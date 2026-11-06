Cultura-Deporte

Efectuarán en Hanoi Festival Internacional de Cultura Gastronómica 2026

Hanoi celebrará los días 21 y 22 de noviembre el Festival Internacional de Cultura Gastronómica 2026, con cerca de 100 pabellones y sabores del mundo.

El Festival Internacional de Cultura Gastronómica 2026 promete ser un evento cultural espectacular durante el fin de año. (Foto: Vietnam+)
El Festival Internacional de Cultura Gastronómica 2026 promete ser un evento cultural espectacular durante el fin de año. (Foto: Vietnam+)

Hanoi (VNA) - La 14.ª edición del Festival Internacional de Cultura Gastronómica 2026 se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en Hanoi, bajo el lema “Cruce de culturas: más allá de los sabores”, según se informó hoy.

El evento reunirá cerca de 100 pabellones distribuidos en tres espacios de experiencias, con el objetivo de ensalzar la riqueza de la gastronomía vietnamita e internacional, promover el intercambio cultural y fortalecer la cooperación internacional.

Durante un encuentro con la prensa celebrado hoy, Ngo Phuong Nghi, director del Departamento de Servicios al Cuerpo Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores y jefe del Comité Organizador, señaló que el festival no solo busca promover los valores distintivos de la cultura gastronómica, sino también impulsar la diplomacia cultural, ampliar la cooperación internacional y difundir la imagen de un Vietnam acogedor, creativo e integrado en el mundo.

Bajo el mensaje de ir más allá de los sabores, el evento invita a descubrir las historias, identidades y valores culturales que encierra cada plato, creando un espacio de intercambio multicultural entre Vietnam y sus amigos internacionales.

Cerca de 100 pabellones de embajadas, consulados, centros culturales extranjeros, departamentos locales de asuntos exteriores y empresas se distribuirán en tres áreas principales: “Orgullo de Vietnam”, “Sabores de la ASEAN” y “Sabores del mundo”.

En particular, el espacio “Orgullo de Vietnam” estará dedicado a recrear los rasgos más representativos de la vida cultural, las creencias y las tradiciones nacionales. Uno de sus principales atractivos será el altar al Cielo y la Tierra, junto con un espacio para la presentación de ofrendas y la celebración de ceremonias de incienso.

Los delegados e invitados tendrán la oportunidad de participar en la ceremonia de ofrenda de incienso, como muestra de gratitud a los antepasados y las raíces nacionales.

El festival reunirá a maestros artesanos, chefs galardonados en certámenes internacionales, reconocidos chefs vietnamitas y jóvenes talentos culinarios.

Además de presentar sus platos, los artesanos y cocineros realizarán demostraciones en directo de técnicas de preparación y compartirán conocimientos sobre la selección de ingredientes, las especias características, los orígenes de las recetas y las historias culturales vinculadas a cada región.

Asimismo, será una oportunidad para que los chefs vietnamitas intercambien experiencias con sus homólogos internacionales, favoreciendo el diálogo y la integración de las culturas gastronómicas./.

VNA
#Festival Internacional de Cultura Gastronómica 2026 #Vietnam #Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Según un informe de Booking.com basado en datos de búsqueda de alojamiento para viajes, Da Nang encabeza la lista de los 10 destinos nacionales más buscados por los turistas vietnamitas. (Foto: VNA)

Viajeros vietnamitas priorizan experiencias auténticas

El primer Índice de Felicidad en los Viajes de Booking.com revela que el 99% de los viajeros vietnamitas asocia el turismo con emociones positivas y prioriza cada vez más el bienestar, las experiencias locales auténticas, la gastronomía y los momentos compartidos.

Ver más

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, entrega un obsequio a las autoridades de las comuna de Hoa Vang, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)

Dirigente partidista vietnamita asiste al Festival de Gran Unidad Nacional en Da Nang

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, participó en la celebración del Festival de la Gran Unidad Nacional y el Día de la Cultura de Vietnam en Da Nang, donde destacó el papel de la cultura en el fortalecimiento de la cohesión social, la preservación de la identidad nacional y el desarrollo sostenible.

El programa artístico «Historias de Hanoi: Un día muy hanoyense», presentado por el Teatro de Canto, Danza y Música Thang Long. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa economía creativa mediante la tecnología y la cultura

Para convertirse en un recurso de la economía creativa, los activos culturales deben transformarse en productos que tengan "vida" en el mercado. En este proceso, la tecnología actúa como una herramienta clave para liberar el potencial cultural, mientras que la propiedad intelectual constituye una base fundamental en aras de promover el desarrollo sostenible del valor creativo.

Una actuación artística en la rueda de prensa. (Fuente: VNA)

Hanoi conmemora los 950 años del Templo de la Literatura

Una serie de actividades conmemorativas del 950.º aniversario de la fundación del Templo de la Literatura, la primera universidad de Vietnam, se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre, informó hoy el Comité Popular de Hanoi durante una rueda de prensa.

Pueblo artesanal de Phu Vinh: Descubrir la tierra del ratán de Hanoi

Pueblo artesanal de Phu Vinh: Descubrir la tierra del ratán de Hanoi

A poco más de 30 kilómetros al suroeste del centro de Hanoi, el pueblo de Phu Vinh es famoso por su tradición artesanal de tejido de ratán y bambú. Con estas fibras naturales, los hábiles artesanos elaboran productos de gran delicadeza y calidad, muy apreciados tanto en Vietnam como en el extranjero.

Belleza de ceremonia de bendición del canal de agua de la etnia M’Nong

Belleza de ceremonia de bendición del canal de agua de la etnia M’Nong

La ceremonia de bendición del canal de agua es uno de los rituales más singulares de la comunidad étnica M’Nong en la comuna de Tra Leng, ciudad de Da Nang. A través de esta celebración, sus habitantes expresan su agradecimiento a la naturaleza y las divinidades por haberles concedido el agua, fuente de vida para la comunidad.

Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura

Transformación digital pone en valor el patrimonio del Templo de la Literatura

El sitio histórico nacional especial del Templo de la Literatura impulsa la digitalización de objetos, obras arquitectónicas y valores culturales intangibles, así como el uso de datos digitales en la gestión, conservación y promoción del patrimonio. Iniciativas como libros en formatos 2D y 3D, videos sobre personajes históricos, exposiciones interactivas y visitas nocturnas con experiencias tecnológicas ofrecen al público nuevas formas de acercarse a la historia, de manera más visual, dinámica y en varios idiomas.

El comité organizador entrega los premios a los autores y unidades ganadores en la ceremonia de clausura de DANAFF. (Foto ilustrativa: VNA)

Cine vietnamita busca conquistar el mercado internacional

Vietnam impulsa la proyección internacional de su industria cinematográfica mediante la cooperación con Japón, la promoción de películas nacionales, la preservación del patrimonio audiovisual y la creación de condiciones favorables para atraer producciones y coproducciones internacionales.

En un festival cultural de las minorías étnicas en la provincia de Gia Lai. (Foto: VNA)

Gia Lai atrae a visitantes con ritmo de gongs y flores

Gia Lai celebra el Festival de los Gongs y la Semana de las Flores de Girasol Mexicano del volcán Chu Dang Ya 2026, con actividades culturales, deportivas y turísticas que promueven el patrimonio del pueblo Jrai y el desarrollo del turismo comunitario.