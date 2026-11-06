Empresas japonesas reafirman compromiso de asociación a largo plazo con Vietnam, afirma experto

Tokio (VNA) - Las empresas japonesas aspiran a convertir la sólida confianza política entre Vietnam y Japón en una cooperación concreta en ámbitos como la formación de recursos humanos, la transición ecológica y la mejora del entorno de inversión.



Así lo afirmó Tsuchibashi Akito, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Japón en Vietnam (JCCI), quien reafirmó el compromiso de las compañías niponas de mantener una asociación a largo plazo con el país indochino.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Tsuchibashi señaló que la próxima visita oficial a Japón del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, previsiblemente abrirá nuevas perspectivas para los próximos 50 años de cooperación bilateral y contribuirá a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



El experto calificó los vínculos entre Vietnam y Japón como unos de los más sólidos de su historia, sustentados en un elevado nivel de confianza mutua. Recordó que, desde que Vietnam puso en marcha el proceso de Doi moi (Renovación) y comenzó a abrir su economía, Japón figuró entre los primeros países en invertir en el país, al que ha brindado un apoyo constante en sus esfuerzos de industrialización y modernización.



Según Tsuchibashi, Japón continúa siendo el mayor proveedor de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Vietnam, además de un socio destacado en materia de cooperación laboral, una de sus principales fuentes de Inversión Extranjera Directa (IED) y un importante socio comercial. La elevación de las relaciones bilaterales, en 2023, al nivel de "Asociación Estratégica Integral para la Paz y la Prosperidad en Asia y el Mundo", coincidiendo con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, refleja décadas de confianza y entendimiento mutuo.



El presidente de la JCCI también destacó el creciente diálogo entre el Gobierno vietnamita y la comunidad empresarial japonesa. En este sentido, recordó que, durante el periodo 2025-2026, el entonces primer ministro Pham Minh Chinh mantuvo tres encuentros con representantes de empresas japonesas, mientras que el actual jefe de Gobierno, Le Minh Hung, también ha presidido reuniones de diálogo directo con este sector. A su juicio, estos encuentros reflejan la confianza de los dirigentes vietnamitas en las empresas japonesas como socios a largo plazo en el desarrollo nacional.



Asimismo, destacó que las compañías japonesas realizan importantes aportaciones a la economía vietnamita mediante sus inversiones, la generación de empleo, el pago de impuestos, la transferencia de tecnología, la formación de trabajadores y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.



Su contribución cobrará aún más importancia a medida que Vietnam avance hacia sectores industriales de mayor valor añadido y trate de reforzar su competitividad internacional.



De cara al futuro, Tsuchibashi identificó tres ámbitos prioritarios de cooperación.



El primero es la formación de recursos humanos altamente cualificados, mediante una mayor colaboración entre empresas, universidades e institutos de investigación.



El segundo consiste en impulsar la transición ecológica y garantizar la seguridad energética a través de la transferencia tecnológica y de iniciativas como la Comunidad Asiática de Emisiones Cero (AZEC, por sus siglas en inglés), promovida por el Gobierno japonés.



El tercero es mejorar el entorno de inversión mediante una mayor transparencia jurídica, políticas más previsibles y la simplificación de los procedimientos administrativos.



El experto también puso de relieve el creciente número de vietnamitas que estudian y trabajan en Japón, donde adquieren conocimientos profesionales y experiencia internacional antes de regresar a su país para asumir puestos de responsabilidad en las empresas.



Según explicó, este intercambio constituye una importante vía de transferencia de conocimientos, tecnología y experiencia hacia Vietnam, y trasciende ampliamente la mera movilidad laboral. En este sentido, expresó su deseo de que ambos Gobiernos continúen respaldando y ampliando este modelo de cooperación.



En relación con el entorno de inversión, Tsuchibashi instó a Vietnam a seguir reforzando la transparencia del marco jurídico, garantizar una mayor previsibilidad de las políticas y agilizar los procedimientos administrativos. Consideró que un entorno empresarial estable y transparente permitirá atraer nuevas inversiones, promover la transferencia de tecnología y desarrollar los recursos humanos, en beneficio de ambas partes.



Por último, subrayó que las empresas japonesas no ven a Vietnam únicamente como un mercado de consumo o un destino de inversión, sino como un socio estratégico con el que construir un futuro de desarrollo compartido.



En el camino del país hacia su objetivo de convertirse en una nación desarrollada y de altos ingresos para 2045, las compañías japonesas seguirán contribuyendo mediante la formación de recursos humanos, la transferencia tecnológica, la transición ecológica, la innovación digital y una mayor integración de las empresas vietnamitas en las cadenas de valor industriales globales./.

VNA