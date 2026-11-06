Economía

Vietnam busca eliminar obstáculos para desarrollar una industria láctea sostenible

Vietnam impulsa el desarrollo de su industria láctea para aumentar la producción nacional, reducir las importaciones y garantizar el crecimiento sostenible del sector.

Los delegados que visitan los stands y degustan los productos típicos presentados en la 5ª Exposición Internacional de Lácteos y Productos Lácteos de Vietnam – Vietnam Dairy 2026 (Foto: VNA)
Los delegados que visitan los stands y degustan los productos típicos presentados en la 5ª Exposición Internacional de Lácteos y Productos Lácteos de Vietnam – Vietnam Dairy 2026 (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam busca superar las limitaciones de su industria láctea, en particular la dependencia de materias primas importadas, para elevar la competitividad del sector y garantizar su desarrollo sostenible.

Según el viceministro de Industria y Comercio Truong Thanh Hoai, pese a los importantes avances registrados, la industria todavía afronta dificultades como los elevados costos de producción, las deficiencias logísticas, la escasa articulación de la cadena de valor y las disparidades en capacidad tecnológica. Actualmente, la leche fresca de producción nacional sólo cubre alrededor del 40% de las necesidades de procesamiento.

Nguyen Xuan Duong, presidente de la Asociación de Ganadería de Vietnam, indicó que entre el 60% y el 62% de las materias primas utilizadas por el sector procede del exterior, principalmente en forma de leche en polvo para elaborar leche reconstituida. Esta dependencia limita el valor nutricional de los productos y debilita la cadena nacional de producción lechera.

Vietnam cuenta con unos 350.000 ejemplares de ganado lechero, cuya producción supera los 1,3 millones de toneladas anuales. Sin embargo, el crecimiento del rebaño se ha desacelerado considerablemente: desde 2020, el aumento medio anual ha sido de apenas el 0,4%, frente al 15% registrado entre 2010 y 2015. El país dispone de unos 3,3 ejemplares de ganado lechero por cada mil habitantes, una proporción inferior a la de Tailandia, Japón y Corea del Sur.

Las dificultades afectan tanto a las grandes empresas como a las explotaciones familiares. El grupo TH, que cuenta con unas 80.000 vacas y prevé ampliar su rebaño a 150.000 cabezas, afronta limitaciones de terreno para cultivar pastos y asegurar el suministro de alimentos para el ganado.

Por su parte, las familias ganaderas y las cooperativas necesitan apoyo en genética, producción de forraje y procesamiento de subproductos agrícolas para competir con las grandes empresas. En Ba Vi, donde se concentra alrededor del 60% del ganado lechero de Hanoi, los productores reciben entre 12.000 y 14.000 dongs por kilogramo de leche fresca, mientras los costos de alimentación continúan aumentando.

A estos problemas se suma el reducido consumo interno. En Vietnam, el consumo medio se sitúa entre 24 y 27 litros de leche por persona al año, frente a los 35 litros de Tailandia, los 45 de Singapur y los 80-100 litros de los países europeos. También persiste cierta confusión entre los consumidores sobre las diferencias entre la leche fresca y la reconstituida.

Para hacer frente a estos desafíos, el Gobierno aprobó la Estrategia de Desarrollo de la Industria Láctea hasta 2030, con visión a 2045. El plan establece como metas un crecimiento anual del sector del 12-14% y una producción de 2,6 mil millones de litros de leche fresca en 2030, equivalente al 60-65% de la demanda nacional. El consumo per cápita deberá alcanzar los 40 litros anuales.

De cara a 2045, se prevé elevar la producción a 8 mil millones de litros, cubrir entre el 80% y el 85% de las necesidades internas y aumentar el consumo hasta los 100 litros por persona al año.

Nguyen Xuan Duong propuso desarrollar de manera paralela la ganadería intensiva de alta tecnología de las grandes empresas y las explotaciones familiares profesionalizadas, con entre 30 y 50 vacas. También abogó por reforzar el modelo de cooperación «empresa-cooperativa-productor» para asegurar el suministro de leche fresca y estabilizar los ingresos de los ganaderos.

Los expertos recomendaron, además, estudiar las experiencias de Filipinas, Indonesia y China en la aplicación de cuotas obligatorias de utilización de leche fresca nacional, así como establecer incentivos financieros, crediticios y fiscales para las empresas que adquieran materias primas locales.

Por su parte, Nguyen Viet Tan, subdirector del Departamento de Ciencia, Tecnología y Transformación Digital del Ministerio de Industria y Comercio, informó de que las autoridades estudian revisar las normas técnicas nacionales sobre leche líquida y fomentar la aplicación de tecnologías avanzadas de procesamiento, producción limpia, digitalización y trazabilidad.

Desde el sector empresarial, Ngo Minh Hai, presidente del Consejo de Administración del grupo TH, afirmó que invertir en la industria láctea equivale a invertir en la salud de la población. Consideró, asimismo, que promover el consumo de leche fresca y los programas de suministro de leche en las escuelas contribuirá a modificar los hábitos de consumo y a crear un mercado estable para los productos nacionales.

El reto consiste en vincular la expansión del mercado con el control de calidad, la transparencia informativa y una competencia leal, sentando así las bases para el crecimiento sostenible de la industria láctea vietnamita./.

VNA
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