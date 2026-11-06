Medios japoneses destacan perspectivas de cooperación con Vietnam

Tokio (VNA) - En vísperas de la visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, prevista del 8 al 11 de noviembre, los medios de comunicación japoneses han publicado valoraciones positivas sobre las perspectivas de las relaciones bilaterales, especialmente las posibilidades de alcanzar nuevos acuerdos de cooperación en sectores estratégicos como la energía nuclear, la inteligencia artificial (IA) y la formación de recursos humanos altamente cualificados.



Los ámbitos de cooperación que se están preparando reflejan las expectativas de que esta visita permita lograr avances concretos y profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo.



Según el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Japón, el diario Nikkei Asia señaló que, durante la reunión prevista para el 9 de noviembre, la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, y el secretario general y presidente To Lam abordarán planes para reforzar la cooperación en el ámbito de la energía nuclear de nueva generación.



Se prevé que ambos países firmen un memorando de entendimiento para impulsar la aplicación en Vietnam, a partir de 2040 o posteriormente, de la tecnología de reactores nucleares modulares pequeños (SMR). Japón apoyaría la transferencia de tecnología y la formación del personal necesario, sentando las bases para que Vietnam pueda acceder a tecnologías avanzadas de generación de energía nuclear.



De acuerdo con Nikkei Asia, Vietnam es actualmente el único país de la región que cuenta con un acuerdo bilateral de cooperación en energía nuclear con Japón, lo que proporciona un marco jurídico favorable para el suministro de equipos y materiales relacionados.



El nuevo plan de cooperación también abre la posibilidad de que Japón vuelva a participar en el programa de desarrollo de la energía nuclear de Vietnam. Esta colaboración a largo plazo contribuiría a responder a las necesidades de seguridad energética y desarrollo sostenible del país.



Además, ambos países prevén firmar un acuerdo de préstamo para construir una central eléctrica de ciclo combinado de alta eficiencia, que utilizará turbinas de gas y de vapor en el sur de Vietnam. El proyecto contribuirá a satisfacer la creciente demanda energética y respaldar el desarrollo económico de esta región.



La cooperación en IA también figura entre los resultados esperados de la visita. Según Nikkei Asia, ambas partes tienen previsto suscribir un memorando para impulsar la investigación y el desarrollo en este campo. Japón apoyaría a Vietnam en su objetivo de formar a 100 especialistas en IA con grado de doctorado.



Por su parte, el portal japonés NetIB-News publicó un artículo en el que destacó los avances económicos y científico-tecnológicos de Vietnam, así como las perspectivas de cooperación bilateral. Según el medio, la economía vietnamita creció más del 8% en 2025 y mantuvo un elevado ritmo de expansión durante el primer semestre de 2026. El comercio bilateral superó los 50.000 millones de dólares en 2025, sentando una sólida base para ampliar los intercambios.



El artículo también valoró la orientación de Vietnam hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, considerados motores fundamentales para ampliar la cooperación con Japón en sectores tecnológicos avanzados.



Según NetIB-News, las relaciones entre ambos países están entrando en una nueva etapa, con una cooperación que se extiende más allá del comercio, la inversión y la producción industrial para abarcar también la energía, los minerales estratégicos, los semiconductores, la IA, la transición verde y la formación de recursos humanos.



Japón cuenta con ventajas en tecnología, financiación y experiencia de gestión, mientras que Vietnam dispone de un mercado dinámico, una fuerza laboral joven y una amplia red de integración económica internacional. Estas fortalezas complementarias ofrecen condiciones favorables para desarrollar proyectos de cooperación con mayor valor añadido.



El artículo subrayó asimismo que los vínculos bilaterales se han profundizado en todos los niveles, desde los Gobiernos centrales hasta las localidades, empresas, universidades y comunidades. En este contexto, los más de 680.000 vietnamitas residentes en Japón constituyen un importante puente para fomentar los intercambios y el entendimiento mutuo.



Al referirse a las perspectivas futuras, NetIB-News destacó la importancia de los contactos de alto nivel celebrados en 2026, especialmente la visita de la primera ministra Takaichi Sanae a Vietnam en mayo, para consolidar la confianza política y ampliar la cooperación bilateral.



Sobre la base de más de 50 años de amistad, el artículo expresó su expectativa de que la próxima visita del secretario general y presidente To Lam a Japón marque un hito importante y permita traducir la Asociación Estratégica Integral en programas y proyectos de cooperación concretos y eficaces, elevando los vínculos bilaterales a una nueva etapa.



Las informaciones publicadas por los medios japoneses antes de la visita reflejan la voluntad de ambos países de concretar sus orientaciones estratégicas mediante programas y proyectos a largo plazo. Se espera que el impulso a la cooperación en tecnologías avanzadas, energía y formación de recursos humanos genere nuevos motores de crecimiento para las relaciones económicas bilaterales y consolide las bases de una colaboración sostenible en las próximas décadas./.

VNA