Turismo responsable, clave para conquistar el mercado europeo

Londres (VNA) - El turismo responsable se consolida como una estrategia clave para las empresas vietnamitas que buscan ampliar y afianzar su presencia en el mercado europeo.



Esta apuesta quedó patente durante la World Travel Market (WTM London 2026), celebrada del 3 al 5 de noviembre en Londres. La feria reunió a más de 4.000 expositores procedentes de más de 180 países y territorios, así como a más de 5.500 compradores profesionales y 46.000 asistentes.



Tran Doan The Duy, director general de Vietravel Tourism JSC (Vietravel), declaró a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Londres, al margen del evento, que Vietnam registra un notable crecimiento en la llegada de turistas internacionales. Europa se encuentra entre los mercados emisores que más crecen, con resultados especialmente positivos en el Reino Unido.



Atribuyó el creciente interés por Vietnam a sus paisajes naturales, su gastronomía y sus políticas de exención de visado, entre ellas las que benefician a los ciudadanos británicos.



Sin embargo, destacó que un factor aún más importante es la capacidad de desarrollar productos turísticos que respondan a las expectativas y preferencias de los viajeros europeos.



"El turismo responsable es una prioridad para los viajeros europeos. Por ello, estamos centrando nuestros esfuerzos en desarrollar este tipo de productos para el mercado europeo, especialmente para los visitantes británicos", afirmó.



En esta línea, Vietravel colaboró por primera vez con la provincia de Tuyen Quang y el Complejo Paisajístico de Trang An para promocionar sus productos y destinos turísticos en un pabellón conjunto.



Tran Doan The Duy consideró que la colaboración entre las autoridades locales y las empresas permitirá mejorar la eficacia de las actividades de promoción y señaló que la compañía prevé seguir apostando por este modelo de cooperación.



Por su parte, Saigontourist Group y Vietnam Airlines presentaron un pabellón conjunto que integró la capacidad de transporte de la aerolínea con la oferta de productos y servicios del grupo turístico.



Cao Van Chong, director general de Saigontourist Group, afirmó que internacionalizar una marca no consiste únicamente en ampliar su presencia en los mercados extranjeros, sino también en dar a conocer los valores y atractivos distintivos del turismo vietnamita a viajeros de todo el mundo.



El grupo aspira a atraer a un mayor número de visitantes del Reino Unido y otros países europeos, al tiempo que impulsa la cooperación turística en ambas direcciones. La iniciativa conjunta también refleja los esfuerzos de Vietnam por ofrecer a sus socios internacionales una cadena de servicios turísticos integrada.



Por su parte, los profesionales del sector de otros mercados también reconocen el potencial del país. Leon Ellas, director gerente de Australia & Worldwide Travel, señaló que Vietnam es un destino ideal para los turistas australianos por la diversidad de sus paisajes y culturas, su riqueza histórica, su gastronomía y sus condiciones de seguridad.



Los profesionales vietnamitas del sector turístico residentes en el extranjero también desempeñan un papel cada vez más relevante en la promoción del país.



En el marco de la inauguración del "Espacio Turístico de Hanoi", ubicado en el pabellón de Vietnam, la Asociación de Cultura y Turismo de Vietnam en Europa (VNCT) firmó un memorando de entendimiento con la Asociación de Turismo de Hoan Kiem.



Le Y Linh, presidenta de la VNCT, destacó que los profesionales vietnamitas residentes en el extranjero pueden contribuir a la promoción turística del país gracias a su conocimiento de los mercados, su experiencia profesional y sus redes de contactos con socios europeos.



También insistió en la importancia de transformar los atractivos turísticos ya consolidados en productos diferenciados, capaces de responder a las nuevas preferencias de los viajeros. Como ejemplo, en el caso del Barrio Antiguo de Hanoi, propuso vincular las calles tradicionales de los antiguos gremios con las aldeas artesanales, los artesanos y los talleres de producción para ofrecer experiencias más auténticas e inmersivas.



Este tipo de propuestas permitiría prolongar la estancia de los visitantes y generar mayores ingresos para las comunidades locales, en línea con los principios del turismo responsable, añadió.



El objetivo último, explicó, es facilitar la integración de las empresas vietnamitas en las redes de distribución europeas y consolidar su presencia en estos mercados a largo plazo, más allá de su participación puntual en ferias comerciales.



En un contexto de crecimiento de las llegadas internacionales, el sector turístico vietnamita cuenta con una confianza cada vez mayor para promocionar sus destinos y la diversidad de su oferta. Sin embargo, el principal reto sigue siendo transformar el interés inicial de los viajeros y socios internacionales en alianzas sólidas y garantizar una presencia sostenida en el mercado europeo.



En la WTM London 2026, Vietnam no solo aspira a atraer a más visitantes internacionales, sino también a posicionarse como un destino capaz de ofrecer experiencias memorables y al que los viajeros deseen regresar./.

VNA