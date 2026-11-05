Dos nuevos patrimonios documentales de Vietnam ingresan en Registro de Asia-Pacífico

Yakarta (VNA) – Las inscripciones rupestres del monte Non Nuoc, en la provincia de Ninh Binh, y las estelas de Pho Hien, en Hung Yen, fueron incorporadas hoy al Registro de la Memoria del Mundo para Asia-Pacífico, elevando a 13 el número de patrimonios documentales de Vietnam reconocidos por la UNESCO.



La decisión fue adoptada por unanimidad durante la 11.ª Reunión Plenaria del Comité del Programa Memoria del Mundo para Asia-Pacífico (MOWCAP), celebrada del 2 al 6 de noviembre en Yakarta, Indonesia, donde se examinaron las dos candidaturas vietnamitas.



El reconocimiento pone de relieve los valores históricos, culturales y documentales de ambas colecciones y la contribución de Vietnam a la conservación y difusión de la memoria común de Asia-Pacífico y de la humanidad.



El patrimonio documental del monte Non Nuoc comprende 43 inscripciones grabadas directamente en las paredes de la montaña, fechadas entre los siglos XIV y XX y escritas en caracteres chinos, chu Nom, antiguo sistema de escritura vietnamita basado en caracteres chinos, y quoc ngu, sistema de escritura del vietnamita basado en el alfabeto latino. Incluyen poemas, textos literarios, crónicas e inscripciones reales de monarcas, figuras célebres, académicos y poetas de distintas épocas. Entre ellas destaca «Duc Thuy son Linh Te thap ky», de Truong Han Sieu, grabada en 1343.



Las estelas de Pho Hien comprenden 41 piezas en caracteres chinos y chu Nom, fechadas entre el siglo XVII y comienzos del XX y conservadas actualmente en distintos monumentos del conjunto de reliquias nacionales especiales de Pho Hien, en Hung Yen. Constituyen una fuente documental original sobre la formación y el desarrollo de un puerto comercial internacional que desempeñó un papel importante en las redes comerciales de Vietnam y la región.



Ambas colecciones aportan nuevas fuentes para comprender la historia y la cultura de Asia-Pacífico y ponen de relieve los intercambios de Vietnam con otras sociedades. Su inscripción también reafirma el valor de los documentos originales para investigar y reconstruir la historia y fortalecer el entendimiento entre diferentes culturas.

La colección de estelas de piedra de Pho Hien consta de 41 estelas con inscripciones en escritura china y nom, que datan del siglo XVII hasta principios del siglo XX. (Foto: dangcongsan.vn)



Durante la preparación y promoción de las candidaturas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Vietnam para la UNESCO acompañaron a las dos localidades, facilitaron intercambios especializados y conectaron a expertos y organismos con la UNESCO y el MOWCAP. Estas labores permitieron consolidar las bases científicas, incorporar documentación y esclarecer los valores y la relevancia regional de cada expediente.



A través de sus canales diplomáticos en París y la región, Vietnam presentó las candidaturas y promovió el intercambio y el apoyo internacional. El proceso refleja la coordinación entre organismos centrales y locales, la comunidad académica y las redes de socios internacionales para combinar la labor especializada en patrimonio con la diplomacia cultural.



El viceministro Ngo Le Van, presidente de la Comisión Nacional de Vietnam para la UNESCO, destacó el papel del Programa Memoria del Mundo en la protección y promoción de los valores culturales e históricos de alcance mundial. También valoró la coordinación entre organismos competentes y expertos nacionales e internacionales, así como los esfuerzos sostenidos de generaciones de dirigentes y habitantes de Hung Yen y Ninh Binh para preservar estos patrimonios.



Ngo Le Van afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Vietnam para la UNESCO seguirán trabajando con ministerios, sectores y localidades para conservar y promover los nuevos patrimonios documentales, cooperar con la UNESCO y socios internacionales, movilizar recursos y difundir sus valores mediante actividades diplomáticas.



Con estas dos nuevas inscripciones, Vietnam cuenta con 13 patrimonios documentales incluidos en el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, cuatro de alcance mundial y nueve de Asia-Pacífico. El resultado refleja la riqueza y diversidad del patrimonio documental vietnamita, los avances en su conservación y puesta en valor, y el papel de Vietnam en la cooperación cultural internacional.



En el marco de los esfuerzos del país por desarrollar la cultura, profundizar la integración internacional y fortalecer el poder blando nacional, el reconocimiento demuestra también el potencial del patrimonio como recurso para el desarrollo y como puente para fomentar el diálogo, la cooperación y el entendimiento entre los pueblos./.