales y la ética./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #educación patrimonial #patrimonio cultural #transformación digital
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Transformación digital

Noticias relacionadas

El programa artístico «Historias de Hanoi: Un día muy hanoyense», presentado por el Teatro de Canto, Danza y Música Thang Long. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa economía creativa mediante la tecnología y la cultura

Para convertirse en un recurso de la economía creativa, los activos culturales deben transformarse en productos que tengan "vida" en el mercado. En este proceso, la tecnología actúa como una herramienta clave para liberar el potencial cultural, mientras que la propiedad intelectual constituye una base fundamental en aras de promover el desarrollo sostenible del valor creativo.

Ver más

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, entrega un obsequio a las autoridades de las comuna de Hoa Vang, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)

Dirigente partidista vietnamita asiste al Festival de Gran Unidad Nacional en Da Nang

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, participó en la celebración del Festival de la Gran Unidad Nacional y el Día de la Cultura de Vietnam en Da Nang, donde destacó el papel de la cultura en el fortalecimiento de la cohesión social, la preservación de la identidad nacional y el desarrollo sostenible.

Una actuación artística en la rueda de prensa. (Fuente: VNA)

Hanoi conmemora los 950 años del Templo de la Literatura

Una serie de actividades conmemorativas del 950.º aniversario de la fundación del Templo de la Literatura, la primera universidad de Vietnam, se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre, informó hoy el Comité Popular de Hanoi durante una rueda de prensa.

Pueblo artesanal de Phu Vinh: Descubrir la tierra del ratán de Hanoi

Pueblo artesanal de Phu Vinh: Descubrir la tierra del ratán de Hanoi

A poco más de 30 kilómetros al suroeste del centro de Hanoi, el pueblo de Phu Vinh es famoso por su tradición artesanal de tejido de ratán y bambú. Con estas fibras naturales, los hábiles artesanos elaboran productos de gran delicadeza y calidad, muy apreciados tanto en Vietnam como en el extranjero.

Belleza de ceremonia de bendición del canal de agua de la etnia M’Nong

Belleza de ceremonia de bendición del canal de agua de la etnia M’Nong

La ceremonia de bendición del canal de agua es uno de los rituales más singulares de la comunidad étnica M’Nong en la comuna de Tra Leng, ciudad de Da Nang. A través de esta celebración, sus habitantes expresan su agradecimiento a la naturaleza y las divinidades por haberles concedido el agua, fuente de vida para la comunidad.

Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura

Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura

El sitio histórico nacional especial del Templo de la Literatura impulsa la digitalización de objetos, obras arquitectónicas y valores culturales intangibles, así como el uso de datos digitales en la gestión, conservación y promoción del patrimonio. Iniciativas como libros en formatos 2D y 3D, videos sobre personajes históricos, exposiciones interactivas y visitas nocturnas con experiencias tecnológicas ofrecen al público nuevas formas de acercarse a la historia, de manera más visual, dinámica y en varios idiomas.

El comité organizador entrega los premios a los autores y unidades ganadores en la ceremonia de clausura de DANAFF. (Foto ilustrativa: VNA)

Cine vietnamita busca conquistar el mercado internacional

Vietnam impulsa la proyección internacional de su industria cinematográfica mediante la cooperación con Japón, la promoción de películas nacionales, la preservación del patrimonio audiovisual y la creación de condiciones favorables para atraer producciones y coproducciones internacionales.