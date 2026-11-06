Efectuarán en Hanoi Festival Internacional de Cultura Gastronómica 2026

Hanoi (VNA) - La 14.ª edición del Festival Internacional de Cultura Gastronómica 2026 se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en Hanoi, bajo el lema “Cruce de culturas: más allá de los sabores”, según se informó hoy.



El evento reunirá cerca de 100 pabellones distribuidos en tres espacios de experiencias, con el objetivo de ensalzar la riqueza de la gastronomía vietnamita e internacional, promover el intercambio cultural y fortalecer la cooperación internacional.



Durante un encuentro con la prensa celebrado hoy, Ngo Phuong Nghi, director del Departamento de Servicios al Cuerpo Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores y jefe del Comité Organizador, señaló que el festival no solo busca promover los valores distintivos de la cultura gastronómica, sino también impulsar la diplomacia cultural, ampliar la cooperación internacional y difundir la imagen de un Vietnam acogedor, creativo e integrado en el mundo.



Bajo el mensaje de ir más allá de los sabores, el evento invita a descubrir las historias, identidades y valores culturales que encierra cada plato, creando un espacio de intercambio multicultural entre Vietnam y sus amigos internacionales.



Cerca de 100 pabellones de embajadas, consulados, centros culturales extranjeros, departamentos locales de asuntos exteriores y empresas se distribuirán en tres áreas principales: “Orgullo de Vietnam”, “Sabores de la ASEAN” y “Sabores del mundo”.



En particular, el espacio “Orgullo de Vietnam” estará dedicado a recrear los rasgos más representativos de la vida cultural, las creencias y las tradiciones nacionales. Uno de sus principales atractivos será el altar al Cielo y la Tierra, junto con un espacio para la presentación de ofrendas y la celebración de ceremonias de incienso.



Los delegados e invitados tendrán la oportunidad de participar en la ceremonia de ofrenda de incienso, como muestra de gratitud a los antepasados y las raíces nacionales.



El festival reunirá a maestros artesanos, chefs galardonados en certámenes internacionales, reconocidos chefs vietnamitas y jóvenes talentos culinarios.



Además de presentar sus platos, los artesanos y cocineros realizarán demostraciones en directo de técnicas de preparación y compartirán conocimientos sobre la selección de ingredientes, las especias características, los orígenes de las recetas y las historias culturales vinculadas a cada región.



Asimismo, será una oportunidad para que los chefs vietnamitas intercambien experiencias con sus homólogos internacionales, favoreciendo el diálogo y la integración de las culturas gastronómicas./.

VNA