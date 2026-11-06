UNESCO destaca liderazgo de Vietnam en la cooperación multilateral

París (VNA) - La UNESCO valora las contribuciones de Vietnam durante cinco décadas de cooperación en educación, ciencia, cultura e información, y espera que el país siga desempeñando un papel de liderazgo en las iniciativas multilaterales.



Así lo afirmó Lidia Brito, subdirectora general de la organización encargada de las prioridades para África y las relaciones exteriores, quien destacó especialmente la propuesta vietnamita de proclamar el Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible 2027-2036.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, con motivo del 50 aniversario de la adhesión de Vietnam a la UNESCO, Brito señaló que la incorporación del país a la organización en 1976, poco después de la reunificación nacional, reflejó su compromiso con el multilateralismo, la educación y la cultura como instrumentos para la reconstrucción y la construcción de la paz.



Según la representante, Vietnam cuenta actualmente con nueve bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, 17 elementos del patrimonio cultural inmaterial y cuatro ciudades integradas en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Al sumar otras distinciones, como las reservas de biosfera, los geoparques mundiales y las redes educativas y de investigación, el país reúne cerca de 80 reconocimientos, distribuidos en sus 34 provincias y ciudades.



Brito también valoró los avances educativos de Vietnam, desde la alfabetización generalizada hasta la universalización de la enseñanza primaria y sus resultados académicos reconocidos internacionalmente. Asimismo, destacó la atención del país al desarrollo sostenible, la innovación, la transformación digital y el acceso a la información.



En el ámbito multilateral, Vietnam fue miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO durante el mandato 2021-2025, participó en los comités intergubernamentales de las convenciones de 2003 y 2005 e integró el Comité del Patrimonio Mundial. A juicio de Brito, el país no sólo participa activamente en la organización, sino que también propone iniciativas de alcance internacional.



Entre ellas figura el Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible 2027-2036, que refleja el liderazgo de Vietnam en la movilización de la comunidad internacional para reconocer la cultura como motor del desarrollo. Brito señaló que el reto será traducir ese reconocimiento en políticas y recursos concretos, mediante una mayor inversión, el apoyo a las industrias culturales y creativas, la protección de la diversidad y la integración de la cultura en las estrategias nacionales.



La UNESCO espera que Vietnam contribuya a esta iniciativa compartiendo experiencias, promoviendo el diálogo y ampliando la cooperación. La organización trabajará con los Estados miembros para elaborar un plan de acción y considera que el país puede servir de ejemplo mediante el aumento de la inversión nacional y la movilización de nuevos socios, incluido el sector privado. Brito subrayó también la necesidad de prestar especial atención a África y a los pequeños Estados insulares del Pacífico y el Caribe, cuyas culturas afrontan directamente los efectos del cambio climático.



Al referirse a la conservación del patrimonio, destacó los casos de Hue, Hoi An, la bahía de Ha Long, el archipiélago de Cat Ba y el complejo paisajístico de Trang An, que muestran cómo combinar la protección patrimonial con el desarrollo económico local. En particular, valoró la participación comunitaria y el turismo sostenible en Trang An.



También mencionó el Diálogo de Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, celebrado recientemente en Hanoi y Ninh Binh y concluido con la aprobación del Documento de Hanoi. Como continuación del Diálogo Africano de Nairobi de 2025, el encuentro contribuyó a incorporar las perspectivas de Asia-Pacífico y del Sur Global al debate sobre la autenticidad del patrimonio y el futuro de la Convención del Patrimonio Mundial.



Brito recalcó que el patrimonio debe conservarse como parte viva de la sociedad, transmitirse a las nuevas generaciones y contribuir a fortalecer la identidad cultural, la cohesión social y el desarrollo comunitario.



La representante destacó además el papel de Vietnam en la cooperación Sur-Sur, especialmente con África, donde su experiencia en educación, conservación patrimonial y desarrollo local despierta el interés de numerosos países.



Sobre las futuras líneas de colaboración, explicó que la UNESCO promueve el enfoque "UNESCO al servicio de las personas", orientado a generar resultados concretos. En Vietnam, esto incluye formar a docentes en tecnologías digitales y ética de la inteligencia artificial, desarrollar medios de vida sostenibles en las reservas de biosfera, preservar las lenguas y los conocimientos de las minorías étnicas y reforzar las capacidades de los jóvenes periodistas para identificar información falsa.



La cooperación también se ha traducido en apoyo ante situaciones de emergencia. Tras los tifones de 2024 y 2025, la UNESCO movilizó más de 830 mil dólares para contribuir a proteger escuelas y sitios patrimoniales, y continúa acompañando a Vietnam en la reconstrucción y el fortalecimiento de su resiliencia ante los desastres naturales.



La nueva etapa de colaboración se concretará previsiblemente mediante el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Vietnam y la UNESCO para 2026-2030, cuya firma está prevista durante la visita al país del director general de la organización, Khaled El-Enany, en diciembre de 2026. También se elaborará la Estrategia de la UNESCO para Vietnam 2027-2031.



Brito valoró asimismo la participación de empresas vietnamitas como SOVICO, IMEXCO y Xuan Truong en la cooperación en educación, cultura y ciencia, y consideró que el sector privado ofrece nuevas posibilidades de colaboración.



Al dirigirse a los jóvenes vietnamitas con motivo del aniversario, afirmó que su creatividad y espíritu de contribución marcarán las próximas cinco décadas de relaciones. Los animó a sentirse orgullosos del patrimonio nacional y a mantener una actitud abierta al mundo y a los avances científicos y tecnológicos, utilizando responsablemente las herramientas digitales.



Por último, aseguró que la UNESCO seguirá acompañando a la juventud vietnamita para que participe activamente en el Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible y contribuya a construir una nueva etapa de cooperación./.

VNA