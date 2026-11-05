Cultura-Deporte

Dirigente partidista vietnamita asiste al Festival de Gran Unidad Nacional en Da Nang

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, participó en la celebración del Festival de la Gran Unidad Nacional y el Día de la Cultura de Vietnam en Da Nang, donde destacó el papel de la cultura en el fortalecimiento de la cohesión social, la preservación de la identidad nacional y el desarrollo sostenible.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, entrega un obsequio a las autoridades de las comuna de Hoa Vang, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)
El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, entrega un obsequio a las autoridades de las comuna de Hoa Vang, ciudad de Da Nang. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, asistió hoy a una celebración por el Festival de la Gran Unidad Nacional y el Día de la Cultura de Vietnam (24 de noviembre), efectuada en la aldea Bo Dan, comuna de Hoa Vang, ciudad central de Da Nang.

En su intervención en la cita, el dirigente destacó la importancia de vincular la unidad nacional con la cultura, en vísperas del 96.º aniversario del Día del Frente de la Patria de Vietnam (18 de noviembre de 1930-2026) y la primera conmemoración del Día Nacional de la Cultura.

Recordó las palabras del Presidente Ho Chi Minh durante la primera Conferencia Nacional de Cultura, celebrada en 1946: “La cultura debe iluminar el camino de la nación”. Asimismo, afirmó que la cultura alimenta el espíritu de unidad, mientras que la gran unidad nacional constituye el entorno propicio para preservar y promover la identidad nacional y garantizar el desarrollo sostenible del país.

Reconoció los resultados alcanzados por el Comité del Partido, las autoridades y la población de la comuna de Hoa Vang en los ámbitos económico y sociocultural, así como en la garantía de la defensa y la seguridad y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes.

También destacó que el sistema político continúa reorganizándose para funcionar de manera más ágil, eficaz y eficiente, y que los trámites administrativos para ciudadanos y empresas son cada vez más accesibles gracias, entre otros factores, a la aplicación de herramientas digitales.

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El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, interviene en la cita. (Foto: VNA)


Tras valorar la tradición histórica, cultural y revolucionaria de la aldea de Bo Ban, el dirigente elogió el espíritu de unidad de sus habitantes después de su fusión con el pueblo de Thach Bo.

Según destacó, los clanes familiares locales se comprometieron a construir comunidades familiares ejemplares y orientadas a preservar sus tradiciones. Además, se mantienen las actividades de enseñanza del canto tradicional Bai Choi, así como los eventos artísticos y deportivos. Los habitantes también han acondicionado dos hectáreas de terreno para cultivar loto y desarrollar el turismo comunitario.

Hizo un llamamiento a fortalecer la gran unidad nacional, la buena vecindad y el apoyo mutuo en el desarrollo económico, la creación legítima de riqueza y la reducción sostenible de la pobreza, sin dejar a ninguna familia ni a ninguna persona atrás.

Asimismo, instó a promover un nuevo modelo de desarrollo rural y urbano civilizado, fomentar la cultura en el seno de las familias y los clanes, y trabajar por un entorno verde, limpio y seguro.

Señaló que Bo Ban debe preservar sus valores culturales, su identidad como aldea, así como la arquitectura y el espacio espiritual de su casa comunal; transmitir el Bai Choi y otras tradiciones a las generaciones más jóvenes; y vincular esta labor de preservación con el turismo ecológico y comunitario.

Acompañado por el secretario del Comité del Partido en Da Nang, Le Ngoc Quang, hizo entrega de obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales y a varios hogares de Bo Ban. Además, recorrió los puestos de productos locales y conversó con los residentes.

En el mismo día, hizo entrega de una insignia conmemorativa por 80 años de militancia en el Partido a Phan Thi Truy, de 100 años de edad, en su domicilio situado en el barrio de An Hai./.

VNA
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