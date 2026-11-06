Vietnam y empresas europeas buscan fortalecer la inversión y ampliar la cooperación comercial

Hanoi (VNA) - El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Hong Dien, recibió el 5 de noviembre en Hanoi a una delegación empresarial europea de alto nivel, encabezada por Noel Clehane, vicepresidente del Consejo Empresarial Unión Europea-ASEAN (EU-ABC).



La delegación estuvo integrada por dirigentes de la Cámara de Comercio Europea en Vietnam (EuroCham) y representantes de empresas europeas que ya operan en el país o están interesadas en explorar nuevas oportunidades comerciales y de inversión en el mercado vietnamita.



Durante el encuentro, Nguyen Hong Dien destacó que Vietnam considera a la UE uno de sus socios prioritarios en su política exterior. Asimismo, reconoció las importantes contribuciones de la comunidad empresarial europea al desarrollo socioeconómico del país, especialmente mediante la inversión, la transferencia de tecnología, el fortalecimiento de la capacidad productiva y la formación de recursos humanos altamente cualificados.



Nguyen Hong Dien señaló que la Asamblea Nacional presta especial atención a las opiniones y propuestas del sector empresarial en los procesos de elaboración, perfeccionamiento y supervisión de la aplicación de las leyes, con el propósito de construir un entorno de inversión y negocios transparente, estable y favorable, que garantice los derechos e intereses legítimos de los inversores.



Por su parte, los representantes empresariales europeos valoraron positivamente los avances socioeconómicos de Vietnam y destacaron su dinamismo económico, así como su atractivo y fiabilidad como destino de inversión.



También calificaron la elevación de las relaciones entre Vietnam y la UE al nivel de Asociación Estratégica Integral como un hito histórico que abre nuevas perspectivas de cooperación. En este contexto, reafirmaron su compromiso de mantener una presencia a largo plazo en Vietnam y ampliar sus actividades de inversión y negocios, especialmente en los ámbitos de la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo sostenible.



Durante la reunión, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre cuatro ámbitos prioritarios: el perfeccionamiento institucional y jurídico; el desarrollo económico y la mejora del entorno de inversión y negocios; la salud y el bienestar social; y la ciencia, la tecnología y el desarrollo sostenible.



Las empresas europeas plantearon diversas propuestas relacionadas con la participación del sector privado en los procesos de consulta y elaboración de políticas, además de cuestiones específicas en los ámbitos de la salud, los productos farmacéuticos, los seguros, la contratación pública, la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, la seguridad alimentaria, la aviación, el sector aeroespacial, la economía circular y la formación de recursos humanos altamente cualificados.



Representantes de los comités de la Asamblea Nacional, ministerios y organismos competentes respondieron a las cuestiones planteadas y reafirmaron su compromiso de renovar los enfoques legislativos y perfeccionar el marco jurídico para favorecer el desarrollo y mejorar la eficacia de las actividades de inversión.



Asimismo, instaron a las empresas europeas a ampliar su cooperación en sectores prioritarios, aprovechar mejor las iniciativas de la UE, especialmente la estrategia "Global Gateway" y la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), e impulsar la transferencia de tecnología, el desarrollo de energías renovables y la participación de las empresas vietnamitas en las cadenas de suministro globales.



En sus conclusiones, Nguyen Hong Dien destacó el desarrollo positivo de las relaciones entre Vietnam y la UE, haciendo especial hincapié en el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral y en la visita oficial a la UE realizada en octubre por To Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país.



Asimismo, invitó al EU-ABC, a EuroCham y a sus empresas miembros a seguir desempeñando un papel de enlace en el fortalecimiento de la cooperación bilateral, promoviendo el intercambio de delegaciones y explorando nuevas oportunidades de inversión y negocios. Entre los ámbitos prioritarios mencionó aquellos en los que la UE cuenta con ventajas y Vietnam tiene importantes necesidades, como la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición ecológica, las energías limpias, las infraestructuras portuarias y las ciudades inteligentes.



Además, pidió a las empresas europeas que sigan promoviendo ante los Estados miembros de la UE que aún no lo han hecho la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la UE y Vietnam (EVIPA), así como que respalden los esfuerzos para que la Comisión Europea retire la "tarjeta amarilla" impuesta a los productos pesqueros vietnamitas por las deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



El funcionario también subrayó la necesidad de cumplir eficazmente los compromisos de cooperación, en particular los relacionados con la JETP, y pidió a la parte europea que mantenga su apoyo a Vietnam en materia de financiación, transferencia tecnológica y formación de recursos humanos altamente cualificados. Estas contribuciones serán fundamentales para ayudar al país a cumplir los estándares de desarrollo verde y sostenible.



Nguyen Hong Dien expresó su confianza en que estos esfuerzos permitirán profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la UE y generar beneficios concretos para ambas partes./.

VNA