Cultura-Deporte

Dos patrimonios documentales de Vietnam amplían su reconocimiento regional

Las estelas de Pho Hien y las inscripciones rupestres del monte Non Nuoc ingresan en el Registro Regional de la Memoria del Mundo de la UNESCO para Asia-Pacífico.

Las "Estelas de Pho Hien". (Foto: Departamento de Patrimonio Cultural)
Las "Estelas de Pho Hien". (Foto: Departamento de Patrimonio Cultural)

Hanoi (VNA) - Las "Estelas de Pho Hien" y las "Inscripciones rupestres del monte Non Nuoc" han ampliado el reconocimiento regional del patrimonio documental de Vietnam tras su inscripción en el Registro Regional de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Este resultado abre una nueva etapa para la conservación, digitalización y divulgación de estos patrimonios.

El anuncio se realizó el 5 de noviembre en Jakarta, al término de la XI Reunión Plenaria del Comité del Programa Memoria del Mundo para Asia-Pacífico (MOWCAP), celebrada durante tres días. De los 24 expedientes examinados, 21 fueron aprobados e inscritos en el Registro Regional.

Más allá del reconocimiento, la inscripción implica nuevos compromisos para las localidades responsables de estos patrimonios, especialmente en materia de protección, conservación y promoción.

En el caso de las "Estelas de Pho Hien", su valor documental también reside en los testimonios sobre el papel de las mujeres en la vida comunitaria, económica, social y cultural de este antiguo puerto comercial internacional. Según Aijarkyn Kojobekova, miembro del Subcomité del Registro del Patrimonio Documental del MOWCAP, la dimensión de género constituye un elemento importante en la evaluación de las candidaturas. Las estelas reflejan, entre otros aspectos, las contribuciones de las mujeres a las actividades de beneficencia comunitaria.

Por su parte, Vu Thi Minh Huong, vicepresidenta del Comité de la Memoria del Mundo para Asia-Pacífico de la UNESCO, señaló que ambos patrimonios se encuentran dentro de sitios históricos nacionales especiales reconocidos por el primer ministro. Por ello, las autoridades locales deben elaborar y ejecutar planes de conservación, restauración y recuperación conforme a la legislación sobre patrimonio cultural y las orientaciones de la UNESCO.

También deberán cumplir los compromisos asumidos en las candidaturas, especialmente los relacionados con la protección, conservación y promoción, así como con la transformación digital, la digitalización y la divulgación a un público más amplio.

Nguyen Viet Cuong, subdirector del Departamento de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, destacó que la Ley de Patrimonio Cultural modificada y sus decretos de aplicación han creado una base jurídica y procedimientos para que las localidades elaboren y presenten candidaturas a la UNESCO. El resultado refleja, además, la coordinación entre Hung Yen, Ninh Binh y los organismos especializados.

Para la provincia de Hung Yen, el reconocimiento constituye una oportunidad para promover internacionalmente el patrimonio de Pho Hien y vincularlo con el turismo y la economía local. Dao Manh Huan, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hung Yen, subrayó la necesidad de facilitar el acceso del público y aprovechar adecuadamente los recursos culturales.

En la provincia de Ninh Binh, Vu Thanh Lich, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, indicó que la prioridad será preservar las inscripciones rupestres del monte Non Nuoc en su estado original, además de traducirlas, digitalizarlas y desarrollar contenidos para su interpretación y divulgación.

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El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Nghe An, en coordinación con expertos del Museo de Bellas Artes de Vietnam y del Instituto Tran Nhan Tong, realiza trabajos de estampado para reproducir las inscripciones rupestres del monte Non Nuoc. (Foto: VNA)


Con estas dos nuevas inscripciones, Vietnam cuenta con 13 patrimonios documentales inscritos en los registros de la UNESCO, de los cuales cuatro figuran en el Registro Internacional y nueve en el Registro Regional de Asia-Pacífico. El reto ahora es convertir el reconocimiento en medidas concretas que garanticen su conservación, autenticidad, integridad y accesibilidad./.

VNA
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